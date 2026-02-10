Популярное
Евгения Евсеева
Соцсети

«ВКонтакте» запустил возможность покупать товары из видео

В них будет появляться ссылка для перехода на маркетплейсы.

Источник: «ВКонтакте»
Источник: «ВКонтакте»
  • Соцсеть с помощью ИИ-алгоритмов находит клипы с названиями и артикулами товаров и автоматически связывает их с карточками на маркетплейсах, сообщили в компании.
  • Так пользователи смогут покупать товар прямо из видео. Они увидят плашку со ссылкой на маркетплейсы после просмотра клипа в ленте и смогут перейти по ней.
  • По мнению «ВКонтакте», новый инструмент «позволит площадкам увеличить конверсию в переходы и продажи, продавцам — повысить эффективность рекламных интеграций».
Евгения Евсеева
Соцсети
«Одноклассники» начали тестировать возможность покупать товары из видео

Первый партнёр — «Магнит ADS», рекламная платформа «Магнита».

#новости #вконтакте

5
3
1
1
