«ВКонтакте» обновила «Видео» — добавила поддержку 4К, фоновый просмотр и стриминг на TV Статьи редакции
Новые возможности позволят сервису конкурировать с YouTube и другими крупнейшими видеоплатформами.
«ВКонтакте» провела редизайн видеоплатформы — сервис впервые получил поддержку разрешения 4К, возможность стриминга на Smart TV через Chromecast или AirPlay, режим «картинка в картинке» для фонового просмотра и не только.
После обновления пользователи также смогут вести трансляции с неограниченным количеством зрителей. Это стало возможным благодаря технологии адаптивного видеостриминга с масштабируемой архитектурой.
Пользователи смогут выбрать качество изображения из семи вариантов, включая разрешение 4К. Поддержка Chromecast и AirPlay позволит транслировать контент в самом высоком качестве на телевизоры с технологией.
«ВКонтакте» также подняла лимит на максимальный объём загружаемого файла до 256 Гбайт из-за появления нового разрешения. В соцсети считают, что это откроет «широкие возможности для профессиональных и полупрофессиональных авторов».
Теперь соцсеть также поддерживает фоновый просмотр видео в режиме «картинка в картинке» на iOS и Android. Для этого видеоплеер можно будет свернуть в небольшое окно — в интерфейсе появилась отдельная кнопка.
В последний раз «ВКонтакте» заметно обновляла видеоплеер в 2015 году. Тогда соцсеть добавила поддержку разрешения Full HD с частотой до 60 кадров в секунду.
Мы видим стабильный рост потребления видеоконтента нашими пользователями
Уберите все порно и стабильный рост превратиться в отрицательный
Ну почему только порно. Я там и футбол иногда смотрю.
Если сборной РФ, то это тоже порно
А они и не говорили что он положительный.
При всех плюсах «Видео», у сервиса проблемы с встроенной рекламой. Почему ещё никто не решился добавить её отключение в подписку Сombo?
Решение так себе, если видео попадается в ленте новостей :(
Насчёт экономики я бы поспорил — ну да, блок видят чаще, если сравнивать с рекламой в меню или ленте, но он и раздражает соответственно. Какому рекламодателю от этого лучше?
«ВКонтакте» объявила о крупнейшем обновлении «Видео» за 6 лет, но всем всё также пофиг
о всем всё также пофиг - не соглашусь, КПИ они свои получили, значит семьи и любовницы довольны
Ну все, можно блокировать Ютуб, РКН, фас!
Яндекс можно заблокировать и алиэкспресс он уже есть в вк. Можно вместе андроида на телефоны поставить ВК типо ВК ОС
Не пойму, почему всем так все не нравится? Вк же по сути крайне функциональная платформа, очень много разных мелких деталей в ней реализовано, есть почти все фишечки от каждой соц сети, в плане того, насколько она плотно утрамбована различным функционалом у неё нет конкурентов, это единственная подобная платформа, с таким количеством функций, вк развивается 14 лет и постоянно добавляются новые функции, разве это не круто?
Всякие клипы, видео звонки, аудиосообщения, новости, подписки, видео, музыка, и так далее, ну это реально долго все перечислять, и все это быстро и удобно работает.
Но людям не нравится) загадка для меня почему) а какой у вас выбор? Не существовать в соц сети вообще, или же выбрать фейсбук, или одноклассники)) это вот самые близкие, анкетные аналоги, другие не рассматриваю, так как они другие, сравнивать их было бы не совсем правильно)
Ну на самом деле имеет, и как только появился формат сторис, то инста очень сильно заволновалась . Теперь они волнуются из-за тиктока и говорят, что инста - это про видео. В один момент социальный граф инсты не поможет и чьи-то технологии станут весомее кучи фоточек в отсталом приложении.
А что в инстаграме?) одинаковые лица девушек, утиные губы, розыгрыши, гивы, ботные подписки, однотипные фотографии с отдыха, челленжи от дошколят, студийные одинаковые фотографии и псевдоумный текст под ними. Я например вижу именно это в инстаграме) ну и я специально не сравниваю вк и инстаграм, тк это просто разные продукты
или же выбрать фейсбук, или одноклассники
такой же комментарий могут написать и пользователи этих 2 соцсетей. Но аудитория голосует за отдельные аппы для потребления контента: мессенджеры, инсту, ютуб, нетфликс, ЯМузыку
Это все удобнее для потребления, чем то комбо, которое предлагают соцсети
ВК - самая лучшая и популярная соцсеть РФ
PS. и не хрюкайте что это помойка а инста мана небесная!
Ладно. Давайте обсудим.
Пользователь добавляет себе видео на страницу, кто-то натыкается на это, жалуется, проводится проверка, у ВКонтакте запрашиваются данные пользователя, они их дают, пользователя судят.
