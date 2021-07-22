Соцсети
Маша Цепелева

Twitter начала тестировать кнопку дизлайка в ответах пользователей Статьи редакции

Дизлайки видны только тому, кто их поставил, лайки — всем.

  • Кнопки стали доступны для «некоторых» пользователей приложения на iOS. Стрелочки вверх и вниз появились под ответами рядом с кнопкой для репоста.
  • Соцсеть начала тестирование, чтобы понять, какие типы ответов пользователи «считают актуальными в беседе», и показывать больше подобных.
  • Дизлайки видны только тому, кто их поставил. Количество голосов «за» видят все — они отображаются как обычные лайки.
  • На этапе теста голосование не меняет порядок ответов.
  • В ноябре 2020 года топ-менеджер Twitter Кейвон Бейкпур рассказал, что кнопка «дизлайка» может появиться в соцсети для борьбы с дезинформацией и оскорблениями на площадке.
Кнопки для голосования под ответами Twitter

#новость #twitter

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Алексей Штейн

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Ну все, держитесь противники blm и лгбт, задизлайкают

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Азиатский Таксист

Алексей
5
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Маджид Гаджиев

1

А почему я  должен буду собирать короба дизлайков от кейпоперов?  

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Giorgiy Kiladze

Маджид
1

Потому что у них пиписьки больше твоей

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Маджид Гаджиев

Giorgiy
0

А кто измерял, стесняюсь спросить. 

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Ann Partovi

Маджид
1

Измерял искусственный интеллект Твиттера

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Allestor Krei

1

Соцсеть начала тестирование, чтобы понять, какие типы ответов пользователи «считают актуальными в беседе», и показывать больше подобных.

Еще больше цензуры в Твиттере

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Владислав

1

Праздник в среде SJW-скама

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