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Соцсети
Nazigul Jusupova

Instagram начал тестировать функцию Limits для борьбы с преследованиями и оскорблениями Статьи редакции

Функция тестируется только в некоторых странах.

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Инструмент Limits позволяет пользователю временно заблокировать учётную запись, если он становится объектом преследований, пишет TechCrunch со ссылкой на главу компании Адама Моссери.

Ещё до того, как о новой функции рассказали официально, консультант по социальным сетям Мэтт Наварра поделился скриншотами того, как работает Limits.

Matt Navarra @MattNavarra
Instagram has a NEW ‘Limits’ feature to help you manage harassment from groups of people

- Instagram will recommend groups of accounts you may want to limit comments and messages from

- Limited comments and messages will be hidden unless you approve them

H/T @ahmedghanem https://t.co/7aYsVUWhNw
функция Limits

Также инструмент позволяет закрыть некоторым подписчикам доступ к комментариям и сообщениям. Это могут быть недавние подписчики или учётные записи, которые не подписаны на пользователя. По данным компании, оскорбления чаще идут не от тех, кто давно подписан на пользователя, а от новичков, которые создали аккаунт, чтобы преследовать.

Сейчас функция тестируется в некоторых странах. В Instagram не утонили, в каких, а также неизвестно, когда функция станет общедоступной.

Кроме этого, в своём выступлении Моссери осудил расизм, проявленный фанатами в отношении английских футболистов. После финала Евро-2020 некоторые пользователи оставляли расистские комментарии в адрес игроков сборной Англии.

По словам Моссери, технология модерации по ошибке пометила некоторые жалобы «как безобидные комментарии» вместо того, чтобы направлять их модераторам-людям. Он отметил, что сейчас проблема исправлена.

#новости #instagram

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