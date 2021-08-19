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Соцсети
Маша Цепелева

Facebook запустила приложение для работы в виртуальной реальности с помощью гарнитуры Oculus Quest 2 Статьи редакции

В нём можно создать собственный аватар или присоединиться по видеосвязи, проводить встречи и презентации.

9 9 комментариев
989 просмотров

Facebook запустила открытую бета-версию бесплатного приложения Horizon Workrooms — оно работает с VR-шлемами Oculus Quest 2 во всех странах.

Презентация Horizon Workrooms

«Workrooms — это наш первый опыт, разработанный с нуля, где в качестве основного инструмента управления используют руки, а не контроллеры», — рассказал разработчик приложения Майк Лебо.

Функции

  • Внутри приложения можно создавать рабочие комнаты и переносить любую информацию с компьютера. Во время встречи можно делать заметки, показывать экран коллегам.
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  • В приложении надо создать свой аватар и говорить через микрофон, а люди будут слышать звук так, будто сидят в одной комнате.
  • На рабочей доске можно закрепить изображения с компьютера и написать что-то в реальном времени. Доски можно сохранять и экспортировать как изображения на компьютер.
  • Комнаты могут быть разных размеров в зависимости от размера группы.
  • Те, у кого нет VR-гарнитуры, могут подключиться через видеозвонок. По ссылке можно пригласить гостей. В VR-режиме во встрече могут участвовать до 16 человек, в режиме видеозвонка — до 50.
  • Есть чат для обмена ссылками и файлами с коллегами, синхронизация с календарём для автоматической отправки приглашений.

Как подключить

  • Новым рабочим командам надо зарегистрироваться на workrooms.com. Доступен вход по ссылке от коллег.
  • После создания учётной записи можно загрузить приложение Horizon Workrooms из Oculus Store и подключить гарнитуру.

В Facebook заявили, что не будут хранить и использовать для рекламы информацию из рабочих разговоров и изображений. Другие участники не смогут увидеть экран пользователя, пока он не разрешит.

Работа в Horizon Workrooms
  • Приложение для совместной работы в смешанной реальности есть у Microsoft. Mesh позволяет нескольким людям общаться в одном виртуальном пространстве, которое накладывается на реальный мир.
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#новость #Facebook #oculus

9 9 комментариев
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Raimond Vladimirov

6

В Facebook заявили, что не будут хранить и использовать для рекламы информацию из рабочих разговоров и изображений. 

Через год:
Фейсбук включает рекламу в Horizon Workrooms

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Alex Mont

Raimond
2

Начнут с кастомизации персонажа и окружения, я думаю. Деловой костюм - 10$, картина на стену -25, корона на голову с надписью boss - 50 и т д.

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Andrey Smalkov

3

Пока это не более чем игрушка, но тренд интересный

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33_rublya

1

БЕЗНОГNМ

Ответить

Alex Mont

1

Блин, я же говорил что окулус квест самый перспективный, хотя бы по цене и возможности отсутсвия проводов. А они еще дальше пошли.

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Alex Mont

1

В общем, зум устарел, теперь на совещании можно присутствовать не только без штанов и с перегаром, но еще и с немытой рожей с утра и фингалом.

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boj Ko

0

Очередная ИМЗ   (Artificial Monopoly of Evil )  -  удачного им Порабощения Хомяков.

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Маркетологов к стенке

0

Какая-то порно ахинея. Уже не знают, как извратиться, чтобы  очередную мутотень сварганить.Такое ощущение, что на этих совещаниях планету делят, а по факту, час будут решать, куда кулер поставить.

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Dmitry Kiselev

0

Авторы ненавидят нижнюю половину человечества? 

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