Роскомнадзор пригрозил заблокировать DeviantArt из-за порнографического, суицидального и другого «запрещённого» контента Статьи редакции
Сколько у популярной среди художников соцсети времени, там не уточнили.
Ведомство сообщило, что 29 июля направило администрации сайта «очередное требование удалить размещенные на сайте противоправные материалы».
Там отметили, что неоднократно направляли подобные требования «в адрес популярного у любителей рисования, в том числе среди детей, ресурса».
В Роскомнадзоре заявили, что если противоправный контент не удалят, доступ к ресурсу ограничат.
DeviantArt — популярный сайт для фотографов, иллюстраторов и писателей, а также соцсеть для художников. Сервис основан в 2000 году. В 2017 году проект купила израильская компания Wix, сумма сделки составила $36 млн. После этого компания начала разрабатывать обновлённую версию сайта.
Роскомнадзор уже блокировал сайт в 2014 году — тогда его разблокировали через пару дней.
Заходит как-то сотрудник Роскомнадзора в туалет..
И тут, вы не представляете товарищ следователь, унитаз превращается в 12-летнего мальчика!
Чёт кажется, что мы скоро будем как Китай
Ничего себе
Минус один талон на гречу
А что в Китае плохо?
В Китае все хорошо. Китай лучшая страна на свете. Товарищ Хи мудрейший руководитель.
почему их так суицидальный контент пугает? в стране смертность от наркоты и алкоголя огромнейшая, а суицидники это плохо и надо запретить
Заходя в любой продуктовый или супермаркет, я всегда обращаю внимание на соотношение стеллажей с алкоголем и с другими напитками. Пока что 50/50... но тока в таком виде: в половине магазинов стеллажей с алкоголем больше, чем с другими напитками, а в другой половине магазов алкоголя столько же, сколько и остальных напитков...
А если смотреть по холодильникам, то в 100% случаев они забиты алкоголем или "безалкогольным" пивом и повезет, если попадется хотя бы четверть от общего количества холодильников с нормальными напитками.
Это я так, делюсь наблюдениями...
А под нормальными вы что имеете в виду? Я не хочу приуменьшать проблему алкоголя, но напитков среди этих стеллажной ведь тоже нет. Один сахар и эта проблема не лучше
Тоже верно.. Но там есть простая вода и соки и их еще меньше, чем алкоголя. И еще часто алкоголь расположен у касс и ближе к входу и глазам покупателя, чем самые безобидные напитки
я знаю сколько моих знакомых ровесников только в моем и соседних дворах умерли в период 2000-2018 от алкоголя и передоза, и экстраполирую это на всю москву. и это я даже не знаю что происходит в провинции, только могу предполагать, там наверное вообще мрак
Ну как тебе сказать. Был я как то на хуторе близ Краснодара. Стучу в окошко, открывает мне бабушка его, а оттуда парами спирта хуячит. Можно было опьянеть просто находясь в этом чудном домике. Самогон они делают
Частенько заходил в жару в КБ за холодной минеральной водичкой около 10 рублей (Пилигрим кажется) 😁
Этот страх, что дети могут увидеть такой контент, сильнее эмоционально воздействует на людей, чем про алкоголь. Про наркотики тоже часто вспоминают, когда надо что-то заблокировать, типа Википедии или Гитхаба
при этом, свежайший героин идет через границу, как будто этой границы и нет вовсе, и купить его проще чем витамины
На самом деле, относительно адекватное предложение. На девианте и так сидят в основном подростки, а запрещёнки там действительно немеренно. Ну то есть в любой соцсети на такое либо стоял бы жёсткий возрастной ценз, либо была продуманная система варификации аккаунта, как у Facebook, но у девианта просто нет такого штата разработчиков, чтобы этим заняться.
Хоть в кои-то веки Роскомнадзор чем-то полезным занялся.
Не хотят, чтобы художники из России контактировали с иностранцами? Это что-то вроде запрета ЛинкедИн?
Зочем все это?
Никто не сомневался, что в РКН работают очень душные люди.
Мы умеем пользоваться vpn, эка беда.
они сами такой контент не смотрят и другим не позволят! герои, чего уж там скрывать))
VPN – нынче это как проездной, обязательная покупка на каждый месяц
Только почему-то он не помогает если в ноуте сидеть и инет раздавать с мобильника. А это у меня в 70% времени.
Ориентированный кран
А почему он не помогает в этом случае? Вы же знаете, что его просто на ноуте надо включить?
В том то и дело в браузере включаю vpn, но инет работает с мобильника. Билайн, теле2, мтс не работает. Дома, в офисе работает всё там обычный wi-fi от ростелекома и дом ру
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