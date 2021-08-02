Соцсети
Таня Боброва

«ВКонтакте» начнёт делиться с сообществами выручкой от рекламы в видео Статьи редакции

На первом этапе монетизировать ролики смогут сообщества, которые участвуют в партнёрской программе.

Администраторы групп и публичных страниц будут получать отчисления с рекламы, которая показывается в их видео, рассказали vc.ru в компании. Сумма зависит от количества контента, просмотров и интереса к нему со стороны пользователей.

Чтобы протестировать функцию, авторы роликов должны заполнить анкету в разделе «Монетизация ВКонтакте». Пока подать заявку могут сообщества, которые публикуют оригинальные ролики во «ВКонтакте» и участвуют в партнёрской программе. Ориентировочно через полгода соцсеть планирует расширить программу на всех желающих.

По темам и жанрам видео ограничений нет, но они должны соответствовать правилам «ВКонтакте». Среди других условий участия в программе — дневной охват сообщества от 10 тысяч пользователей и загрузка роликов напрямую во «ВКонтакте» через нативный плеер.

  • По собственным данным, видео в соцсети смотрит 75 млн человек в месяц. Видео «ВКонтакте» в июне ежедневно собирали больше 1 млрд просмотров.

#новость #вконтакте

775 просмотров
14 14 комментариев
3
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0432\u043a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435"], "comments": 14, "likes": 3, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "social", "id": 276609, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 02 Aug 2021 15:34:35 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
14 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Роман Аванесов

14

На мой субъективный взгляд ВК умер. Не помню, когда в последний раз мне там писали друзья/знакомые или я что-то читал или смотрел там. 

Вряд ли этими инициативами привлекут аудиторию, которая плотно осела по интересам в телеге, инсте и тик-токе. Так что ВК уже превратился в ОК. 

Ответить

Станислав Сизякин

Роман
4

если ОК для пенсионеров, то ВК для тех миллениалов, которые там хранят свою базу данных с музыкой?

Ответить

keepomen

Станислав
0

Которая уже вся заблокирована)

Ответить

Станислав Назаров

Роман
–5

Не оскорбляй Ок, они живее всех живых... Там такой пул уникальной аудитории, что другие соц.сети могут позавидовать)

Ответить

Станислав Сизякин

Станислав
1

Набеги на ОК у двача выходят на "ура"

Ответить

Федор Чеботарев

Станислав
0

ОК всех переживёт.

Ответить

Станислав

Федор
0

Ну это вряд ли, естественная убыль населения не оставляет им шансов)

Ответить

Федор Чеботарев

Станисл…
0

Пффф, ОК станет популярным среди иностранцев и тараканов. Будьте уверены. 

Ответить

Nikolay Posvezhniy

7

В те редкие моменты, когда захожу вк по старой памяти, поражаюсь, что ради 10 секундного ролика стали требовать посмотреть 30 секунд рекламы. Хочется закрыть вкладку и не заходить больше никогда.

Ответить

Федор Чеботарев

Nikolay
2

Да, + меня ещё бесит, когда я, перед прослушиванием песни, слушаю минуту рекламы, а потом выясняю что песня - полная фигня. 

Ответить

Vlsd Seregin

1

Нормальненько. Выгодность на пороге.

Ответить

Федор Чеботарев

Vlsd
1

Глядишь ещё и смысл видосы в ВК выкладывать появится. А пока это просто из разряда: "Ляяя, нефига видос какой угарный, давайте я его распространю".

Ответить

Николай Савчук

1

Через пол года уже все уйдут из этого дна. Я вообще ору, видео 20 сек и врубается реклама 19 сек

Ответить

Федор Чеботарев

Николай
0

Ну, все вряд ли уйдут, а те кто хотел, уже ушли. 

Ответить

Комментарий удален

Написать комментарий...
Читать все 14 комментариев
Дизайн
Дмитрий Скворцов
Кейс Educate Online: Как мы создали адаптивный лендинг на основе историй клиентов

Мы не раз убеждались, что стандартный алгоритм создания сайта — структура, несложный дизайн и верстка на конструкторе больше не работают. Это дешево, быстро и, к сожалению, нерезультативно. Взамен мы в Skvortsov вооружились креативом и нестандартным подходом к разработке:

2 2 комментария
10
eBay
Центр поддержки экспорта и eBay откроют для предпринимателей из Ленинградской области продажи на весь мир

Центр поддержки экспорта автономной некоммерческой организации «Центр развития промышленности Ленинградской области», маркетплейс eBay и компания-интегратор ZoneSmart запускают программу по развитию розничных экспортных продаж через eBay для малого и среднего бизнеса Ленинградской области. Участники программы получат готовые аккаунты на…

0 Обсудить
0
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
GoTech Innovation
Finlanding: окно в Европу для бизнеса
0 Обсудить
1
Медиа
Таня Боброва
YouTube начал тестировать подписку Premium Lite — с отключением рекламы и без дополнительных функций Статьи редакции

В обычной премиум-подписке ещё есть сохранение роликов, фоновый режим и отключение рекламы в YouTube Music.

149 149 комментариев
21
Яндекс.Маршрутизация
Настройки доставки: почему логистика последней мили требует экспериментов
0 Обсудить
0
Приёмная
Михаил Бирюков
Альфа-Банк без предупреждения заблокировал карту, не имеющую отношения к зарплате из-за перехода к новому работодателю

Около полугода являюсь привилегированным клиентом Альфа-Банка. У предыдущего работодателя обслуживался по программе «Премиум». В программу входила хорошая кэшбэковая карта. Помимо нее выдали обычную Альфа-Карту. Сказали, что если вдруг уволюсь, надо будет ее использовать, она не имеет отношения к зарплатному проекту. А премиальные продукты при…

48 48 комментариев
22
Право
Евгения Евсеева
Whoosh подал иск на 132 млн к бывшему партнёру сервиса в Петербурге из-за нарушения соглашения о неконкуренции Статьи редакции

Бывший партнёр обязался не заниматься кикшерингом несколько лет, а сам стал работать с Urent.

6 6 комментариев
7
Разработка
Yuriy Pukhov
Зачем в разработке Mind Maps
1 1 комментарий
9
Сервисы
Дарья Протасевич
«Airbnb для бассейнов на заднем дворе»: пользователи Swimply сдают в аренду бассейны и зарабатывают $5-10 тысяч в месяц Статьи редакции

Как работает сервис и почему его выручка выросла в пандемию на 4000% — в пересказе The Wall Street Journal.

Джим Беттон и его жена Лиса The Wall Street Journal
25 25 комментариев
20
Evrone
Evrone News #07: тренды QA и open source

Сегодня в традиционной подборке рассказываем об удачных open source решениях нашей команды: архивном monkey patch и шаблоне чистой архитектуры на Go, а также анализируем тренды 2021 года в QA и тестировании.

0 Обсудить
0
Истории
Vyacheslav Shushurikhin
Это Наваль Равикант: он привёл к стартапам частных инвесторов и создал AngelList, «Tinder для вложений» Статьи редакции

Равикант засудил два фонда за то, что основатели проданного стартапа получили слишком мало, а сам инвестировал в более чем 100 проектов и заработал $60 млн.

Наваль Равикант The Financial Pandora
5 5 комментариев
19
Больше статей
null