Twitter разрешила пользователям сообщать о твитах с дезинформацией Статьи редакции
Компания хочет повысить скорость и масштаб работы по борьбе с дезинформацией.
- Компания тестирует функцию в США, Южной Корее и Австралии.
- В своём сообщении соцсеть заявила, что хочет повысить скорость и масштаб работы по выявлению дезинформации. Для того, чтобы сообщить о дезинформации, нужно кликнуть на кнопку «пожаловаться на твит» и выбрать «это вводит в заблуждение».
- В марте 2021 года Twitter запустила программу Birdwatch, в которой пользователи могли помочь выявлять и проверять факты в твитах.
- В августе 2021 года компания сообщила, что начнёт сотрудничать с новостными агентствами, чтобы добавить «правдивый контекст в беседы». В твитах могут появиться ссылки на публикации Associated Press и Reuters как ярлык.
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