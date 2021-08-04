Соцсети
Евгения Евсеева

WhatsApp добавил фото и видео, исчезающие после просмотра Статьи редакции

Это поможет не забивать место в памяти телефона.

  • Фотографии и видео будут исчезать сразу после просмотра и отмечаться значком «Открыто». Такие файлы не будут оставаться в памяти телефона, а другие пользователи не смогут переслать или сохранить их.
  • Если не открыть файл в течение двух недель, он удалится автоматически. При этом в компании отметили, что другой пользователь может сделать скриншот или фото другого экрана, поэтому функция не сможет до конца защитить от утечек данных.
  • WhatsApp отметили, что многие привыкли делать фото и видео на телефон, но не всё стоит сохранять навсегда. К тому же медиафайлы занимают место в памяти телефона.
  • Новая функция появится до конца недели у всех пользователей мобильных приложений.

#новость #whatsapp

205 просмотров
7 7 комментариев
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7 комментариев
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Mikhail Dragunov

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Товарищ майор читая про это "нововведение" криво усмехается. )))

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Андрей Иванов

Mikhail
0

ай блин не успел про майора первым!

вы что тут ночуете что ли?

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SEO-Шмео

0

Так это уже у них работает давно. Хрен посмотришь через пару дней фотку.

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Арсений Москаленко

0

Т - технологии

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Louis Cyphre

0
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Невыносимый Никита

0

удобнее всего в телеге. удалять чужие сообщения

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Ilya Brin

0

Цукерберг: мы добавили изрезающие фотки!

Дуров: они исчезают как отстой! В телеграме они исчезают круче!

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