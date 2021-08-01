Twitter-аккаунт Internal Tech Emails ведёт архив переписок глав ИТ-компаний, разработчиков и топ-менеджеров Статьи редакции
Например, публикует переписку Стива Джобса с Биллом Гейтсом, письмо сотрудника Windows, мечтающего о Mac и другие.
В Twitter-аккаунте Internal Tech Emails собраны письма глав корпораций, которые когда-либо появлялись в публичном доступе. У аккаунта больше 69 тысяч подписчиков, первые записи появились в мае 2021 года.
Например, 7 января 2004 года один из разработчиков Windows Джим Оллчин писал Биллу Гейтсу, что «купил бы Mac прямо сейчас, если бы не работал в Microsoft».
Стив Джобс пишет Биллу Гейтсу о «поведении команды NetShow, которая всеми силами пытается сказать, что убьёт QuickTime».
Сооснователь Google Сергей Брин в феврале 2005 года: «Итак, сегодня мне снова сердито позвонил Джобс».
или пишите короткими словами, в которых сложно ошибиться. нахуй и т.д.
кто-то пишет нахуй раздельно
Это, коллега, вообще-то разные смысловые единицы, извольте ознакомиться с академическим обсуждением: https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D1%83%D0%B9
Хуй - место в словосочетании "Идти на хуй". Идти на хуй, идти около хуя
А нахуй - междометие
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