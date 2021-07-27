Компания обещает, что это ненадолго — до начала августа.

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Владеющая WeChat компания Tencent объявила, что временно приостанавливает регистрацию, так как работает над «соблюдением соответствующих правил и законов», пишет TechCrunch.

WeChat сообщил на своей странице в Weibo, что сейчас совершенствует технологию безопасности. Компания ожидает, что обновление завершится в начале августа — к тому же времени возобновится и регистрация.

Компания не уточняет, из-за каких законов ей пришлось остановить регистрацию, но в июле управление по вопросам киберпространства начало проверку безопасности Didi после IPO.

На время расследования компании запретили регистрировать новых пользователей, а 4 июля регулятор потребовал удалить Didi из китайских магазинов приложений.