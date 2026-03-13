Instagram* начал тестировать кликабельные ссылки в описаниях к публикациям

Только для владельцев платных «галочек».Источник: Андреа ВалерияФункцию заметила блогер Андреа Валерия: она смогла опубликовать кликабельную ссылку в описании публикации. В Meta* подтвердили Engadget, что тестируют её.Валерия отметила, что в месяц делиться можно десятью ссылками. Функция доступна подписчикам услуги по платной верификации аккаунтов, которую Meta* запустила в феврале 2023 года. Стоимость — от $14,99 в месяц.Сколько людей получили доступ к тестам — неизвестно, как и то, планируют ли расширять функцию на всех пользователей.Как отмечает издание, в Instagram* с самого запуска нельзя публиковать кликабельные ссылки в описаниях публикаций.*Meta, которая владеет Instagram, признана экстремистской и запрещена на территории России. #новости