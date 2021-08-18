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Соцсети
Nazigul Jusupova

Twitter разрешила пользователям сообщать о твитах с дезинформацией Статьи редакции

Компания хочет повысить скорость и масштаб работы по борьбе с дезинформацией.

  • Компания тестирует функцию в США, Южной Корее и Австралии.
  • В своём сообщении соцсеть заявила, что хочет повысить скорость и масштаб работы по выявлению дезинформации. Для того, чтобы сообщить о дезинформации, нужно кликнуть на кнопку «пожаловаться на твит» и выбрать «это вводит в заблуждение».
  • В марте 2021 года Twitter запустила программу Birdwatch, в которой пользователи могли помочь выявлять и проверять факты в твитах.
  • В августе 2021 года компания сообщила, что начнёт сотрудничать с новостными агентствами, чтобы добавить «правдивый контекст в беседы». В твитах могут появиться ссылки на публикации Associated Press и Reuters как ярлык.

#новости #twitter

347 просмотров
7 7 комментариев
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7 комментариев
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Tim А.

1

Очередная цензура от хомячков, все для удобного рейда на другое мнение

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Семён Стоянов

1

ИА Панорама вошла в чат

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Сергей Милосердов

Семён
1

Вышла, получается.

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Канищев Максим

1

90 процентов твитов удалят?

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StepanCapusta

–2

Задумка хорошая, посмотрим как в России будет работать,  если пройдет тестирование.
Представляете что будет с Роскомнадзором, если начнут жаловаться на Соловьева, НТВ и т.д

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boj Ko

0

Вы знаете сколько сейчас нужно кинуть жалоб о дезинформации?! на все посты где рассказывают про успешный успех из гаража аля  лживый Билл Гейтс и аля лживый  Стив Джобс! 🤣🤣🤣🤣

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boj Ko

boj
0
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