На первом этапе монетизировать ролики смогут сообщества, которые участвуют в партнёрской программе.

Администраторы групп и публичных страниц будут получать отчисления с рекламы, которая показывается в их видео, рассказали vc.ru в компании. Сумма зависит от количества контента, просмотров и интереса к нему со стороны пользователей.

Чтобы протестировать функцию, авторы роликов должны заполнить анкету в разделе «Монетизация ВКонтакте». Пока подать заявку могут сообщества, которые публикуют оригинальные ролики во «ВКонтакте» и участвуют в партнёрской программе. Ориентировочно через полгода соцсеть планирует расширить программу на всех желающих.

По темам и жанрам видео ограничений нет, но они должны соответствовать правилам «ВКонтакте». Среди других условий участия в программе — дневной охват сообщества от 10 тысяч пользователей и загрузка роликов напрямую во «ВКонтакте» через нативный плеер.

По собственным данным, видео в соцсети смотрит 75 млн человек в месяц. Видео «ВКонтакте» в июне ежедневно собирали больше 1 млрд просмотров.