Clubhouse открыл доступ для всех пользователей — спустя больше года после запуска Статьи редакции
В списке ожидания было около 10 млн человек.
- Clubhouse отменил систему регистрации по приглашениям, которая существовала с момента запуска на iOS в 2020 году.
- Система приглашений была важной частью ранней истории Clubhouse и позволяла соцсети расти равномерно, отметила компания в блоге.
- «Но мы всегда хотели, чтобы Clubhouse был открытым. Любой человек в мире должен иметь доступ к содержательным разговорам. А лучшие комнаты — те, где вы встречаетесь с людьми за пределами вашего круга общения, с разными взглядами и жизненным опытом, которые меняют ваш взгляд на мир», — заявили создатели соцсети.
- По данным The Verge, сейчас в списке ожидания находится около 10 млн пользователей, всех их постепенно добавят в соцсеть. При этом можно попробовать зарегистрироваться самостоятельно, не дожидаясь доступа.
- Количество загрузок приложения Clubhouse на iOS начало заметно снижаться во второй половине февраля. В России количество загрузок упало с 63 тысяч на пике 11 февраля до 18 тысяч 27-го. В мае соцсеть запустила версию для Android сначала в США, а затем и в других странах, в том числе и в России.
Поначалу не верил, что загнется, как многие вокруг кричали. Однако умер действительно быстро. Странно, хотелось верить в какой-никакой новый формат соцсетей.
формат чатов был, например, в ICQ, а когда вышел Whatsapp, весь мир перешел на него. В продуктовом мире нельзя быть просто "первым"
В аське насколько я помню не было голосовых комнат, да и групповые чаты там не поддерживались. Про whatsapp не могу ничего сказать.
В любом случае клабхаус ничего нового не привнес - немного пошумели в сми, очень долго релизили приложения и закрылись инвайтами. А в итоге сделали дискорд курильщика
Сколько вранья про равномерность. Смешно же, просто хотели надуть из пустышки инфоповод побольше. Чтобы все говорили об элитарности клабхауса, на это ведь покупаются порридж зумеры и бородатые барбершоп мамкины миллениалы. Дайте людям ведро говна и скажите, что его высрал условный поп-король Майкл Джексон и вуаля - его купят на аукционе за миллион долларов
Мне кажется одна из причин что Клабхаус так быстро всем стал неинтересен, как раз таки в том, что не все могли туду попасть. Заходишь туда, а так все незнакомые, друзей нет или мало.
Открыли, когда он уже стал не интересен ни яблочникам, ни андроидникам :) Принципиально не буду региться: пошли они в жопу с такой политикой.
Открылся тогда, когда туда уже все позаходили, поняли что делать там нечего и ушли
Когда там было интересно - калхаус был закрыт. Как только все личности ушли и делать там стало нечего они его открыли. Желаю им поскорее быть забытыми.
А я зарегистрируюсь.
Чисто, чтобы почувствовать фейл.
Фейлы гораздо важнее успехов с точки зрения понимания перспектив. В первую очередь, куда идет развитие социальных сетей.
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