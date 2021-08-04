WhatsApp добавил фото и видео, исчезающие после просмотра Статьи редакции
Это поможет не забивать место в памяти телефона.
- Фотографии и видео будут исчезать сразу после просмотра и отмечаться значком «Открыто». Такие файлы не будут оставаться в памяти телефона, а другие пользователи не смогут переслать или сохранить их.
- Если не открыть файл в течение двух недель, он удалится автоматически. При этом в компании отметили, что другой пользователь может сделать скриншот или фото другого экрана, поэтому функция не сможет до конца защитить от утечек данных.
- WhatsApp отметили, что многие привыкли делать фото и видео на телефон, но не всё стоит сохранять навсегда. К тому же медиафайлы занимают место в памяти телефона.
- Новая функция появится до конца недели у всех пользователей мобильных приложений.
Товарищ майор читая про это "нововведение" криво усмехается. )))
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