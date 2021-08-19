Что делать, чтобы у твоего продукта как можно дольше не появлялось жизнеспособных конкурентов — история Mozabrick

Нашему стартапу уже год, но мы с уверенностью можем заявить: у нас все еще нет конкурентов. Хотя мы еженедельно получаем письма с производства, в которых потенциальные клоны спрашивают о возможности выпускать аналогичный нам продукт.