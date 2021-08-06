Как виртуальные блогеры проводят концерты, снимаются для журналов, сотрудничают с SoftBank и представляют аниме в Netflix — в пересказе Rest of World.

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Виртуальный блогер N-ko Mei Kurono от Netflix YouTube

Виртуального видеоблогера, или «витубера», Kizuna AI пригласили на популярное развлекательное шоу Downtown DX, которое идёт в Японии уже несколько десятилетий. Она отвечала на вопросы ведущих, шутила и даже победила одного из них в игре «камень, ножницы, бумага».

Выглядит Kizuna AI как типичный персонаж аниме: длинные волосы и ноги, короткая юбка, бант школьницы на груди и розовый ободок с ушами. Её движения и реакции генерирует компьютер, а реплики записывает актёр озвучки в режиме реального времени. «Милый» образ виртуального блогера придумал иллюстратор Эн Морикура.

Скриншот сайта Kizuna AI

Этот проект запустили в 2016 году — и Kizuna AI стала первым полностью цифровым YouTube-блогером — витубером.

Да, её голос озвучивал актёр. Но на самом деле это никого не заботило. Витубер похож на Микки Мауса. Какая разница, кто его озвучивает? Такеши Осака создатель Kizuna AI, гендиректор Active8

30 июня 2021 года Kizuna AI исполнилось пять лет, за это время она стала «трансмедийным феноменом» — разработчики использовали её в различных виртуальных и реальных средах. Например, она участвовала в показе коллекции модного дома Valentino, снялась для обложки глянцевого японского журнала Commons&sense и сотрудничала с SoftBank.

ИИ-блогер провела два концерта на YouTube, TikTok, китайской платформе Bilibili и площадках виртуальной реальности компании Oculus. На праздновании своего дня рождения она выступила с реальной группой в Токио, билеты на концерт в первый ряд стоили $150.

Отрывок из офлайнового концерта

Популярность витуберов в пандемию

До 2020 года о виртуальных блогерах знали только в узкой среде — в основном среди фанатов аниме в Японии. Но в пандемию количество просмотров каналов витуберов выросло до более чем 1,5 млрд в месяц.

Агрегатор статистики Playboard подсчитал, что в августе 2020 года семь из десяти крупнейших пользователей «суперчатов» в YouTube были витуберы. «Суперчат» — это функция, которая за деньги закрепляет сообщение в чате во время трансляции. Больше всего ею воспользовались зрители виртуального блогера Coco, они заплатили $800 тысяч — а проект заработал более $100 тысяч за неделю.

Пандемия создала новую цифровую экосистему домоседов, которые смотрят стримы. Привлекательность витуберов в том, что они не люди. Моё поколение не любит людей. Мы всё время в онлайне и предпочитаем общаться там — и витуберы удерживают нас в этой фантастической вселенной. Мейлин Тран главный операционный директор GeeXPlus

Один из фанатов витуберов рассказал, что раньше подписывался на блогеров и стримеров в YouTube и Twitch. Он пожаловался, что реальные девушки на видео соблазняли зрителей, чтобы получить деньги. «2D-персонаж не может так поступить», — добавил он.

При чём тут японская культура «идолов»

Большинство виртуальных блогеров — это продолжение культуры «идолов» в Японии, считает издание. В ней фанаты позиционируют поп-звёзд как «чистый» идеал благодаря милой внешности персонажа, его преданности, усердию и уважению к старшим.

На пике своей популярности, в 2010 году, женская «идол»-группа AKB48 продала самое большое количество синглов за всю историю музыкальной индустрии в Японии.

Группа AKB48 YouTube

Однако реальность поп-звёзд не выглядит радужной, считает издание. Девушек, из которых сделали «идолов», теперь узнают на улице, их часто преследуют поклонники, распространяют личные данные в интернете без их согласия. Любые романтические отношения звёзд запрещены по контракту, а с возрастом артистам быстро находят замену.

Виртуальные аватары решают большинство проблем реальных звёзд: они вечно молоды, их невозможно преследовать — и каждый может попробовать себя в этом деле. Ещё три года назад требовалось чуть ли не «голливудское» оборудование за $30 тысяч, чтобы сделать аватара. В 2021-м можно стать витубером меньше чем за $100, например с помощью сервиса Live2D Cubism.

