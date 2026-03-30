Евгения Евсеева
Соцсети

Bluesky начала тестировать ИИ-помощника Attie — он формирует ленту постов на основе текстового запроса

Доступен он будет в отдельном приложении.

Пример ленты на основе запроса. Источник: Bluesky
  • ИИ-помощник создан на основе собственного протокола AT Protocol с открытым исходным кодом, пишет Engadget.
  • С помощью Attie можно формировать ленту по своим интересам — достаточно ввести запрос в свободной форме, например: «покажи мне посты про электронную музыку от тех, на кого я подписан».
  • Attie будет доступен не внутри соцсети, а отдельным приложением — поэтому пользователи сами смогут решать, хотят ли они им пользоваться. Можно ли будет писать посты внутри него — неизвестно.
  • Компания уже открыла регистрацию на бета-тестирование ИИ-помощника — присоединиться можно по приглашению или записавшись в лист ожидания. Понадобится учётная запись в Bluesky.

#новости #bluesky

