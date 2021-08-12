Один разработчик и три страны: сравниваем Израиль, Нидерланды и Англию

Обычно рассказываем про переезд в какую-то одну страну и сравниваем ее с Россией. А теперь сравним между собой сразу три! У нашей героини разнообразный опыт. Она родилась в России, 11 лет прожила в Тель-Авиве, переехала в Амстердам и недавно перебралась в Лондон. Разберем Израиль, Нидерланды и Великобританию по пунктам: IT, условия для жизни,…