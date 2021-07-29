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Соцсети
TJ

Роскомнадзор пригрозил заблокировать DeviantArt из-за порнографического, суицидального и другого «запрещённого» контента Статьи редакции

Сколько у популярной среди художников соцсети времени, там не уточнили.

38 38 комментариев
1211 просмотров

Ведомство сообщило, что 29 июля направило администрации сайта «очередное требование удалить размещенные на сайте противоправные материалы».

Там отметили, что неоднократно направляли подобные требования «в адрес популярного у любителей рисования, в том числе среди детей, ресурса».

В настоящее время остаются доступными страницы указанного сайта с детской порнографией, суицидальным, пронаркотическим, нацистским и иным признанным запрещённым органами власти и судами контентом.

В Роскомнадзоре заявили, что если противоправный контент не удалят, доступ к ресурсу ограничат.

DeviantArt — популярный сайт для фотографов, иллюстраторов и писателей, а также соцсеть для художников. Сервис основан в 2000 году. В 2017 году проект купила израильская компания Wix, сумма сделки составила $36 млн. После этого компания начала разрабатывать обновлённую версию сайта.

Роскомнадзор уже блокировал сайт в 2014 году — тогда его разблокировали через пару дней.

#новость #роскомнадзор #deviantart

38 38 комментариев
5
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38 комментариев
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Квадратный единорожек88

13

Интересно, а по мнению РКН анус является запрещенным контентом?
Тогда ж ему придётся анус себе заблокировать

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Алексей Никитенко

Квадратный
0

Заходит как-то сотрудник Роскомнадзора в туалет..

Ответить

Hoken PWNZ

Алексей
0

И тут, вы не представляете товарищ следователь, унитаз превращается в 12-летнего мальчика!

Ответить

Вася Пражкин

9

 суицидальным, пронаркотическим

Сначала подумал про сайт госдумы пишут

Ответить

Luca V.

2

Чёт кажется, что мы скоро будем как Китай

Ответить

Иван Касаткин

Luca
15

Ничего себе
Минус один талон на гречу

Ответить

Сергей Токарев

Иван
6

минус кошка жена

Ответить

Канищев Максим

Luca
–2

А что в Китае плохо? 

Ответить

Злой Полушубок

Канищев
0

В Китае все хорошо. Китай лучшая страна на свете. Товарищ Хи мудрейший руководитель.

Ответить

Pavel Zakharov

Luca
0

как в китае не выйдет, слишком мало людей.  это ближе к кванмёну.

Ответить

evilnw

Luca
0

Скорее как Северная Корея. В Китае всё же есть такие вещи: Рост экономики, технологий и благосостояния людей.

Ответить

Shlomo Goldenberg

4

почему их так суицидальный контент пугает? в стране смертность от наркоты и алкоголя огромнейшая, а суицидники это плохо и надо запретить

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Адам Батажев

Shlomo
2

Заходя в любой продуктовый или супермаркет, я всегда обращаю внимание на соотношение стеллажей с алкоголем и с другими напитками. Пока что 50/50... но тока в таком виде: в половине магазинов стеллажей с алкоголем больше, чем с другими напитками, а в другой половине магазов алкоголя столько же, сколько и остальных напитков...
А если смотреть по холодильникам, то в 100% случаев они забиты алкоголем или "безалкогольным" пивом и повезет, если попадется хотя бы четверть от общего количества холодильников с нормальными напитками.

Это я так, делюсь наблюдениями...

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Artemiy Shlesberg

Адам
2

А под нормальными вы что имеете в виду? Я не хочу приуменьшать проблему алкоголя, но напитков среди этих стеллажной ведь тоже нет. Один сахар и эта проблема не лучше

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Адам Батажев

Artemiy
0

Тоже верно.. Но там есть простая вода и соки и их еще меньше, чем алкоголя. И еще часто алкоголь расположен у касс и ближе к входу и глазам покупателя, чем самые безобидные напитки

