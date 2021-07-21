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Соцсети
Евгения Евсеева

Разработчики мини-приложений «ВКонтакте» пожаловались на комиссию в 45% из-за перевода оплаты покупок на «голоса» Статьи редакции

Представители соцсети утверждают, что это касается только покупок виртуальных товаров, а комиссию могут снизить.

15 15 комментариев
1444 просмотров

«ВКонтакте» поменяла правила монетизации мини-приложений: с 7 июля разработчики могут принимать оплату за виртуальный контент — внутреннюю валюту, дополнительные функции и другой контент — только «голосами».

Перейти на новую модель монетизации разработчики должны до 2 августа — иначе им может грозить блокировка. Требование касается мини-приложений на Android, мобильной и десктопной версии. В приложении на iOS продавать цифровые товары внутри мини-приложений запретили — из-за требования Apple.

О чем говорят разработчики

Разработчики считают новые условия невыгодными — их возмущает высокая комиссия, обратили внимание «Известия». От заработанных в приложении «голосов» соцсеть забирает себе 45% — таким образом, за каждый «голос» разработчик получает 3,6 рубля, а 2,8 рубля идут на поддержание инфраструктуры «ВКонтакте».

Если нужно вывести менее 5000 «голосов» в месяц, это можно сделать через авторизованного агрегатора AppsCentrum — он берёт до 4% от суммы перевода.

В беседе с «Известиями» и в комментариях к новости разработчики говорят, что задумались об уходе с платформы из-за изменений.

Комментарии в сообществе VK Mini Apps
Комментарии в сообществе VK Mini Apps
Комментарии в сообществе VK Mini Apps

О чем говорят «ВКонтакте»

Руководитель по продукту суперприложения «ВКонтакте» Александр Шафер объяснил vc.ru, что изменения не коснутся физических товаров — их по-прежнему можно оплачивать любым способом.

В соцсети считают, что изменения помогут обезопасить процесс оплаты. Кроме того, перевод на голоса «ВКонтакте» считает более удобным для пользователей и разработчиков: первым не придётся каждый раз вводить данные карты и разбираться с платёжной системой, а вторым — тратить время на интеграцию платёжных систем и разбираться с юридическими тонкостями.

Шафер утверждает, что решение о 45% не окончательное и команда обсуждает разные дополнительные возможности — в том числе снижение комиссии для мини-приложений.

#новость #вконтакте

15 15 комментариев
4
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15 комментариев
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ur spam

11

Apple и Google: снижают комиссии до 15%.
Mail: поднимем до 45!

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А. С.

ur
7

Те опустили на 15%, а эти подняли на 15%.
У нас тут свой особый путь и не надо нам указывать.

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Artemiy Shlesberg

А.
3

баланс

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IO

8

Тут был коммент что ВК - помойка, но у редактора VC порвалась жопа, потому что он считает комменты про мейл ру и шутеечки более смысловыми, чем то что ВК - помойка. Засекаем время как быстро у редактора VC еще раз прорвет. 

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ivan krapivin

IO
–2

Пока прорвало у вас

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Артур Гаврончук

6

Не развиваются. Это болото, построенное на фундаменте, заложенном в 2006 году. Доят корову, пока она дает молоко. 

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Комментарий удален

Anatoly Ivanov

IO
1

Вы не поверите насколько общество инертно, но вообще, по ощущениям и личным наблюдениям, активность упала на 95-99% 

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911

4

типичный мейл ру
(олицетворение россии в интернете) 

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Pavel Ekishev

2

Ясное дело, что вк помойка уже давно умирает. Люди это понимают и стараются получить как можно больше денег с тонущего корабля.

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Амбиент Музыкантов

1

Мини-приложения ВКонтакте - это что вообще такое?

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Andrey Andreev

Амбиент
–2

Ну, к слову, приложение-шагомер у ВКонтакте действительно толковое, аналог в виде отдельного приложения можно спокойно удалять (если вы не зожник-профессионал, которому нужно больше параметров).

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Vitaliy Tarakanov

Andrey
0

Когда вк разрешил скачивать данные о себе по GDPR, я посмотрел инфу по геолокации. Вк собирает все перемещения с точностью до шага: сотни, тысячи раз в день. И продаёт рекламодателям. Даже если не пользоваться никакими шагомерами.
После этого открытия я полностью запретил приложению доступ к геолокации и ни разу не пожалел. Всё работает так же, только меньше назойливой рекламы. 

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Sergey Khohlachev

0

Нахлобучили.

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Комментарий удален

Нормальный спрей

0

Некрасиво, конечно

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Павел Генералов

0

К сожалению, по моим наблюдениям платформа VK Mini Apps в последнее время все менее и менее дружелюбна к сторонним разработчикам.
А данное нововведение — это, вероятно, последний гвоздь в крышку гроба для многих приложений. 

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