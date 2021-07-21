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Соцсети
Маша Цепелева

Twitter начал тестировать новый дизайн приложения TweetDeck Editorial article

В сервисе появится расширенный поиск и новые способы группировки твитов.

5 5 комментариев
587 просмотров

Twitter опубликовал скриншот с предваритеильным дизайном TweetDeck. Его тестируют несколько «случайно выбранных» пользователей из США, Канады и Австралии.

TweetDeck @TweetDeck
Starting today, we’re rolling out a preview of the new & improved version of TweetDeck to a limited number of accounts, with enhanced functionality that incorporates more of what you see on https://twitter.com. https://t.co/rX0WhSKgmI
С сегодняшнего дня мы запускаем для ограниченного числа пользователей предварительную версию новой и улучшенной версии TweetDeck с расширенной функциональностью

В TweetDeck появится расширенный поиск, новые типы и способы группировки столбцов. Текущие настройки пользователи смогут перенести в обновлённую версию.

Каждый пользователь можно сам попробовать работу с новым дизайном. Для этого надо открыть TweetDeck в браузере, затем перейти во вкладку «Инструменты разработчика» (Developer Tools), в консоли вставить код: document.cookie = “tweetdeck_version=beta”. Затем нажать Enter и перезагрузить страницу, сообщает The Verge.

Действующая версия TweetDeck
Новая версия TweetDeck The Verge
  • В феврале 2021 года источники Bloomberg сообщали, что Twitter рассматривает возможность сделать TweetDeck платным.

#новость #twitter

5 5 комментариев
2
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жду vc deck

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Hoken PWNZ

2

Выглядит как перегруженный скайп

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Oksana 71

0

Ничего сверхнового для рядового пользователя. За что платить- большой вопрос.

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Понь Бледный

0

/*Комментарий про шлюх и кровати*/

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Andrey Samko

0

Дизайн в приложении на iOS они сломали это точно

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