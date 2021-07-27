Соцсети
Маша Цепелева

Instagram по умолчанию сделает новые учётные записи подростков до 16 лет закрытыми Статьи редакции

С помощью обновлений соцсеть хочет «обеспечить безопасность детей и подростков».

  • По умолчанию посты и «Истории» в новых аккаунтах подростков не будут появляться в разделе «Интересное» и по поиску хэштегов. Обновление будет работать в разных странах, в том числе России, рассказали vc.ru в компании.

  • Подростки с уже открытыми аккаунтами получат предупреждение о преимуществах закрытого типа. Исследование Instagram во время тестирования функции показало, что 8 из 10 подростков решили оставить свой аккаунт закрытым по умолчанию.
  • С помощью ещё одной технологии Instagram не будет показывать открытые аккаунты подростков до 16 лет в рекомендациях, разделе «Интересное» и Reels аккаунтам «с потенциально подозрительным поведением». «Подозрительные» не смогут подписаться на детей, оставлять комментарии под их постами.
  • Второе обновление сначала появится в США, Австралии, Франции, Великобритании и Японии, позже — в других странах.
Предупреждения о закрытом типе аккаунта Instagram

#новость #instagram

753 просмотров
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Азиатский Таксист

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Artemy

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У меня закрытый акк. Почувствовал себя старым, когда стали добавлять в инстаграме дочки моей сверстницы-подруги.

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Ivan Zamorev

Artemy
0

А я думаю отписаться от своих коллег потому что у них уже выросли дочки и они 🔥))

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Nikolay Ganin

2

Не так опасен интернет для школьников, как школьники для интернета (с)

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Иван Слюсарчук

Nikolay
0

Прям в точку!!! 

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Олег Миронов

0

И регистрацию им по паспорту пожалуйста

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Поддержка Сайта

0

Концлагерь скоро будут напоминать эти социальные сети, где нельзя посмотреть человека и завести общения.

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Григорий Шкиперов

0

Да до 16 лет, как минимум, и нечего делать подросткам в инстаграм. 

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Captain's Daughter

Григорий
0

Сейчас подростки до 16ти отжигают покруче, чем кто-либо 🙄🙄🙄

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Ivan Zamorev

Григорий
0

А пока выростут и телефоны вымрут как пейджеры и инста тиктоки)) вот виртуальная реальность это 🔥

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