Виртуальные аватары от PewDiePie и Netflix

За последние полтора года также выросли продажи аниме и манги. К примеру, аниме 2020 года «Истребитель демонов: Поезд “Бесконечный”» стал самым кассовым фильмом Японии за всю историю. На Amazon Prime продажи манги увеличились на 3,6 млн единиц в первом квартале 2021 года (по сравнению с тем же периодом 2020 года).

Это привлекает внимание западных медиа и блогеров, отмечает издание. Так, в конце января 2021-го популярный блогер из Швеции PewDiePie примерил на себя лицо анимешного виртуального аватара.

Netflix в апреле представила своего витубера N-ko Mei Kurono, чтобы тоже стать частью сообщества поклонников аниме, а компания Sega отпраздновала 30-летие своего культового персонажа Соника, который также появился в виде витубера.

Netflix представила своего аниме-амбассадора N-ko

Скандалы и заработки блогеров

Прибыль витуберов от «суперчатов» резко растёт: по данным Playboard, канал Coco выручил на этом более $2 млн за полтора года. У блогеров есть потенциал заработать ещё больше, считает Rest of World, так как расходы у них низкие: технология стоит дёшево, снимать ролики и стримить можно просто из дома. YouTube и курирующие агентства получают долю от прибыли с «суперчатов», но ни одна сторона не раскрывает проценты.

Витуберы могут появляться где угодно: в видеоиграх, фильмах, сериалах, трансляциях, комиксах и не только. Персонажи агентства VShojo уже общаются с реальными блогерами, витуберы выступают как гости на трансляциях и ведут свои каналы. Также аватары при необходимости легко перерисовать.

Моделирование персонажа в Live2D Cubism Rest of World

На рынке уже есть первые скандалы. В конце 2020 года витуберы Coco и Akai Haato приостановили трансляции на три недели после того, как во время одной из них они показали тайваньский национальный флаг. Это вызвало негодование со стороны китайских националистов на видеоплатформе Bilibili.

Авторы проекта сообщили, что из-за этого китайские игровые компании отказались от спонсорства — а они больше всех приносили денег от рекламы.

Реакция фанатов

В конце июня Gawr Gura стала самым популярным витубером в мире с 3 млн подписчиков, опередив по количеству Kizuna AI. Ходили слухи, что под этим аватаром скрывается американский витубер Senzawa. Зрители заметили, что их голоса похожи.

Однако каждый раз, когда кто-либо говорит о сходстве этих витуберов, фанаты защищают своих кумиров. Поклонники призывают уважать право блогеров на сохранение своей анонимности и просят оставить их в покое.

В этом ирония вселенной витуберов: обе стороны — и блогеры, и зрители — яростно защищают свою анонимность. Они общаются под псевдонимами и с ненастоящими фотографиями в профиле. При этом ценят авторов за их индивидуальность и талант. Цель витуберов — быть уникальным, не раскрывая своего истинного «я». Rest of World

Также зрители требовательны к агентствам в вопросах создания персонажей. Два года назад, когда продюсеры Kizuna AI попытались поменять актёра озвучки, фанаты, особенно из Китая, пришли в ярость. Они призывали на Bilibili и Reddit сохранить оригинальную озвучку персонажа. «То, что блогеры виртуальны, не означает, что их можно просто заменить», — написал один из поклонников на форуме Reddit.

В июне 2021 года витубер Coco внезапно объявила в своём 12-минутном видео, что она покидает компанию навсегда. На самом деле уходит лишь актриса, озвучивавшая Coco, и компания могла бы просто найти другого актёра озвучки. Однако, учитывая предыдущий опыт, это кажется маловероятным, считает издание: фанаты просто не примут кого-то другого.

После этого агентства подумали, что на рынке может произойти отток талантов, отмечает Rest of World, так как блогеры поняли, что им больше не нужны менеджеры. Через несколько дней после ухода Coco два других популярных аватара Haato и Murasaki Shion взяли «перерыв» на неопределенный срок и до сих пор не вернулись.