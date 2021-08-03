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Соцсети
Маша Цепелева

Пользователи в США начали покупать VR-шлемы Oculus за $299 для обращения в техподдержку Facebook Статьи редакции

У Facebook нет оперативной поддержки пользователей, а через Oculus, например, можно быстро восстановить аккаунт.

32 32 комментария
2754 просмотров

Пользователи Facebook стали чаще сообщать о взломах страниц на Reddit и в Twitter, сообщает издание NPR. За июль журналисты получили 19 писем с жалобами на взлом. Пользователи не могут восстановить страницы, потому что поддержка Facebook не отвечает на запросы.

У Facebook нет поддержки по телефону. Соцсеть предлагает для восстановления учётной записи через сайт загрузить копию водительских прав или паспорта, чтобы подтвердить личность. Но поддержка часто не отвечает. «Я отправляла документы утром, днем и ночью несколько раз в день. Никто не ответил ни разу», — рассказал NPR пострадавшая от взлома Джесси Марсала.

На Reddit советуют скрыть на скане документов всё, кроме фото и имени. Одна из опрошенных изданием пострадавших получила так ответ после двух недель попыток.

Другой — более радикальный совет с Reddit — купить VR-гарнитуру Oculus Quest 2 за $299 (около 22 тысяч рублей). Компания принадлежит Facebook, но у неё есть собственная служба поддержки.

Пользователь Брэндон Шерман связался с Oculus, сообщил серийный номер своей гарнитуры и сразу получил ответ для восстановления учётной записи. Он планирует вернуть нераспакованное устройство.

Другая опрошенная пользовательница говорит, что сначала подумала, что совет с Reddit — шутка, но когда вспомнила о потерянной вместе с аккаунтом информации, решила попробовать уловку. Она заказала гарнитуру, вернула доступ и тоже планирует оформить возврат устройства

NPR предупреждает, что многие пользователи на Reddit не смогли восстановить свои учетные записи Facebook через поддержку Oculus. Также компания временно приостанавливает продажи гарнитуры из-за жалоб на поролоновую подкладку.

Хакеры взламывают учётные записи для распространения дезинформации, вымогательств и продажи на чёрном рынке, рассказал NPR вице-президент по анализу угроз компании Trend Micro Джон Клэй.

Представитель Facebook заявил, что из-за пандемии у компании меньше людей для проверки документов. Соцсеть использует искусственный интеллект, но такая проверка «может занять больше времени». «Мы знаем, что нам нужно совершенствовать поддержку, и планируем инвестировать в это в будущем», — сказали в компании.

#новость #facebook

32 32 комментария
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14
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32 комментария
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Сергей Милосердов

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Вот это бизнес-модель

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Louis Cyphre

Сергей
10

А вот это её последствия)

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Кирилл Мельников

Louis
1

То есть к сотрудникам Oculus придёт Батерс и начнёт их бить по почкам?

Ответить

Сергей Щукин

Сергей
2

Вы невнимательно прочитали:

Пользователь Брэндон Шерман связался с Oculus, сообщил серийный номер своей гарнитуры и сразу получил ответ для восстановления учётной записи.
👉Он планирует вернуть нераспакованное устройство.👈

Ответить

Louis Cyphre

Сергей
1

После того как вернул)

Ответить

Кирилл Мельников

Louis
0

О, вы где мою фотографию достали?!!!

Ответить

Сергей Милосердов

Сергей
–3

А вот это уже бизнес-модель по-русски.

Ответить

Сергей Щукин

Сергей
0

Это вообще не бизнес-модель 🦄

Ответить

Сергей

Сергей
–2

Душно что-то стало

Ответить

Прикладной кавалер

10

Бабы в техподдержке будут живые топлесс или трёхмерные модельки? И хотелось бы интеграцию с ps, если первый вариант.

Как-то так вижу техподдержку, которую мы заслужили

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Louis Cyphre

Прикладной
11
Ответить

ЯжПрограммист

Прикладной
9
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Илья Попов

Прикладной
0

Лепота какая!!!!!!!!!!!!!

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Game Topia

2

Другой менталитет. В России от соц сети откажутся нежеле выбросят двадцать тысяч рублей.

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Nikitinz

Game
7

А может дело в доходах)) а не менталитете

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Game Topia

Nikitinz
1

Доход формирует менталитет. У нас бы внутренний голос во всю орал - да чтоб я двадцатку отдал из-за этих жопоруких дебил?!??

Ответить

Roman Vasilev

Game
6

А кто сказал что они двадцатку навсегда отдали? Там же написано что люди абузят тему через возврат

Ответить

Юрий Юрий

Nikitinz
0

Не знаю где все началось, но ментальность явно определяет доход: сидеть на жопе сначала, мало денег следствие :)

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Георгий

Game
3

Это называется проверка на дебила

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Roman Vasilev

Георгий
2

Да нет никакой проверки, это обычное кроилово. У Яндекса с мэйлом такая же хрень один в один. Сервис есть, саппорта нет. Оно и понятно за него платить надо, а зачем если и так едят

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xxx xxx

Game
2

У нас эти шлемы на маркетах 40к стоят, это халява ) 

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Илья Попов

xxx
0

На халяву хорошо клюет?

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Nikolai Erovenko

Game
1

А текст вы чем читаете? Люди возврат оформляют

Ответить

Юлия Бабенко

2

Уникальная бизнес модель, с еще более увлекательным Facebook.

Ответить

Илья Попов

Юлия
0

Вкуснятина, можно и скушать.😂

Ответить

Руслан Давыдов

0

Видимо VR/AR войдет скоро в нашу жизнь достаточно плотно.....даже если мы этого не сильно будем хотеть.

Ответить

Beerman

Руслан
1

30 лет уж входит, все никак не дойдёт. Скорее, нейроинтерфейсы будут.

Ответить

Valeryi Ozarnichuk

Beerman
2

Это как прозрачные экраны из фильмов. Смотрится круто, но пипец как неудобно. Так же и VR - смотрится круто, но исключительно шлем без всего остального нафиг не нужен, кроме как в пару игрушек поиграть.

Вот появятся костюмы как в "Первому игроку приготовиться" или шлемы как в SAO - тогда и пойдет в массы.

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Прикладной

Valeryi
0

Карает в первую очередь размытость картинки. Почуй, что такое близорукость -5 и сидишь в танке.

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xxx xxx

Приклад…
0

Это вы загнули, про устройство о котором идёт речь, сказать такое как в воду пукнуть. Там 1 832 x 1 920 пикселей на глаз.

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ЯжПрограммист

Beerman
0

Опоздали, чипирование во всю уже идёт.

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boj Ko

0
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