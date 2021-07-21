Twitter начал тестировать новый дизайн приложения TweetDeck Editorial article
В сервисе появится расширенный поиск и новые способы группировки твитов.
Twitter опубликовал скриншот с предваритеильным дизайном TweetDeck. Его тестируют несколько «случайно выбранных» пользователей из США, Канады и Австралии.
В TweetDeck появится расширенный поиск, новые типы и способы группировки столбцов. Текущие настройки пользователи смогут перенести в обновлённую версию.
Каждый пользователь можно сам попробовать работу с новым дизайном. Для этого надо открыть TweetDeck в браузере, затем перейти во вкладку «Инструменты разработчика» (Developer Tools), в консоли вставить код: document.cookie = “tweetdeck_version=beta”. Затем нажать Enter и перезагрузить страницу, сообщает The Verge.
- В феврале 2021 года источники Bloomberg сообщали, что Twitter рассматривает возможность сделать TweetDeck платным.
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