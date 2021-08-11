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Соцсети
Nazigul Jusupova

Роскомнадзор разблокировал популярный среди художников и фотографов сайт DeviantArt Статьи редакции

Сайт был заблокирован чуть больше недели.

  • Доступ к сайту в России восстановили после проверки: все запрещённые материалы удалили, сообщает Роскомнадзор.
  • Сайт начали блокировать 3 августа. В конце июля 2021 года регулятор предупреждал, что готов заблокировать DeviantArt из-за страниц с «детской порнографией, суицидальным, пронаркотическим, нацистским» и иным запрещённым контентом.
  • Роскомнадзор уже блокировал сайт в 2014 году — тогда его разблокировали через пару дней.

  • Основанный в 2000 году DeviantArt — популярный сайт для фотографов, иллюстраторов и писателей, а также соцсеть для художников. В 2017 году проект купила израильская Wix за $36 млн.

#новости #deviantart

1068 просмотров
7 7 комментариев
7
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Павел Сайк

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Чем бы дитя не тешилось, лишь бы искусство не трогало

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Илья Шишкунов

0

Так, а причина разблокировки какая? Пропал весь вышеперечисленный контент? 

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Alex Moren

Илья
1

 Доступ к сайту в России восстановили после проверки: все запрещённые материалы удалили

Только заголовки читаешь?)

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Илья Шишкунов

Alex
0

Я как раз таки читаю, и понимаю, что не могли они удалить за такое время ВЕСЬ запрещённый контент (его там копили десятилетиями тысячи и сотни тысяч авторов) 

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Андрей Охота

1

Хорошо, что РОСКОМНАДЗОРА небыло при совке: всех кукрыниксов бы в камерах заблокировали: за изображения нацисткой символики на плакатах

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Yury Gagarin

0

Ну разблокировали и разблокировали 🥱

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Igor Sergeevich

0

Хорошая реклама такая. Во всех новостях теперь. Вон телеге сколько внимания было

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