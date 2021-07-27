WeChat остановил регистрацию новых пользователей в Китае, объяснив это законами и требованиями регуляторов Статьи редакции
Компания обещает, что это ненадолго — до начала августа.
Владеющая WeChat компания Tencent объявила, что временно приостанавливает регистрацию, так как работает над «соблюдением соответствующих правил и законов», пишет TechCrunch.
WeChat сообщил на своей странице в Weibo, что сейчас совершенствует технологию безопасности. Компания ожидает, что обновление завершится в начале августа — к тому же времени возобновится и регистрация.
Компания не уточняет, из-за каких законов ей пришлось остановить регистрацию, но в июле управление по вопросам киберпространства начало проверку безопасности Didi после IPO.
На время расследования компании запретили регистрировать новых пользователей, а 4 июля регулятор потребовал удалить Didi из китайских магазинов приложений.
WeChat — это суперприложение, в котором можно общаться с другими пользователями и пользоваться встроенными приложениями — через них можно оплатить покупки, заказать еду и многое другое. На 2019 год в нём было зарегистрировано больше 1,151 млрд пользователей.
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