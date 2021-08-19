«ВКонтакте» запустила кабинет для музыкантов с историей прослушиваний и портретом аудитории Статьи редакции
Можно узнать количество слушателей, их возраст, пол и предпочтения.
С помощью «Студии» исполнители смогут узнать, как много слушателей добавляли их треки к себе на страницу и делились ими с друзьями, снимали клипы и истории под эти песни, рассказали vc.ru в компании.
- Также кабинет позволит следить за количеством слушателей — в том числе тех, кто прямо сейчас включил трек. Можно будет узнать пол, возраст, географию и даже музыкальные предпочтения аудитории.
- Благодаря «Студии» у исполнителей появится возможность отслеживать, как песни попадают в редакционные плейлисты и двигаются в чарте. Также они смогут проанализировать, где песни слушают чаще — например, в записях сообществ, плейлистах, разделах «Для вас» или «Моя музыка».
- «Студия» доступна артистам, у которых есть карточка музыканта «ВКонтакте». В будущем прямо из кабинета исполнители смогут запускать рекламные кампании.
- Руководитель контентного направления «Музыки ВКонтакте» Александр Попов отметил, что с помощью технологий Big data в кабинете исполнители смогут, например, выбирать, куда поехать в тур и какую песню исполнить на концерте последней и понять, где лучше продвигать музыку.
Кто то до сих пор пользуется ВКонтакте?
Я лично нет, жду когда гулагометр и личные сообщения с мусорским куратором сделают.
И индикацию: одобрено к отправке Вашим личным куратором.
Да, я.
Зачем?
Для переписки со знакомыми и друзьями, как не странно. Телега мне конечно больше нравится, но админить там что-то серьёзнее канала с новостями невыносимо.
Смелый парфюмер
Кто-то до сих пор, если чем то не пользуется, задает вопросы, пользуются ли этим другие и удивляется, что пользуются?
Я пользуюсь. И чё?
ВКонтакте все больше и больше для рекламщиков, недомузыкантов, но не для обычных пользователей. Так и живём
Видимо меня даунвойтят как раз те самые СММ и музыканты...
Лично Басков
Кто знает)
Что рекламщику делать в вк в 2021? Смотреть, как скликивается бюджет? Там одни мертвые души и инфоцыгане, паразитирующие на остатках былой роскоши
А как же реклама разных микрофинансовых контор и прочей дребудени?))
Их банят все приличные рекламные системы поэтому у них нет вариантов. ВК любой скам пропускает
Не крути с оплатой за клик, используй чистый CPM или оптимизированный oCPM. Или ты просто других слов не знаешь?
Реклама в ВК - это 146%ный слив бюджет. Ей давно никто не пользуется. Только инфоцыгане и мошенники. Ибо модерация нулевая.
Теперь анализировать эффективность накрутки для попадания в топ чарт стало ещё проще! Спасибо ВК!
От 800к в сутки и ты в чарте.
У топов недельные показатели 10-15 млн.
Если будет доступна аналитика других исполнителей (что вряд-ли) то это круто, очень даже.
Комментарии от недорекламщиков про то, что "кто-то еще пользуется Вконтакте?" через три, два один...
Глупо говорить, что им никто не пользуется, но и отрицать значительное падение популярности ВК в последние годы, тоже не стоит.
Как туда попасть?
А вы музыкант?
Ждём на подходе кабинет для видеооператоров с возможностью донатить. Только так и можно, и нужно конкуренцию OnlyFans составить и вернуть отечественных последователей короткого метра под крыло российской компании.
"ВКонтакте" остались в 2012ом году. Прохерить такой масштабный проект со столь лояльной аудиторией - это успех.
Они остались там не по своей воле, просто время идёт. Ну и пресса плохая, спасибо государству.
а где это найти?
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