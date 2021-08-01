Например, публикует переписку Стива Джобса с Биллом Гейтсом, письмо сотрудника Windows, мечтающего о Mac и другие.

694 просмотров

В Twitter-аккаунте Internal Tech Emails собраны письма глав корпораций, которые когда-либо появлялись в публичном доступе. У аккаунта больше 69 тысяч подписчиков, первые записи появились в мае 2021 года.

Например, 7 января 2004 года один из разработчиков Windows Джим Оллчин писал Биллу Гейтсу, что «купил бы Mac прямо сейчас, если бы не работал в Microsoft».

«Я хочу сказать о философии, которую использует Apple. Они думают сценарно. Они думают просто. Они думают быстро. Я знаю, что в этом нет ничего чрезвычайно глубокого» Internal Tech Emails

Стив Джобс пишет Биллу Гейтсу о «поведении команды NetShow, которая всеми силами пытается сказать, что убьёт QuickTime».

«Мы намерены бороться и побеждать с QuickTime, и я надеюсь, что эти честные и правильные усилия не встретятся с непристойной тактикой и жёсткой риторикой NetShow — это действительно может запятнать наши зарождающиеся отношения», — окончание письма Internal Tech Emails

Сооснователь Google Сергей Брин в феврале 2005 года: «Итак, сегодня мне снова сердито позвонил Джобс».