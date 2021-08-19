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Соцсети
Евгения Евсеева

«ВКонтакте» запустила кабинет для музыкантов с историей прослушиваний и портретом аудитории Статьи редакции

Можно узнать количество слушателей, их возраст, пол и предпочтения.

  • С помощью «Студии» исполнители смогут узнать, как много слушателей добавляли их треки к себе на страницу и делились ими с друзьями, снимали клипы и истории под эти песни, рассказали vc.ru в компании.

  • Также кабинет позволит следить за количеством слушателей — в том числе тех, кто прямо сейчас включил трек. Можно будет узнать пол, возраст, географию и даже музыкальные предпочтения аудитории.
  • Благодаря «Студии» у исполнителей появится возможность отслеживать, как песни попадают в редакционные плейлисты и двигаются в чарте. Также они смогут проанализировать, где песни слушают чаще — например, в записях сообществ, плейлистах, разделах «Для вас» или «Моя музыка».
  • «Студия» доступна артистам, у которых есть карточка музыканта «ВКонтакте». В будущем прямо из кабинета исполнители смогут запускать рекламные кампании.
  • Руководитель контентного направления «Музыки ВКонтакте» Александр Попов отметил, что с помощью технологий Big data в кабинете исполнители смогут, например, выбирать, куда поехать в тур и какую песню исполнить на концерте последней и понять, где лучше продвигать музыку.
«ВКонтакте»

#новость #вконтакте

1676 просмотров
42 42 комментария
16
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42 комментария
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hd2gg

13

Кто то до сих пор пользуется ВКонтакте?

Ответить

Roman Novikov

hd2gg
2

Я лично нет, жду когда гулагометр и личные сообщения с мусорским куратором сделают. 

Ответить

Gleb Tyutikov

Roman
1

И индикацию: одобрено к отправке Вашим личным куратором.

Ответить

Roman Novikov

Gleb
0

Или «ждите дома, дверь оставьте открытой»

Ответить

Jack Hammer

hd2gg
1

Да, я.

Ответить

Roman Novikov

Jack
–1

Зачем?

Ответить

Jack Hammer

Roman
0

Для переписки со знакомыми и друзьями, как не странно. Телега мне конечно больше нравится, но админить там что-то серьёзнее канала с новостями невыносимо.

Ответить

Михаил Керимов

hd2gg
0

Представьте себе...

Ответить

Смелый парфюмер

hd2gg
0

Кто-то до сих пор, если чем то не пользуется, задает вопросы, пользуются ли этим другие и удивляется, что пользуются?
Я пользуюсь. И чё?

Ответить

Влад Дементьев

–1

ВКонтакте все больше и больше для рекламщиков, недомузыкантов, но не для обычных пользователей. Так и живём

Ответить

Влад Дементьев

Влад
6

Видимо меня даунвойтят как раз те самые СММ и музыканты...

Ответить

Сергей Янзин

Влад
0

Лично Басков

Ответить

Влад Дементьев

Сергей
1

Кто знает)

Ответить

Михаил Керимов

Влад
1

Николай

Ответить

Roman Novikov

Михаил
0

Николай

Ответить

Олег Павлов

Влад
4

Что рекламщику делать в вк в 2021? Смотреть, как скликивается бюджет? Там одни мертвые души и инфоцыгане, паразитирующие на остатках былой роскоши

Ответить

Михаил Керимов

Олег
1

Уж лучше на Ютуб идти реально. 

Ответить

Влад Дементьев

Олег
0

А как же реклама разных микрофинансовых контор и прочей дребудени?))

Ответить

Слабый микроскоп

Влад
1

Их банят все приличные рекламные системы поэтому у них нет вариантов. ВК любой скам пропускает

Ответить

Влад Дементьев

Слабый
0

Именно

Ответить

Эдуард Мухин

Олег
0

Не крути с оплатой за клик, используй чистый CPM или оптимизированный oCPM. Или ты просто других слов не знаешь? 

Ответить

Слабый микроскоп

Влад
1

Реклама в ВК - это 146%ный слив бюджет. Ей давно никто не пользуется. Только инфоцыгане и мошенники. Ибо модерация нулевая.

Ответить

Эдуард Мухин

Слабый
0

Сколько слил? Рублей пицот или больше? 

Ответить

Aleks Fox

4

ВКонтакте это не спасет

Ответить

Максим Першин

2

Теперь анализировать эффективность накрутки для попадания в топ чарт стало ещё проще! Спасибо ВК!

Ответить

Marat Nigametzianov

Максим
0

От 800к в сутки и ты в чарте.
У топов недельные показатели 10-15 млн.

Ответить

Nikki Alex

1

Если будет доступна аналитика других исполнителей (что вряд-ли) то это круто, очень даже.

Ответить

Владимир Минёв

1

Ссылочку можно на этот кабинет?

Ответить

Илья Бабин

1

Комментарии от недорекламщиков про то, что "кто-то еще пользуется Вконтакте?" через три, два один... 

Ответить

Marat Nigametzianov

Илья
0

Это на очень большом объеме данных.

Ответить

Дмитрий Макеев

Илья
0

Глупо говорить, что им никто не пользуется, но и отрицать значительное падение популярности ВК в последние годы, тоже не стоит. 

Ответить

Вячеслав Осадчий

0

Блин, ребят, публиковать новость и даже ссылку на эту штуку не давать?

Ответить

Mika Shmalish

0

Как туда попасть?

Ответить

Михаил Керимов

Mika
0

А вы музыкант?

Ответить

Jack Hammer

Михаил
0

Я да, но вк за несколько лет так и не одобрило мою заявку. 🤣

Ответить

Gleb Tyutikov

0

Ждём на подходе кабинет для видеооператоров с возможностью донатить. Только так и можно, и нужно конкуренцию OnlyFans составить и вернуть отечественных последователей короткого метра под крыло российской компании.

Ответить

Konstantin_Andreevich

0

"ВКонтакте" остались в 2012ом году. Прохерить такой масштабный проект со столь лояльной аудиторией - это успех.

Ответить

Roman Novikov

Konstantin_Andr…
0

Они остались там не по своей воле, просто время идёт. Ну и пресса плохая, спасибо государству.

Ответить

Никита Шанович

0

а где это найти?

Ответить

Александр Солодский

Никита
0

Ещё не выкатили

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BAZINGA SMM

0

Эм ещё одно говно от ВК💩

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Вел Колдин

0

топ фича (нет)

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