Разработчики мини-приложений «ВКонтакте» пожаловались на комиссию в 45% из-за перевода оплаты покупок на «голоса» Статьи редакции
Представители соцсети утверждают, что это касается только покупок виртуальных товаров, а комиссию могут снизить.
«ВКонтакте» поменяла правила монетизации мини-приложений: с 7 июля разработчики могут принимать оплату за виртуальный контент — внутреннюю валюту, дополнительные функции и другой контент — только «голосами».
Перейти на новую модель монетизации разработчики должны до 2 августа — иначе им может грозить блокировка. Требование касается мини-приложений на Android, мобильной и десктопной версии. В приложении на iOS продавать цифровые товары внутри мини-приложений запретили — из-за требования Apple.
О чем говорят разработчики
Разработчики считают новые условия невыгодными — их возмущает высокая комиссия, обратили внимание «Известия». От заработанных в приложении «голосов» соцсеть забирает себе 45% — таким образом, за каждый «голос» разработчик получает 3,6 рубля, а 2,8 рубля идут на поддержание инфраструктуры «ВКонтакте».
Если нужно вывести менее 5000 «голосов» в месяц, это можно сделать через авторизованного агрегатора AppsCentrum — он берёт до 4% от суммы перевода.
В беседе с «Известиями» и в комментариях к новости разработчики говорят, что задумались об уходе с платформы из-за изменений.
О чем говорят «ВКонтакте»
Руководитель по продукту суперприложения «ВКонтакте» Александр Шафер объяснил vc.ru, что изменения не коснутся физических товаров — их по-прежнему можно оплачивать любым способом.
В соцсети считают, что изменения помогут обезопасить процесс оплаты. Кроме того, перевод на голоса «ВКонтакте» считает более удобным для пользователей и разработчиков: первым не придётся каждый раз вводить данные карты и разбираться с платёжной системой, а вторым — тратить время на интеграцию платёжных систем и разбираться с юридическими тонкостями.
Шафер утверждает, что решение о 45% не окончательное и команда обсуждает разные дополнительные возможности — в том числе снижение комиссии для мини-приложений.
Apple и Google: снижают комиссии до 15%.
Mail: поднимем до 45!
Тут был коммент что ВК - помойка, но у редактора VC порвалась жопа, потому что он считает комменты про мейл ру и шутеечки более смысловыми, чем то что ВК - помойка. Засекаем время как быстро у редактора VC еще раз прорвет.
Не развиваются. Это болото, построенное на фундаменте, заложенном в 2006 году. Доят корову, пока она дает молоко.
Комментарий удален
Вы не поверите насколько общество инертно, но вообще, по ощущениям и личным наблюдениям, активность упала на 95-99%
Ясное дело, что вк помойка уже давно умирает. Люди это понимают и стараются получить как можно больше денег с тонущего корабля.
Мини-приложения ВКонтакте - это что вообще такое?
Ну, к слову, приложение-шагомер у ВКонтакте действительно толковое, аналог в виде отдельного приложения можно спокойно удалять (если вы не зожник-профессионал, которому нужно больше параметров).
Когда вк разрешил скачивать данные о себе по GDPR, я посмотрел инфу по геолокации. Вк собирает все перемещения с точностью до шага: сотни, тысячи раз в день. И продаёт рекламодателям. Даже если не пользоваться никакими шагомерами.
После этого открытия я полностью запретил приложению доступ к геолокации и ни разу не пожалел. Всё работает так же, только меньше назойливой рекламы.
Комментарий удален
К сожалению, по моим наблюдениям платформа VK Mini Apps в последнее время все менее и менее дружелюбна к сторонним разработчикам.
А данное нововведение — это, вероятно, последний гвоздь в крышку гроба для многих приложений.
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