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Соцсети
Маша Цепелева

Twitter-аккаунт Internal Tech Emails ведёт архив переписок глав ИТ-компаний, разработчиков и топ-менеджеров Статьи редакции

Например, публикует переписку Стива Джобса с Биллом Гейтсом, письмо сотрудника Windows, мечтающего о Mac и другие.

8 8 комментариев
694 просмотров

В Twitter-аккаунте Internal Tech Emails собраны письма глав корпораций, которые когда-либо появлялись в публичном доступе. У аккаунта больше 69 тысяч подписчиков, первые записи появились в мае 2021 года.

Например, 7 января 2004 года один из разработчиков Windows Джим Оллчин писал Биллу Гейтсу, что «купил бы Mac прямо сейчас, если бы не работал в Microsoft».

«Я хочу сказать о философии, которую использует Apple. Они думают сценарно. Они думают просто. Они думают быстро. Я знаю, что в этом нет ничего чрезвычайно глубокого»  Internal Tech Emails

Стив Джобс пишет Биллу Гейтсу о «поведении команды NetShow, которая всеми силами пытается сказать, что убьёт QuickTime».

«Мы намерены бороться и побеждать с QuickTime, и я надеюсь, что эти честные и правильные усилия не встретятся с непристойной тактикой и жёсткой риторикой NetShow — это действительно может запятнать наши зарождающиеся отношения», — окончание письма Internal Tech Emails

Сооснователь Google Сергей Брин в феврале 2005 года: «Итак, сегодня мне снова сердито позвонил Джобс».

«По сути он хотел сказать: "Если вы наймёте хотя бы одного из этих людей, это будет означать войну"», — Сергей Брин о звонке Джобса после того, как Google предложила работу некоторым сотрудникам Apple Internal Tech Emails

#twitter

8 8 комментариев
1
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8 комментариев
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Коричневый Петя

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Уважаемые стартаперы, пишите тут без ошибок, а то потом через много лет опубликуют - неудобно будет, какие вы глупые и неграмотные.

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Dennis Gerasimov

Коричневый
2

или пишите короткими словами, в которых сложно ошибиться. нахуй и т.д. 

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Anton Ivanov

Dennis
0

кто-то пишет нахуй раздельно

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Михаил Стерлин

Anton
1

Это, коллега, вообще-то разные смысловые единицы, извольте ознакомиться с академическим обсуждением: https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D1%83%D0%B9

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Степан Позняк

Anton
0

Хуй - место в словосочетании "Идти на хуй". Идти на хуй, идти около хуя
А нахуй - междометие

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Канищев Максим

Степан
0

Когда комментарии лучше статьи 

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Dennis Gerasimov

Anton
0

А тут надо понимать о чём контекст.
Послать или надеть

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Sergei Lomakin

Коричневый
0

ахахах. в точку

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