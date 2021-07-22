Instagram начал тестировать функцию Limits для борьбы с преследованиями и оскорблениями Статьи редакции
Функция тестируется только в некоторых странах.
Инструмент Limits позволяет пользователю временно заблокировать учётную запись, если он становится объектом преследований, пишет TechCrunch со ссылкой на главу компании Адама Моссери.
Ещё до того, как о новой функции рассказали официально, консультант по социальным сетям Мэтт Наварра поделился скриншотами того, как работает Limits.
Также инструмент позволяет закрыть некоторым подписчикам доступ к комментариям и сообщениям. Это могут быть недавние подписчики или учётные записи, которые не подписаны на пользователя. По данным компании, оскорбления чаще идут не от тех, кто давно подписан на пользователя, а от новичков, которые создали аккаунт, чтобы преследовать.
Сейчас функция тестируется в некоторых странах. В Instagram не утонили, в каких, а также неизвестно, когда функция станет общедоступной.
Кроме этого, в своём выступлении Моссери осудил расизм, проявленный фанатами в отношении английских футболистов. После финала Евро-2020 некоторые пользователи оставляли расистские комментарии в адрес игроков сборной Англии.
По словам Моссери, технология модерации по ошибке пометила некоторые жалобы «как безобидные комментарии» вместо того, чтобы направлять их модераторам-людям. Он отметил, что сейчас проблема исправлена.
Обычно не пишу отзывы, жалобы т.п., видимо время пришло)
Я понимаю что в большой компании сотрудники часто не виноваты в плохом опыте клиента при использовании сервиса, а у самого сервиса тысячи клиентов, и конечно случаются оплошности или ошибки.
Попал я в ситуацию «тупого» игнора от сервиса Делимобиль, но обо всем по порядку:
Федеральная торговая комиссия проголосовала за снятие всех ограничений.
Два года назад производители ходили по магазинам и «уговаривали поставить продукт на полку». Теперь «альтернативное мясо» можно встретить во всех крупных сетях и сервисах доставки.
Сегодня у нас в гостях Александр Пряхин, технический директор в CityAds Media и один из опытнейших преподавателей OTUS. Он руководит программами по PHP, Laravel, Symfony и Team Lead и ведет занятия в общей сложности на 6-ти курсах. Александр поделился своими результатами за 2,5 года сотрудничества с OTUS и рассказал, что помогает эксперту стать…
Представляем очередное обновление мобильного приложения «Обучение инвестициям» — учиться инвестированию стало еще проще и интереснее!
В статье расскажу про наш опыт поиска кредитов. В 2021 году у нас случился наплыв клиентов в дата-центр Тушино. В первую очередь это было связано с бурным ростом криптовалют. Но не только. Росли и за счёт размещения обычных стоек и юнитов, так как у нас сейчас одна из самых самых низких цен по Москве при uptime 100% с 2019 года. Плюс ещё…
Пользователи со всего мира сообщали о проблемах.
Иван Толмачев — UX-дизайнер, который десять лет назад начинал с подработок в FL.ru. Потом стал партнером в стартапах, вырос до зарплаты больше $10 000 в месяц, получил много акций, бросил всё и пошел помогать человечеству улететь в космос.
Сколько подписчиков могут привести блогеры, когда нужно подключать таргет, почему важно качество контента и как виртуальный маркетолог Макс помог выбрать лучший рекламный баннер, рассказывает Антон Гуреев, основатель закрытого клуба «Человек, который шьет».