«ВКонтакте» добавила «Реакции» — теперь посты можно оценивать не только лайком Статьи редакции
Функция появилась через пять лет после такой же у Facebook.
Датамайнеры из сообщества «Багосы» обнаружили в JavaScript файлах соцсети код аналога реакций из Facebook. Они поделились скриншотами, в которых можно заметить элементы новой функции, пишет «Код Дурова».
Судя по данным, ко всем лайкам будет автоматически прикреплена стандартная реакция. Во «ВКонтакте» это красное сердце.
Позже соцсеть официально анонсировала функцию. В ближайшее время каждому пользователю станет доступна одна из новых реакций. Набор будет пополняться по мере того, как друзья и подписчики будут оставлять разные эмоции под постами.
Facebook внедрила реакции в феврале 2016 года.
В 2019 году «ВКонтакте» тестировала отключение лайков для некоторых публикаций, чтобы проверить, как изменяется отношение пользователя к содержанию поста. В тот же год соцсеть анонсировала появление дизлайков в комментариях, но функцию так и не запустили.
Вконтакте? Вспомнил, что нужно удалить аккаунт с этой помойки.
а на порнхаб как заходить?
Молниеносная реакция на просьбы оставшихся трёх пользователей...))
Добавьте смайлик, который бьется о стену!
Так вы захватите весь спектр эмоций)
И смайлик "говно"
Без него спектр эмоций по отношению к контенту будет неполным
что-то долго
раньше Паша тащил новый функционал с фейсбука намного оперативнее
Почему эта соцсеть до сих пор бесплатна?!! 111
Как говорят венчурные капиталисты: "если продукт бесплатен, значит продукт это ты)"
Да это ладно пусть остаётся, а вот отправку сообщений можно и монетизировать)
Классно будет, если добавят лайки на сообщения
Имеете в виду реакции? Лайки на сообщения есть же…
Совершенно не ясно, зачем настолько втупую копировать с Фейсбука. У ВК свои дизайнеры есть, и хорошие. Тем более конкретно Фейсбук известный антипример UI/UX.
пиздить из фейсбука заложено ещё в генах ВК, он на свет то появился как близнец
А сейчас там гены уже всех социалочек перемешаны, хз какое потомство получится
Почему эмоджи 2008 года ?
А вам 3D надо?
Или стикеры и эмоджи в полстраницы? А нахера?
Вшивые mail.ru, все к чему они прикасаются превращается в помойку. Жаль, наблюдать такую печальную участь соцсети детства (по мимо аськи)
Комментарий удален
Что раскудахтались мои хорошие ?
В ВК все малолетки сидят, побольше чем в инсте, поменьше чем в Т Т😸
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