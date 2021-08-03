Пользователи в США начали покупать VR-шлемы Oculus за $299 для обращения в техподдержку Facebook Статьи редакции
У Facebook нет оперативной поддержки пользователей, а через Oculus, например, можно быстро восстановить аккаунт.
Пользователи Facebook стали чаще сообщать о взломах страниц на Reddit и в Twitter, сообщает издание NPR. За июль журналисты получили 19 писем с жалобами на взлом. Пользователи не могут восстановить страницы, потому что поддержка Facebook не отвечает на запросы.
У Facebook нет поддержки по телефону. Соцсеть предлагает для восстановления учётной записи через сайт загрузить копию водительских прав или паспорта, чтобы подтвердить личность. Но поддержка часто не отвечает. «Я отправляла документы утром, днем и ночью несколько раз в день. Никто не ответил ни разу», — рассказал NPR пострадавшая от взлома Джесси Марсала.
На Reddit советуют скрыть на скане документов всё, кроме фото и имени. Одна из опрошенных изданием пострадавших получила так ответ после двух недель попыток.
Другой — более радикальный совет с Reddit — купить VR-гарнитуру Oculus Quest 2 за $299 (около 22 тысяч рублей). Компания принадлежит Facebook, но у неё есть собственная служба поддержки.
Пользователь Брэндон Шерман связался с Oculus, сообщил серийный номер своей гарнитуры и сразу получил ответ для восстановления учётной записи. Он планирует вернуть нераспакованное устройство.
Другая опрошенная пользовательница говорит, что сначала подумала, что совет с Reddit — шутка, но когда вспомнила о потерянной вместе с аккаунтом информации, решила попробовать уловку. Она заказала гарнитуру, вернула доступ и тоже планирует оформить возврат устройства
NPR предупреждает, что многие пользователи на Reddit не смогли восстановить свои учетные записи Facebook через поддержку Oculus. Также компания временно приостанавливает продажи гарнитуры из-за жалоб на поролоновую подкладку.
Хакеры взламывают учётные записи для распространения дезинформации, вымогательств и продажи на чёрном рынке, рассказал NPR вице-президент по анализу угроз компании Trend Micro Джон Клэй.
Представитель Facebook заявил, что из-за пандемии у компании меньше людей для проверки документов. Соцсеть использует искусственный интеллект, но такая проверка «может занять больше времени». «Мы знаем, что нам нужно совершенствовать поддержку, и планируем инвестировать в это в будущем», — сказали в компании.
Вот это бизнес-модель
А вот это её последствия)
То есть к сотрудникам Oculus придёт Батерс и начнёт их бить по почкам?
Вы невнимательно прочитали:
Пользователь Брэндон Шерман связался с Oculus, сообщил серийный номер своей гарнитуры и сразу получил ответ для восстановления учётной записи.
👉Он планирует вернуть нераспакованное устройство.👈
После того как вернул)
А вот это уже бизнес-модель по-русски.
Это вообще не бизнес-модель 🦄
Другой менталитет. В России от соц сети откажутся нежеле выбросят двадцать тысяч рублей.
Доход формирует менталитет. У нас бы внутренний голос во всю орал - да чтоб я двадцатку отдал из-за этих жопоруких дебил?!??
А кто сказал что они двадцатку навсегда отдали? Там же написано что люди абузят тему через возврат
Да нет никакой проверки, это обычное кроилово. У Яндекса с мэйлом такая же хрень один в один. Сервис есть, саппорта нет. Оно и понятно за него платить надо, а зачем если и так едят
Уникальная бизнес модель, с еще более увлекательным Facebook.
Видимо VR/AR войдет скоро в нашу жизнь достаточно плотно.....даже если мы этого не сильно будем хотеть.
Это как прозрачные экраны из фильмов. Смотрится круто, но пипец как неудобно. Так же и VR - смотрится круто, но исключительно шлем без всего остального нафиг не нужен, кроме как в пару игрушек поиграть.
Вот появятся костюмы как в "Первому игроку приготовиться" или шлемы как в SAO - тогда и пойдет в массы.
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