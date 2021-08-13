У кого-то он вызвал головные боли.

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Компания прислушается к отзывам и продолжит улучшать шрифт, пишет Cnet со ссылкой на представителей Twitter.

Об обновлениях дизайна платформы Twitter сообщила 12 августа. Теперь соцсеть «более контрастная и менее синяя».

Шрифт Chirp компания представила в январе. Креативный директор Twitter Деррит ДеРоуэн опубликовал тред о том, почему компания разработала собственный шрифт.

Derrit DeRouen @DerritDeRouen



Type, in 280 character doses, is the foundation of Twitter. In the history of the company we’ve either relied on someone else’s typeface, from SF Pro and Roboto, to Helvetica Neue in our brand. I want to give a bit more depth to Chirp, our new typeface.Type, in 280 character doses, is the foundation of Twitter. In the history of the company we’ve either relied on someone else’s typeface, from SF Pro and Roboto, to Helvetica Neue in our brand. https://t.co/OrvlYsxF9g «Раньше мы использовали для бренда чей-то чужой шрифт — от SF Pro и Roboto до Helvetica Neue».

По его словам, для повседневного использования шрифт должен быть чётким и разборчивым, но в то же время индивидуальным и отличаться от других. Пользователи ответили, что Chirp труднее читать.

Belle 🌪 @belleeeey_ @TwitterDesign PLEASE PLEASE PLEASE let us change the font back. It's incredibly difficult for me to read with, and it physically hurts to look at it. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, позвольте нам снова изменить шрифт. Мне невероятно трудно читать, и физически больно на это смотреть».

Кто-то пожаловался, что новый шрифт вызывает головную боль.

ali de haan @lunetsdaya the new twitter font has cured my addiction to this bird app because i actually can't scroll without getting a headache now «Новый шрифт Twitter избавил меня от зависимости от этого приложения, потому что теперь я не листаю ленту, чтобы у меня не болела голова».

mnemosyne @cd_mnemosyne @eaJPark Read tweets with twitter's new font and get a headache. Then maybe you'll close your eyes out of frustration and eventually fall asleep 🥲 «Читай твиты с новым шрифтом Twitter и получи головную боль. Может, тогда ты закроешь глаза от разочарования и в конце концов заснешь».

Соцсеть также обновила цвета в интерфейсе платформы. Например, кнопка «Читать» теперь чёрного цвета. Это тоже не понравилось некоторым пользователям.

stephanie @isosteph @jennschiffer the new black buttons for following someone feel like i am about to curse them with my newfound presence which i guess is like, accurate «Новые чёрные кнопки выглядят так, будто я кого-то прокляну, если нажму».

Queenie @queer_queenie I love how I use dark mode to prevent eye strain and headaches and then twitter is like "what if we made the follow button bright white on a dark background wouldn't that be great" no it's giving me the eye strain I'm trying to avoid Я использую тёмный режим, чтобы не утомлять глаза и не провоцировать головную боль, тогда Twitter: «А что, если мы сделаем кнопку “Читать” ярко-белой на тёмном фоне, было бы неплохо». Нет, это напрягает глаза.

Пользователи напомнили, что давно ждут функции редактирования твитов. В июле топ-менеджер Twitter спросил у пользователей, готовы ли они платить за подписку с функцией редактирования твитов. Многие ответили, что это не должно быть «роскошью» и выбрали вариант «нет».

В компании считают, что пользователям нужно время, чтобы привыкнуть, но большинству нравятся изменения.