Facebook запустила приложение для работы в виртуальной реальности с помощью гарнитуры Oculus Quest 2 Статьи редакции
В нём можно создать собственный аватар или присоединиться по видеосвязи, проводить встречи и презентации.
Facebook запустила открытую бета-версию бесплатного приложения Horizon Workrooms — оно работает с VR-шлемами Oculus Quest 2 во всех странах.
«Workrooms — это наш первый опыт, разработанный с нуля, где в качестве основного инструмента управления используют руки, а не контроллеры», — рассказал разработчик приложения Майк Лебо.
Функции
- Внутри приложения можно создавать рабочие комнаты и переносить любую информацию с компьютера. Во время встречи можно делать заметки, показывать экран коллегам.
- В приложении надо создать свой аватар и говорить через микрофон, а люди будут слышать звук так, будто сидят в одной комнате.
- На рабочей доске можно закрепить изображения с компьютера и написать что-то в реальном времени. Доски можно сохранять и экспортировать как изображения на компьютер.
- Комнаты могут быть разных размеров в зависимости от размера группы.
- Те, у кого нет VR-гарнитуры, могут подключиться через видеозвонок. По ссылке можно пригласить гостей. В VR-режиме во встрече могут участвовать до 16 человек, в режиме видеозвонка — до 50.
- Есть чат для обмена ссылками и файлами с коллегами, синхронизация с календарём для автоматической отправки приглашений.
Как подключить
- Новым рабочим командам надо зарегистрироваться на workrooms.com. Доступен вход по ссылке от коллег.
- После создания учётной записи можно загрузить приложение Horizon Workrooms из Oculus Store и подключить гарнитуру.
В Facebook заявили, что не будут хранить и использовать для рекламы информацию из рабочих разговоров и изображений. Другие участники не смогут увидеть экран пользователя, пока он не разрешит.
- Приложение для совместной работы в смешанной реальности есть у Microsoft. Mesh позволяет нескольким людям общаться в одном виртуальном пространстве, которое накладывается на реальный мир.
В Facebook заявили, что не будут хранить и использовать для рекламы информацию из рабочих разговоров и изображений.
Через год:
Фейсбук включает рекламу в Horizon Workrooms
Блин, я же говорил что окулус квест самый перспективный, хотя бы по цене и возможности отсутсвия проводов. А они еще дальше пошли.
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