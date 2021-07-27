Instagram по умолчанию сделает новые учётные записи подростков до 16 лет закрытыми Статьи редакции
С помощью обновлений соцсеть хочет «обеспечить безопасность детей и подростков».
По умолчанию посты и «Истории» в новых аккаунтах подростков не будут появляться в разделе «Интересное» и по поиску хэштегов. Обновление будет работать в разных странах, в том числе России, рассказали vc.ru в компании.
- Подростки с уже открытыми аккаунтами получат предупреждение о преимуществах закрытого типа. Исследование Instagram во время тестирования функции показало, что 8 из 10 подростков решили оставить свой аккаунт закрытым по умолчанию.
- С помощью ещё одной технологии Instagram не будет показывать открытые аккаунты подростков до 16 лет в рекомендациях, разделе «Интересное» и Reels аккаунтам «с потенциально подозрительным поведением». «Подозрительные» не смогут подписаться на детей, оставлять комментарии под их постами.
- Второе обновление сначала появится в США, Австралии, Франции, Великобритании и Японии, позже — в других странах.
У меня закрытый акк. Почувствовал себя старым, когда стали добавлять в инстаграме дочки моей сверстницы-подруги.
А я думаю отписаться от своих коллег потому что у них уже выросли дочки и они 🔥))
Не так опасен интернет для школьников, как школьники для интернета (с)
Концлагерь скоро будут напоминать эти социальные сети, где нельзя посмотреть человека и завести общения.
Да до 16 лет, как минимум, и нечего делать подросткам в инстаграм.
А пока выростут и телефоны вымрут как пейджеры и инста тиктоки)) вот виртуальная реальность это 🔥
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