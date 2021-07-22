Соцсети
Евгения Евсеева

Clubhouse открыл доступ для всех пользователей — спустя больше года после запуска Статьи редакции

В списке ожидания было около 10 млн человек.

  • Clubhouse отменил систему регистрации по приглашениям, которая существовала с момента запуска на iOS в 2020 году.
  • Система приглашений была важной частью ранней истории Clubhouse и позволяла соцсети расти равномерно, отметила компания в блоге.
  • «Но мы всегда хотели, чтобы Clubhouse был открытым. Любой человек в мире должен иметь доступ к содержательным разговорам. А лучшие комнаты — те, где вы встречаетесь с людьми за пределами вашего круга общения, с разными взглядами и жизненным опытом, которые меняют ваш взгляд на мир», — заявили создатели соцсети.
  • По данным The Verge, сейчас в списке ожидания находится около 10 млн пользователей, всех их постепенно добавят в соцсеть. При этом можно попробовать зарегистрироваться самостоятельно, не дожидаясь доступа.
  • Количество загрузок приложения Clubhouse на iOS начало заметно снижаться во второй половине февраля. В России количество загрузок упало с 63 тысяч на пике 11 февраля до 18 тысяч 27-го. В мае соцсеть запустила версию для Android сначала в США, а затем и в других странах, в том числе и в России.

#новость #clubhouse

852 просмотров
22 22 комментария
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Книжный ихтиандр

33

Уже и забыли про него....

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Infinity Trap

20
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Сергей Коро

8

Спасибо. Уже не надо

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Антон Варанов

7

Поначалу не верил, что загнется, как многие вокруг кричали. Однако умер действительно быстро. Странно, хотелось верить в какой-никакой новый формат соцсетей.

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Jhon Snow

Антон
1

По сути "нововведением" была только регистрация по инвайту. Формат голосового общения в больших комнатах по интересам был еще в 2007 году в скайпе. После - в аналогах (тимспик/дискорд/етс)

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Sergei Zotov

Jhon
2

формат чатов был, например, в ICQ, а когда вышел Whatsapp, весь мир перешел на него. В продуктовом мире нельзя быть просто "первым"

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Jhon Snow

Sergei
0

В аське насколько я помню не было голосовых комнат, да и групповые чаты там не поддерживались. Про whatsapp не могу ничего сказать.
В любом случае клабхаус ничего нового не привнес - немного пошумели в сми, очень долго релизили приложения и закрылись инвайтами. А в итоге сделали дискорд курильщика

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John Fima

5

Как же он надоел уже во всех сми обсасали его.

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Деревенский франт

3

Вижу Калхаус - ставлю минусик

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Ann Partovi

3

Сколько вранья про равномерность. Смешно же, просто хотели надуть из пустышки инфоповод побольше. Чтобы все говорили об элитарности клабхауса, на это ведь покупаются порридж зумеры и бородатые барбершоп мамкины миллениалы. Дайте людям ведро говна и скажите, что его высрал условный поп-король Майкл Джексон и вуаля - его купят на аукционе за миллион долларов

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Андрей Крамарь

Ann
0

Тут давеча про LV была схожая дискуссия)

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Рузаль Абдуллин

2

Мне кажется одна из причин что Клабхаус так быстро всем стал неинтересен, как раз таки в том, что не все могли туду попасть. Заходишь туда, а так все незнакомые, друзей нет или мало.

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Anton Novoseltsev

2

Клаб что?

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Антон

2

Открыли, когда он уже стал не интересен ни яблочникам, ни андроидникам :) Принципиально не буду региться: пошли они в жопу с такой политикой.

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Канищев Максим

1

Сейчас опять начнётся на vc pr этой соцсети

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Viktor Mann

1

Не нужно.

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Андрей Крамарь

1

Поздно пить Боржоми, когда почки отвалились.

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proger

1

Поздно уже, помню как долго ждал пока меня зарегают.

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Аркадий Величковский

1

Открылся тогда, когда туда уже все позаходили, поняли что делать там нечего и ушли

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Для закладок

0

Когда там было интересно - калхаус был закрыт. Как только все личности ушли и делать там стало нечего они его открыли. Желаю им поскорее быть забытыми.

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semen matrasov

0

Клабхауз они ставят, он нам на хуй не нужён, клабхауз ваш!

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Kesha Pazzy

0

А я зарегистрируюсь. 
Чисто, чтобы почувствовать фейл.
Фейлы гораздо важнее успехов с точки зрения понимания перспектив. В первую очередь, куда идет развитие социальных сетей.

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