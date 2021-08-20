Мы видим стабильный рост потребления видеоконтента нашими пользователями, поэтому делаем просмотр видео не только удобным, но и доступным в лучшем качестве в любых сетях и на любых устройствах.

Мы полностью перезапустили видеоплатформу: сменили архитектуру на масштабируемую, сняли ограничение на число онлайн-зрителей в трансляциях, изменили форматы и протоколы доставки видеоконтента.

Этот запуск — следующий логичный шаг после представленных ранее технологий раздачи видео, трансляций и звонков. Сейчас мы сконцентрированы над новыми технологиями в области доставки и потребления контента: до конца года планируем ещё несколько крупных нововведений.