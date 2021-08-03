Пользователи Facebook в США начали покупать VR-шлемы Oculus за $299 для связи с поддержкой соцсети Статьи редакции
У Facebook нет оперативной поддержки пользователей, а через Oculus, например, можно быстро восстановить аккаунт.
Пользователи Facebook стали чаще сообщать о взломах страниц на Reddit и в Twitter, сообщает издание NPR. За июль журналисты получили 19 писем с жалобами на взлом. Пользователи не могут восстановить страницы, потому что поддержка Facebook не отвечает на запросы.
У Facebook нет поддержки по телефону. Соцсеть предлагает для восстановления учётной записи через сайт загрузить копию водительских прав или паспорта, чтобы подтвердить личность. Но поддержка часто не отвечает. «Я отправляла документы утром, днем и ночью несколько раз в день. Никто не ответил ни разу», — рассказал NPR пострадавшая от взлома Джесси Марсала.
На Reddit советуют скрыть на скане документов всё, кроме фото и имени. Одна из опрошенных изданием пострадавших получила так ответ после двух недель попыток.
Другой — более радикальный совет с Reddit — купить VR-гарнитуру Oculus Quest 2 за $299 (около 22 тысяч рублей). Компания принадлежит Facebook, но у неё есть собственная служба поддержки.
Пользователь Брэндон Шерман связался с Oculus, сообщил серийный номер своей гарнитуры и сразу получил ответ для восстановления учётной записи. Он планирует вернуть нераспакованное устройство.
Другая опрошенная пользовательница говорит, что сначала подумала, что совет с Reddit — шутка, но когда вспомнила о потерянной вместе с аккаунтом информации, решила попробовать уловку. Она заказала гарнитуру, вернула доступ и тоже планирует оформить возврат устройства
NPR предупреждает, что многие пользователи на Reddit не смогли восстановить свои учетные записи Facebook через поддержку Oculus. Также компания временно приостанавливает продажи гарнитуры из-за жалоб на поролоновую подкладку.
Хакеры взламывают учётные записи для распространения дезинформации, вымогательств и продажи на чёрном рынке, рассказал NPR вице-президент по анализу угроз компании Trend Micro Джон Клэй.
Представитель Facebook заявил, что из-за пандемии у компании меньше людей для проверки документов. Соцсеть использует искусственный интеллект, но такая проверка «может занять больше времени». «Мы знаем, что нам нужно совершенствовать поддержку, и планируем инвестировать в это в будущем», — сказали в компании.
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