Регулятор Великобритании уличил Facebook в нарушении конкуренции при покупке Giphy — он может обязать продать сервис Статьи редакции
Соцсеть купила платформу для создания GIF-анимации в 2020 году, чтобы присоединить к Instagram.
- Сделка между Facebook и Giphy нанесла ущерб рынку медийной рекламы, пишет Reuters со ссылкой на результаты проверки управления по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA).
- Facebook купила платформу Giphy за $400 млн в мае 2020 года, чтобы присоединить к Instagram.
- Управление начало расследование сделки в январе. По мнению ведомства, слияние с Giphy может привести к тому, что Facebook удалит GIF-файлы с конкурирующих платформ или потребует больше пользовательских данных для доступа к ним.
- Facebook при покупке Giphy устранил компанию как конкурента, считает регулятор. До сделки Giphy планировала продавать рекламу не только в США, но и в Великобритании. Как показало расследование, Facebook прекратил рекламное партнерство Giphy после слияния.
- «Мы не согласны с предварительными выводами CMA, которые, по нашему мнению, не подтверждены», — заявил представитель Facebook. Giphy от комментариев отказался.
Купил, делает, что хочет. Рыночная экономика.
Это не есть хорошо, да. Но причина не в фейсбуке, а в монетарной системе, как среде.
Тут поможет только «запретить» деньги как явление, чтобы иная мотивация присутствовала чаще, чем иногда.
Ну вообще нет. Есть разные мнения, до какой степени нужно регулировать рынок, насколько он должен быть "свободным". Но дело в том, что если рынок вообще не регулировать - то со временем появляются корпорации-монополисты, которые путем демпинга и выкупа конкурентов минимизируют конкуренцию. И рынок, по-сути, перестает быть свободным и конкурентным. Поэтому роль государства и регулирующих органов, в том числе антимонопольных - защищать рынок от подобных явлений и сохранять его "свободу". Ирония в том, что чтобы рынок оставался свободным, нужно его до какой-то степени регулировать
Вы просто не видите всей картины...
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Такие запреты и подзаконные акты, как мне кажется, каждый раз подпиливают сук, на котором сидит желание владельцев большого и гигантского бизнеса, расти и делать что-то еще больше. Зачем, если запретят и отберут?
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