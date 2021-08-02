«ВКонтакте» начнёт делиться с сообществами выручкой от рекламы в видео Статьи редакции
На первом этапе монетизировать ролики смогут сообщества, которые участвуют в партнёрской программе.
Администраторы групп и публичных страниц будут получать отчисления с рекламы, которая показывается в их видео, рассказали vc.ru в компании. Сумма зависит от количества контента, просмотров и интереса к нему со стороны пользователей.
Чтобы протестировать функцию, авторы роликов должны заполнить анкету в разделе «Монетизация ВКонтакте». Пока подать заявку могут сообщества, которые публикуют оригинальные ролики во «ВКонтакте» и участвуют в партнёрской программе. Ориентировочно через полгода соцсеть планирует расширить программу на всех желающих.
По темам и жанрам видео ограничений нет, но они должны соответствовать правилам «ВКонтакте». Среди других условий участия в программе — дневной охват сообщества от 10 тысяч пользователей и загрузка роликов напрямую во «ВКонтакте» через нативный плеер.
- По собственным данным, видео в соцсети смотрит 75 млн человек в месяц. Видео «ВКонтакте» в июне ежедневно собирали больше 1 млрд просмотров.
На мой субъективный взгляд ВК умер. Не помню, когда в последний раз мне там писали друзья/знакомые или я что-то читал или смотрел там.
Вряд ли этими инициативами привлекут аудиторию, которая плотно осела по интересам в телеге, инсте и тик-токе. Так что ВК уже превратился в ОК.
если ОК для пенсионеров, то ВК для тех миллениалов, которые там хранят свою базу данных с музыкой?
Не оскорбляй Ок, они живее всех живых... Там такой пул уникальной аудитории, что другие соц.сети могут позавидовать)
ОК всех переживёт.
Пффф, ОК станет популярным среди иностранцев и тараканов. Будьте уверены.
В те редкие моменты, когда захожу вк по старой памяти, поражаюсь, что ради 10 секундного ролика стали требовать посмотреть 30 секунд рекламы. Хочется закрыть вкладку и не заходить больше никогда.
Да, + меня ещё бесит, когда я, перед прослушиванием песни, слушаю минуту рекламы, а потом выясняю что песня - полная фигня.
Нормальненько. Выгодность на пороге.
Глядишь ещё и смысл видосы в ВК выкладывать появится. А пока это просто из разряда: "Ляяя, нефига видос какой угарный, давайте я его распространю".
Через пол года уже все уйдут из этого дна. Я вообще ору, видео 20 сек и врубается реклама 19 сек
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