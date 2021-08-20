А больше половины самого просматриваемого контента приходится на публикации друзей или тех, на кого подписан пользователь.

137 просмотров

Facebook опубликовала свой первый отчет о самом просматриваемом контенте. Он будет выходить каждый квартал — сначала охватит США, затем другие страны.

В отчёт вошли просмотры публичного контента в ленте новостей, включая рекомендуемый контент, с 1 апреля по 30 июня 2021 года в США. В него не входит реклама и контент в других разделах.

Согласно исследованию, 57% просматриваемых публикаций принадлежат друзьям пользователя или людям на которых он подписан. 19,3% — контент из групп, 14,3% — понравившиеся страницы.

Источники контента в ленте новостей Facebook

Большая часть — 87,1% — самого просматриваемого контента не содержит внешних ссылок.

Доли просматриваемого контента по наличию ссылки Facebook

На публикации с ссылками приходится 12,9% контента: из них 2,3% — на страницы друзей и тех, на кого подписан пользователь, 6,6% — на группы.

Разделение публикаций с ссылкой и без неё по источникам контента Facebook

Также соцсеть представила топ-20 ссылок, которые встречались в просматриваемых публикациях чаще всего — на них пришлось 0,1% от просмотров.