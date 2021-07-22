Как создать готовое функциональное приложение, если ты не дизайнер и не программист. Sizze.io

Всем привет, меня зовут Ник Иванов, я продуктовый дизайнер и предприниматель. Довольно часто в моей работе мне попадается действительно классный дизайн приложений, разработанный коллегами по цеху. И еще чаще он создан только в дизайне, а на его реализацию нет времени или денег.