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Соцсети
Евгения Евсеева

WeChat остановил регистрацию новых пользователей в Китае, объяснив это законами и требованиями регуляторов Статьи редакции

Компания обещает, что это ненадолго — до начала августа.

3 3 комментария
257 просмотров

Владеющая WeChat компания Tencent объявила, что временно приостанавливает регистрацию, так как работает над «соблюдением соответствующих правил и законов», пишет TechCrunch.

WeChat сообщил на своей странице в Weibo, что сейчас совершенствует технологию безопасности. Компания ожидает, что обновление завершится в начале августа — к тому же времени возобновится и регистрация.

Компания не уточняет, из-за каких законов ей пришлось остановить регистрацию, но в июле управление по вопросам киберпространства начало проверку безопасности Didi после IPO.

На время расследования компании запретили регистрировать новых пользователей, а 4 июля регулятор потребовал удалить Didi из китайских магазинов приложений.

WeChat — это суперприложение, в котором можно общаться с другими пользователями и пользоваться встроенными приложениями — через них можно оплатить покупки, заказать еду и многое другое. На 2019 год в нём было зарегистрировано больше 1,151 млрд пользователей.

Drew Angerer / Getty Images

#новость #wechat

3 3 комментария
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3 комментария
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Velemir Hasidov

1

переменная под количество юзеров "закончилась" -  бд меняют

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Илья Шишкунов

Velemir
1

В древние свитки мудрого императора Xi перестала помещаться информация пользователей 

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new_comment

0

Товарищи майоры не успели отработать текущих пользователей. Нужно притормозить немного.

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