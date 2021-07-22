Twitter начала тестировать кнопку дизлайка в ответах пользователей Статьи редакции
Дизлайки видны только тому, кто их поставил, лайки — всем.
- Кнопки стали доступны для «некоторых» пользователей приложения на iOS. Стрелочки вверх и вниз появились под ответами рядом с кнопкой для репоста.
- Соцсеть начала тестирование, чтобы понять, какие типы ответов пользователи «считают актуальными в беседе», и показывать больше подобных.
- Дизлайки видны только тому, кто их поставил. Количество голосов «за» видят все — они отображаются как обычные лайки.
- На этапе теста голосование не меняет порядок ответов.
- В ноябре 2020 года топ-менеджер Twitter Кейвон Бейкпур рассказал, что кнопка «дизлайка» может появиться в соцсети для борьбы с дезинформацией и оскорблениями на площадке.
Ну все, держитесь противники blm и лгбт, задизлайкают
А почему я должен буду собирать короба дизлайков от кейпоперов?
Потому что у них пиписьки больше твоей
А кто измерял, стесняюсь спросить.
Соцсеть начала тестирование, чтобы понять, какие типы ответов пользователи «считают актуальными в беседе», и показывать больше подобных.
Еще больше цензуры в Твиттере
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