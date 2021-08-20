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Соцсети
Евгения Евсеева

Активнее всего в Facebook читают посты без ссылок в них — исследование Статьи редакции

А больше половины самого просматриваемого контента приходится на публикации друзей или тех, на кого подписан пользователь.

3 3 комментария
137 просмотров

Facebook опубликовала свой первый отчет о самом просматриваемом контенте. Он будет выходить каждый квартал — сначала охватит США, затем другие страны.

В отчёт вошли просмотры публичного контента в ленте новостей, включая рекомендуемый контент, с 1 апреля по 30 июня 2021 года в США. В него не входит реклама и контент в других разделах.

Согласно исследованию, 57% просматриваемых публикаций принадлежат друзьям пользователя или людям на которых он подписан. 19,3% — контент из групп, 14,3% — понравившиеся страницы.

Источники контента в ленте новостей Facebook

Большая часть — 87,1% — самого просматриваемого контента не содержит внешних ссылок.

Доли просматриваемого контента по наличию ссылки Facebook

На публикации с ссылками приходится 12,9% контента: из них 2,3% — на страницы друзей и тех, на кого подписан пользователь, 6,6% — на группы.

Разделение публикаций с ссылкой и без неё по источникам контента Facebook

Также соцсеть представила топ-20 ссылок, которые встречались в просматриваемых публикациях чаще всего — на них пришлось 0,1% от просмотров.

Самая просматриваемая ссылка — на сайт Player Alumni Resources, её посмотрели 87,2 млн человек. На втором месте магазин, продающий масло каннабиса — 72,1 млн просмотров. На третьем отчёт UNICEF о ситуации с Covid-19 в Индии с 62,7 млн просмотров.

#facebook #исследование #новость

3 3 комментария
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3 комментария
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Valentin Dombrovsky

2

Фейсбук рассказал о том, что его алгоритмы топят посты со ссылками, о чём мы и так в курсе. 

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Artemy

0

Ссылка в первом комментарии считается?

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Max Dyakov

0

А если точнее , то фэйсбук сам решает что показывать, а что без оплаты рекламы не показывать вовсе

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