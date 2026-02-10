«ВКонтакте» запустил возможность покупать товары из видео

В них будет появляться ссылка для перехода на маркетплейсы. Источник: «ВКонтакте»Соцсеть с помощью ИИ-алгоритмов находит клипы с названиями и артикулами товаров и автоматически связывает их с карточками на маркетплейсах, сообщили в компании.Так пользователи смогут покупать товар прямо из видео. Они увидят плашку со ссылкой на маркетплейсы после просмотра клипа в ленте и смогут перейти по ней.По мнению «ВКонтакте», новый инструмент «позволит площадкам увеличить конверсию в переходы и продажи, продавцам — повысить эффективность рекламных интеграций».Евгения ЕвсееваСоцсети07.10.2025«Одноклассники» начали тестировать возможность покупать товары из видео Первый партнёр — «Магнит ADS», рекламная платформа «Магнита». #новости #вконтакте