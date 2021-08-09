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Соцсети
TJ

«ВКонтакте» добавила «Реакции» — теперь посты можно оценивать не только лайком Статьи редакции

Функция появилась через пять лет после такой же у Facebook.

44 44 комментария
2153 просмотров

Датамайнеры из сообщества «Багосы» обнаружили в JavaScript файлах соцсети код аналога реакций из Facebook. Они поделились скриншотами, в которых можно заметить элементы новой функции, пишет «Код Дурова».

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Судя по данным, ко всем лайкам будет автоматически прикреплена стандартная реакция. Во «ВКонтакте» это красное сердце.

«Реакции» к посту «ВКонтакте»

Позже соцсеть официально анонсировала функцию. В ближайшее время каждому пользователю станет доступна одна из новых реакций. Набор будет пополняться по мере того, как друзья и подписчики будут оставлять разные эмоции под постами.

Не всегда отметка «Нравится» лучше всего передаёт то, что вы чувствуете, читая посты в своей ленте. Нас не раз просили сделать кнопку с прямо противоположным смыслом — но ведь в жизни гораздо больше эмоций. Чтобы было удобно выражать их все, мы добавили разные реакции.

«ВКонтакте»

  • Facebook внедрила реакции в феврале 2016 года.

  • В 2019 году «ВКонтакте» тестировала отключение лайков для некоторых публикаций, чтобы проверить, как изменяется отношение пользователя к содержанию поста. В тот же год соцсеть анонсировала появление дизлайков в комментариях, но функцию так и не запустили.

#новость #вконтакте

44 44 комментария
6
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44 комментария
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Tonny Gun

39

Вконтакте? Вспомнил, что нужно удалить аккаунт с этой помойки.

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le phatique

Tonny
10

а на порнхаб как заходить?

Ответить

Игорь Рачук

le
19

Хм.. так... ладно, повременим пока. 

Ответить

Bender Rodriguez

le
3

через vpn же

Ответить

hakhagmon

le
3

Adblockом заглушку блочишь и пользуешься

Ответить

Артем Голендберг

Tonny
3

Вот как раз год назад удалился

Ответить

Игорь Крафт

Tonny
2

Взаимно

Ответить

Алексей Долгих

Tonny
1

😭

Ответить

Кирилл Мельников

Tonny
0

А это типо сложно сделать, чтоб прям помнить об этом?

Ответить

Vitaly

14

Не прошло и 3 года, а нет, прошло.

Ответить

E. A.

11

Молниеносная реакция на просьбы оставшихся трёх пользователей...))

Ответить

Кирилл Мельников

E.
0

Ну прям уж трёх, вы недооцениваете популярность ВК. 

Ответить

Давид Муравьёв

5

Добавьте смайлик, который бьется о стену!
Так вы захватите весь спектр эмоций)

Ответить

Ilya Klincovskiy

Давид
13

Этот?

Ответить

Dennis Gerasimov

Давид
11

И смайлик "говно"

Без него спектр эмоций по отношению к контенту будет неполным

Ответить

Сергей Мазур

Давид
2

Смайлик, который просит вернуть стену)

Ответить

Андрей Иванов

7

что-то долго

раньше Паша тащил новый функционал с фейсбука намного оперативнее

Ответить

Сергей Мазур

Андрей
6

Эффект маил.ру дает о себе знать.

Ответить

Дмитрий Тенетович

2

Почему эта соцсеть до сих пор бесплатна?!! 111

Ответить

Олег Павлов

Дмитрий
9

Как это бесплатна, а как же весь архив ваших личных данных?)

Ответить

Сергей Мазур

Дмитрий
2

Как говорят венчурные капиталисты: "если продукт бесплатен, значит продукт это ты)"

Ответить

Кирилл Мельников

Дмитрий
0

Да это ладно пусть остаётся, а вот отправку сообщений можно и монетизировать) 

Ответить

Jameson Deagle

1

Классно будет, если добавят лайки на сообщения

Ответить

Bot Fabric

Jameson
1

Ты же вроде не мамочка в декрете, зачем тебе сообщения ВКонтакте?

Ответить

Алексей Долгих

Jameson
0

Имеете в виду реакции? Лайки на сообщения есть же…

Ответить

Vladislav Nikolaevich

Алексей
0

Нет их

Ответить

Кирилл Мельников

Jameson
0

А как насчёт дисов?

Ответить

Денис Пешехонов

1

Совершенно не ясно, зачем настолько втупую копировать с Фейсбука. У ВК свои дизайнеры есть, и хорошие. Тем более конкретно Фейсбук известный антипример UI/UX.

Ответить

Андрей Иванов

Денис
1

пиздить из фейсбука заложено ещё в генах ВК, он на свет то появился как близнец

А сейчас там гены уже всех социалочек перемешаны, хз какое потомство получится

Ответить

Артём

1

Кажется где-то я уже это видел… 🤔

Ответить

Quazar Dream

0

Почему эмоджи 2008 года ?

Ответить

Dennis Gerasimov

Quazar
0

А вам 3D надо?

Или стикеры и эмоджи в полстраницы? А нахера?

Ответить

Quazar Dream

Dennis
1

Стандартных 😡,😐,😥

Ответить

Алексей Долгих

0

😡

Ответить

Рациональный щит

0

Вообще да почему система ограничивает только позитивеыми смайликами. Хочу выражать и негативные эмоции. Да в целом полно тех кто этим негативом питаеться взять хотя бы все СМИ

Ответить

Андрей Иванов

Рациональный
0

Потому что:

Ответить

Илья Быков

0

Не , ну вк точно не копия фейсбук

Ответить

Верующий пёс_анон

0

ОдноВКонтактники

Ответить

Большой жёлтый робот

0

*не только лишь лайком

Ответить

Дмитрий

0

Вшивые mail.ru, все к чему они прикасаются превращается в помойку. Жаль, наблюдать такую печальную участь соцсети детства (по мимо аськи)

Ответить

Юлия Бабенко

0

На сколько лет Vk отстает от фейсбука? На лет 10? 

Ответить

Yaroslav Romantsov

0

Новый офис то подтолкнул ребят к новому контенту, свежо!

Ответить

Максим Валентиров

0

Пусть развивают. Ничего плохого нет в этом.

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Комментарий удален

Nick Markov

–2

Что раскудахтались мои хорошие ?
В ВК все малолетки сидят, побольше чем в инсте, поменьше чем в Т Т😸

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