На каком этапе ВКонтакте должны были что-то сделать, чтобы этого избежать?
"Ваша честь, но ведь не только я делаю закладки, это делают еще тысячи людей. Почему именно меня судят?"
Такая ведь логика у вас, да?
Но там же вроде речь шла не про обычный клип, а про какую-то порнушную версию, не?
Вы слабо представляете как работает закон, мне кажется.
- Вот пользователь. Вот номер дела. Дайте данные.
- Ладно. Дело существует, запрос в рамках закона. Вот данные.
Самому ВКонтакте никто не рассказывает подробности дел, которые есть против тех, кого проверяют. Тайна следствия, все дела.
Есть закон, обязывающий предоставлять сведения и российские компании должны его исполнять. Ровно как законы США исполняет Фейсбук, Твиттер, Гугл и подобные. При этом компания может потребовать, чтобы процедура запроса данных была строго по закону и отказать, потребовав запрос в надлежащем виде.
Учитывая сколько говна получил ВКонтакте за последние годы, я не сомневаюсь, что они это требуют. При этом ваше "Да наверняка сливают" мало чем можно подкрепить.
Я хочу сказать, что демонстрация открытого полового акта запрещена. Если замазаны половые органы, грудь, то с натяжкой, но распространение такого допустимо.
При этом, как я понял, даже зацензуренная версия не была выложена на Ютуб. Только нарезки от чужих каналов. Официальная же версия доступна только на порно-сайтах.
В общем, вы пытаетесь натянуть сову на глобус. Я объяснил почему ВКонтакте не могла отказать в предоставлении данных, вы же начали говорить о цензуре в клипе.
@Флексий Гром , твоё мнение мне тоже интересно, раз ты мне поставил минус к комментарию.
Все понятно, будет еще больше рекламы)
решили подсуетиться перед блокировкой ютуба и ограничениями на онлифанс?)
Йоу, ты на TJ не думаешь возвращаться?
так, для видео вк есть существующий спонсорблок? Т.е., чтобы блокировало рекламу, вшитую в сам ролик, как на ютубовском варианте.
Не слышал о такой. Да и работают они за счет усилий пользователей. А в YT аудитория со спонсорблоками явно выше.
Ну наконец-то нормальная замена ютубу подъехала!
Жаль, что нет 4k@60. Ну и битрейт на 4K помойный - но это как водится, на ютубе то же самое.
У ВК нет четкого понимания концепции user friendly.
Почти любое нововведение легко спотыкается на том, что это сделано для себя любимых, а не для пользователей. Очевидно, что нет никаких тестирований гипотез.
Когда меняли дизайн, пришлось очень много времени доказывать, что за пределами макбуков и ретина-дисплеев за которыми всё это делается есть простые пользователи с Windows и обычными мониторами. Там шрифт был не читаемый и бледный. В итоге поменяли, но сколько же для этого дискуссий пришлось пережить вместо того, чтобы сразу включить здравый смысл.
Или вот, например, введение "умной ленты", после которого и пошла весть про смерть ВК. Стало очевидно, что большая часть ваших знакомых писать перестала, просто потому, что умная лента больше половины контента никогда больше подписчикам не покажет. Они это просто не увидят, зачем генерить в пустоту. С тех пор мало что изменилось, они до сих пор называют "умным" то, что у них самое тупое на площадке. Им до сих пор не пришло в голову, что по умолчанию нужно вернуть хронологический порядок. Правда это уже не поможет, люди отвыкают читать новости из-за этого плохого решения и читают целенаправленно только что-то отдельное, либо раздел "Сообщения" в качестве мессенджера. Мало кому нужно что-то остальное в рамках социальной сети.
Все потуги по разделу "Видео" разбиваются лагающими трансляциями и вставкой рекламы даже в 30-секундные или минутные ролики. Тут как нельзя кстати нужен мем "Больные ублюдки". Но я понимаю зачем это делают, остальные и более продолжительные, видимо, там почти не смотрят.
2021 год, а они только додумались.
Перестал потреблять видеоконтент в вк исключительно потому, что мне надоело смотреть на 360р.
90% пабликов добавляют видео, которые потом сжимаются/пережимаются до невозможности.
"Новые возможности позволят сервису конкурировать с YouTube и другими крупнейшими видеоплатформами." - дальше можно не читать.
"Коллеги, вы думаете что это поможет пациенту при его смертельном заболевании?
Факты некроза популярности и мутации в междусобойчик налицо!"
По описанию выглядит как неплохая альтернатива ютубу и вимео. Лишь бы работало нормально. Ну и монетизацию бы туда прикрутить нормальную.
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