«Физически больно на это смотреть»: пользователи Twitter раскритиковали новый дизайн и фирменный шрифт Статьи редакции
У кого-то он вызвал головные боли.
Компания прислушается к отзывам и продолжит улучшать шрифт, пишет Cnet со ссылкой на представителей Twitter.
Об обновлениях дизайна платформы Twitter сообщила 12 августа. Теперь соцсеть «более контрастная и менее синяя».
Шрифт Chirp компания представила в январе. Креативный директор Twitter Деррит ДеРоуэн опубликовал тред о том, почему компания разработала собственный шрифт.
По его словам, для повседневного использования шрифт должен быть чётким и разборчивым, но в то же время индивидуальным и отличаться от других. Пользователи ответили, что Chirp труднее читать.
Кто-то пожаловался, что новый шрифт вызывает головную боль.
Соцсеть также обновила цвета в интерфейсе платформы. Например, кнопка «Читать» теперь чёрного цвета. Это тоже не понравилось некоторым пользователям.
Пользователи напомнили, что давно ждут функции редактирования твитов. В июле топ-менеджер Twitter спросил у пользователей, готовы ли они платить за подписку с функцией редактирования твитов. Многие ответили, что это не должно быть «роскошью» и выбрали вариант «нет».
В компании считают, что пользователям нужно время, чтобы привыкнуть, но большинству нравятся изменения.
Почему так смешно читать комменты про головную боль от чтения постов в определённом шрифте????
«Физически больно на это смотреть»: пользователи других социальных сетей раскритиковали Twitter
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