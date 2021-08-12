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Соцсети
Маша Цепелева

Регулятор Великобритании уличил Facebook в нарушении конкуренции при покупке Giphy — он может обязать продать сервис Статьи редакции

Соцсеть купила платформу для создания GIF-анимации в 2020 году, чтобы присоединить к Instagram.

  • Сделка между Facebook и Giphy нанесла ущерб рынку медийной рекламы, пишет Reuters со ссылкой на результаты проверки управления по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA).
  • Facebook купила платформу Giphy за $400 млн в мае 2020 года, чтобы присоединить к Instagram.
  • Управление начало расследование сделки в январе. По мнению ведомства, слияние с Giphy может привести к тому, что Facebook удалит GIF-файлы с конкурирующих платформ или потребует больше пользовательских данных для доступа к ним.
  • Facebook при покупке Giphy устранил компанию как конкурента, считает регулятор. До сделки Giphy планировала продавать рекламу не только в США, но и в Великобритании. Как показало расследование, Facebook прекратил рекламное партнерство Giphy после слияния.
  • «Мы не согласны с предварительными выводами CMA, которые, по нашему мнению, не подтверждены», — заявил представитель Facebook. Giphy от комментариев отказался.
Инструмент для анализа поведения пользователей…
С покупкой у Facebook, которую уже обвиняли в нечестном использовании данных, появится больше…
vc.ru

#новость #facebook #giphy

451 просмотров
6 6 комментариев
1
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6 комментариев
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Sergey Ontime

0

Купил, делает, что хочет. Рыночная экономика.
Это не есть хорошо, да. Но причина не в фейсбуке, а в монетарной системе, как среде.
Тут поможет только «запретить» деньги как явление, чтобы иная мотивация присутствовала чаще, чем иногда.

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Константин Кондрашов

Sergey
1

Ну вообще нет. Есть разные мнения, до какой степени нужно регулировать рынок, насколько он должен быть "свободным". Но дело в том, что если рынок вообще не регулировать - то со временем появляются корпорации-монополисты, которые путем демпинга и выкупа конкурентов минимизируют конкуренцию. И рынок, по-сути, перестает быть свободным и конкурентным. Поэтому роль государства и регулирующих органов, в том числе антимонопольных - защищать рынок от подобных явлений и сохранять его "свободу". Ирония в том, что чтобы рынок оставался свободным, нужно его до какой-то степени регулировать 

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Станислав Назаров

Sergey
0

Вы просто не видите всей картины...
Мелкобританцы массоны поняли, что репитлойды во главе с Цукербергом завладели умами миллиардов и переживают об упущенном превосходстве. 

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Alex Davidov

Станислав
0

если это не сарказм, то вашему комментарию жирный минус))

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ЯжПрограммист

0

Клятый мордор, дайте уже корпорациям спокойно работать!

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Alex Davidov

0

Объясните, пожалуйста, уже кто-нибудь, разве цель любого (или почти любого) бизнеса не вырасти до гигантских масштабов и прибылей?
Разве не подобные амбиции движут создателями и адептами прогресса и новых технологий? Так почему вполне очевидные шаги таких компаний и корпораций должны возбуждать и без того легко возбуждаемые органы разных стран? Покупка компании с готовой технологией и внедрение оной в свою экосистему, имхо, значительно проще, а иногда и дешевле, чем создавать самому.
Такие запреты и подзаконные акты, как мне кажется, каждый раз подпиливают сук, на котором сидит желание владельцев большого и гигантского бизнеса, расти и делать что-то еще больше. Зачем, если запретят и отберут?

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