Представители соцсети утверждают, что это касается только покупок виртуальных товаров, а комиссию могут снизить.

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«ВКонтакте» поменяла правила монетизации мини-приложений: с 7 июля разработчики могут принимать оплату за виртуальный контент — внутреннюю валюту, дополнительные функции и другой контент — только «голосами».

Перейти на новую модель монетизации разработчики должны до 2 августа — иначе им может грозить блокировка. Требование касается мини-приложений на Android, мобильной и десктопной версии. В приложении на iOS продавать цифровые товары внутри мини-приложений запретили — из-за требования Apple.

О чем говорят разработчики

Разработчики считают новые условия невыгодными — их возмущает высокая комиссия, обратили внимание «Известия». От заработанных в приложении «голосов» соцсеть забирает себе 45% — таким образом, за каждый «голос» разработчик получает 3,6 рубля, а 2,8 рубля идут на поддержание инфраструктуры «ВКонтакте».

Если нужно вывести менее 5000 «голосов» в месяц, это можно сделать через авторизованного агрегатора AppsCentrum — он берёт до 4% от суммы перевода.

В беседе с «Известиями» и в комментариях к новости разработчики говорят, что задумались об уходе с платформы из-за изменений.

Комментарии в сообществе VK Mini Apps

Комментарии в сообществе VK Mini Apps

Комментарии в сообществе VK Mini Apps

О чем говорят «ВКонтакте»

Руководитель по продукту суперприложения «ВКонтакте» Александр Шафер объяснил vc.ru, что изменения не коснутся физических товаров — их по-прежнему можно оплачивать любым способом.

В соцсети считают, что изменения помогут обезопасить процесс оплаты. Кроме того, перевод на голоса «ВКонтакте» считает более удобным для пользователей и разработчиков: первым не придётся каждый раз вводить данные карты и разбираться с платёжной системой, а вторым — тратить время на интеграцию платёжных систем и разбираться с юридическими тонкостями.