Ответить

Shlomo Goldenberg

Адам
2

я знаю сколько моих знакомых ровесников только в моем и соседних дворах умерли в период 2000-2018 от алкоголя и передоза, и экстраполирую это на всю москву. и это я даже не знаю что происходит в провинции, только могу предполагать, там наверное вообще мрак

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Hoken PWNZ

Shlomo
0

Ну как тебе сказать. Был я как то на хуторе близ Краснодара. Стучу в окошко, открывает мне бабушка его, а оттуда парами спирта хуячит. Можно было опьянеть просто находясь в этом чудном домике. Самогон они делают

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Юрий

Адам
0

-

Ответить

Lucky Fucko

Адам
0

Частенько заходил в жару в КБ за холодной минеральной водичкой около 10 рублей (Пилигрим кажется) 😁

Ответить

Александр Моноскин

Shlomo
0

Этот страх, что дети могут увидеть такой контент, сильнее эмоционально воздействует на людей, чем про алкоголь. Про наркотики тоже часто вспоминают, когда надо что-то заблокировать, типа Википедии или Гитхаба

Ответить

Shlomo Goldenberg

Александр
5

при этом, свежайший героин идет через границу, как будто этой границы и нет вовсе, и купить его проще чем витамины

Ответить

evilnw

Shlomo
1

Потому что алкоголики умирают медленно и по мере деградации они обогащают алкогольные компании. Суицидник же выпиливается сразу и не приносит никаких денег.

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Shlomo Goldenberg

evilnw
0

и не только алкогольные компании. акцизы великая вещь

Ответить

Надежда Фауль

–3

На самом деле, относительно адекватное предложение. На девианте и так сидят в основном подростки, а запрещёнки там действительно немеренно. Ну то есть в любой соцсети на такое либо стоял бы жёсткий возрастной ценз, либо была продуманная система варификации аккаунта, как у Facebook, но у девианта просто нет такого штата разработчиков, чтобы этим заняться.

Хоть в кои-то веки Роскомнадзор чем-то полезным занялся.

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lakoros

1

Библию пусть заблокируют.  Там сплошной суицидальный и развращающий контент.

Ответить

Леонид Белоус

0

 Не хотят, чтобы художники из России контактировали с иностранцами? Это что-то вроде запрета ЛинкедИн?

Зочем все это? 

Ответить

Егор Какой-то

0

Горшочек, не вари.

Ответить

ggbh dfgg

0

Никто не сомневался, что в РКН работают очень душные люди.
Мы умеем пользоваться vpn, эка беда.

Ответить

Дмитрий Трифонов

ggbh
0

они сами такой контент не смотрят и другим не позволят! герои, чего уж там скрывать))

Ответить

Громадный кран

0

Спасибо за новый интересный сайт, РКН!

Ответить

Олег Ващуков

0

VPN – нынче это как проездной, обязательная покупка на каждый месяц

Ответить

Aleks Ander

Олег
0

Только почему-то он не помогает если в ноуте сидеть и инет раздавать с мобильника. А это у меня в 70% времени.

Ответить

Ориентированный кран

Aleks
0

А почему он не помогает в этом случае? Вы же знаете, что его просто на ноуте надо включить?

Ответить

Aleks Ander

Ориенти…
0

В том то и дело в браузере включаю vpn, но инет работает с мобильника. Билайн, теле2, мтс не работает. Дома, в офисе работает всё там обычный wi-fi от ростелекома и дом ру

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Mr Yellow

Олег
0

Вы коментарий с включенным ВПН оставляли ? )))

Ответить

Mr Yellow

0

Телеграм вышел из чата )

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Невысокий алмаз

0

Роскомнадзор, если вам вдруг нечего будет делать, то займитесь своим сайтом - это ж писдец и позор русского веб-дизайна.
Почему у Администрации Президента ахрененный портал (kremlin.ru), у Мэрии тоже (mos.ru), а у вас, "санитаров леса", не визитка, а хуита?

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Konstantin_Andreevich

0

У нас запрещено любое свободомыслие. К сожалению, мы всё это уже проходили, а сейчас повторно и так же теряем на это время своей жизни. К счастью, это временно и через несколько лет (десятков лет) пройдёт.

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