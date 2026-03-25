Присяжные в США признали Meta* и Google ответственными по делу о формировании зависимости от соцсетей и обязали их выплатить $3 млн компенсации

Слушания прошли в Верховном суде округа Лос-Анджелес, пишет TechCrunch. Иск подала 20-летняя девушка. По её словам, она начала смотреть видео на YouTube (принадлежит Google) в шесть лет, а пользоваться Instagram* (Meta*) в девять.Девушка утверждала, что у неё появилась зависимость от платформ из-за «завлекающего» дизайна, пишет Reuters. В результате у неё появилась тревожность, депрессия и дисморфофобия (психическое расстройство, при котором человек зациклен на мнимых физических недостатках).Большинство присяжных решили, что обе компании несут ответственность за небрежность при разработке дизайна и управлении платформами, а также за то, что не предупредили о возможной опасности для детей при использовании сервисов.Они посчитали, что Meta* должна выплатить $2,1 млн в качестве компенсации вреда (включая стоимость терапии), а Google — $900 тысяч, пишет Bloomberg. Решение о том, будут ли компании дополнительно оштрафованы, примут позже.В качестве ответчиков также выступали Snap и TikTok. Обе компании заключили соглашения с истцом до начала судебного разбирательства. Их условия не раскрывают.Адвокаты девушки отметили, что присяжные «увидели правду» и привлекли компании к ответственности за «разработку продуктов, которые вызывают привыкание и причинают вред детям». Юристы Meta* не согласны с вердиктом и теперь оценивают «юридические возможности». Google пока не дала комментариев.Решение может создать прецедент, отмечает TechCrunch: владельцы соцсетей будут нести ответственность за вред, который могут причинить их платформы. По словам Bloomberg, за последние три года в суды подали «множество исков» против Meta*, Google, Snap и TikTok, в которых утверждается, что вред подросткам наносит дизайн сервисов, а не контент.*Meta, которой принадлежит Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости