В сервисе появится расширенный поиск и новые способы группировки твитов.

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Twitter опубликовал скриншот с предваритеильным дизайном TweetDeck. Его тестируют несколько «случайно выбранных» пользователей из США, Канады и Австралии.

TweetDeck @TweetDeck https://t.co/rX0WhSKgmI Starting today, we’re rolling out a preview of the new & improved version of TweetDeck to a limited number of accounts, with enhanced functionality that incorporates more of what you see on https://twitter.com С сегодняшнего дня мы запускаем для ограниченного числа пользователей предварительную версию новой и улучшенной версии TweetDeck с расширенной функциональностью

В TweetDeck появится расширенный поиск, новые типы и способы группировки столбцов. Текущие настройки пользователи смогут перенести в обновлённую версию.

Каждый пользователь можно сам попробовать работу с новым дизайном. Для этого надо открыть TweetDeck в браузере, затем перейти во вкладку «Инструменты разработчика» (Developer Tools), в консоли вставить код: document.cookie = “tweetdeck_version=beta”. Затем нажать Enter и перезагрузить страницу, сообщает The Verge.

Действующая версия TweetDeck

Новая версия TweetDeck The Verge