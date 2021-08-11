Роскомнадзор разблокировал популярный среди художников и фотографов сайт DeviantArt Статьи редакции
Сайт был заблокирован чуть больше недели.
- Доступ к сайту в России восстановили после проверки: все запрещённые материалы удалили, сообщает Роскомнадзор.
- Сайт начали блокировать 3 августа. В конце июля 2021 года регулятор предупреждал, что готов заблокировать DeviantArt из-за страниц с «детской порнографией, суицидальным, пронаркотическим, нацистским» и иным запрещённым контентом.
- Роскомнадзор уже блокировал сайт в 2014 году — тогда его разблокировали через пару дней.
Основанный в 2000 году DeviantArt — популярный сайт для фотографов, иллюстраторов и писателей, а также соцсеть для художников. В 2017 году проект купила израильская Wix за $36 млн.
Так, а причина разблокировки какая? Пропал весь вышеперечисленный контент?
Доступ к сайту в России восстановили после проверки: все запрещённые материалы удалили
Только заголовки читаешь?)
Я как раз таки читаю, и понимаю, что не могли они удалить за такое время ВЕСЬ запрещённый контент (его там копили десятилетиями тысячи и сотни тысяч авторов)
Хорошо, что РОСКОМНАДЗОРА небыло при совке: всех кукрыниксов бы в камерах заблокировали: за изображения нацисткой символики на плакатах
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