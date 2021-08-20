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Соцсети
TJ

«ВКонтакте» обновила «Видео» — добавила поддержку 4К, фоновый просмотр и стриминг на TV Статьи редакции

Новые возможности позволят сервису конкурировать с YouTube и другими крупнейшими видеоплатформами.

58 58 комментариев
1873 просмотров

«ВКонтакте» провела редизайн видеоплатформы — сервис впервые получил поддержку разрешения 4К, возможность стриминга на Smart TV через Chromecast или AirPlay, режим «картинка в картинке» для фонового просмотра и не только.

После обновления плеер «ВКонтакте» позволит выбрать из семи вариантов разрешения «ВКонтакте»

После обновления пользователи также смогут вести трансляции с неограниченным количеством зрителей. Это стало возможным благодаря технологии адаптивного видеостриминга с масштабируемой архитектурой.

Пользователи смогут выбрать качество изображения из семи вариантов, включая разрешение 4К. Поддержка Chromecast и AirPlay позволит транслировать контент в самом высоком качестве на телевизоры с технологией.

«ВКонтакте» также подняла лимит на максимальный объём загружаемого файла до 256 Гбайт из-за появления нового разрешения. В соцсети считают, что это откроет «широкие возможности для профессиональных и полупрофессиональных авторов».

Теперь соцсеть также поддерживает фоновый просмотр видео в режиме «картинка в картинке» на iOS и Android. Для этого видеоплеер можно будет свернуть в небольшое окно — в интерфейсе появилась отдельная кнопка.

«ВКонтакте»

Мы видим стабильный рост потребления видеоконтента нашими пользователями, поэтому делаем просмотр видео не только удобным, но и доступным в лучшем качестве в любых сетях и на любых устройствах.

Мы полностью перезапустили видеоплатформу: сменили архитектуру на масштабируемую, сняли ограничение на число онлайн-зрителей в трансляциях, изменили форматы и протоколы доставки видеоконтента.

Этот запуск — следующий логичный шаг после представленных ранее технологий раздачи видео, трансляций и звонков. Сейчас мы сконцентрированы над новыми технологиями в области доставки и потребления контента: до конца года планируем ещё несколько крупных нововведений.

Александр Тоболь
технический директор «ВКонтакте»

В последний раз «ВКонтакте» заметно обновляла видеоплеер в 2015 году. Тогда соцсеть добавила поддержку разрешения Full HD с частотой до 60 кадров в секунду.

#новость #вконтакте

58 58 комментариев
5
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58 комментариев
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Макс Фактор

28

Надеюсь порно в 4к подвезут. Иначе нафига еще эта дыра нужна

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Андрей Иванов

12

 Мы видим стабильный рост потребления видеоконтента нашими пользователями

Уберите все порно и стабильный рост превратиться в отрицательный

Ответить

Андрей Мельник

Андрей
1

Ну почему только порно. Я там и футбол иногда смотрю.

Ответить

Антон Штадлер

Андрей
17

Если сборной РФ, то это тоже порно

Ответить

Александр

Антон
0

Главного актера больше не берут в сборную

Ответить

Rodeus

Алексан…
0

Ну, и зря, на мой взгляд. Лицемерие.

Ответить

Антон Штадлер

Алексан…
0

Теперь может полностью посвятить себя хоум-видео. Стать лицом ВКВидео, онли-фанс то прикрыла лавочку

Ответить

Дмитрий Стрельцов

Андрей
1

А они и не говорили что он положительный.

Ответить

Андрей Иванов

Дмитрий
1

И я тоже такого не говорил

Ответить

Иван Касаткин

11

При всех плюсах «Видео», у сервиса проблемы с встроенной рекламой. Почему ещё никто не решился добавить её отключение в подписку Сombo?

Ответить

Андрей

Иван
0

Нашёл хорошее решение: просто перезапускаю видео и реклама не включается на второй запуск. 

Отключать нельзя потому что экономика не будет сходиться. За 199 рублей там и без того много жирного дают. 

Ответить

Иван Касаткин

Андрей
0

Решение так себе, если видео попадается в ленте новостей :(

Насчёт экономики я бы поспорил — ну да, блок видят чаще, если сравнивать с рекламой в меню или ленте, но он и раздражает соответственно. Какому рекламодателю от этого лучше?

Ответить

Konstantin Onoprienko

6

«ВКонтакте» объявила о крупнейшем обновлении «Видео» за 6 лет, но всем всё также пофиг 

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Александр Сорокин

Konstantin
0

о всем всё также пофиг - не соглашусь, КПИ они свои получили, значит семьи и любовницы довольны 

Ответить

Vik Tor

4

То что мертво, умереть не может

Ответить

Максим Митин

3

Ну все, можно блокировать Ютуб, РКН, фас!

Ответить

BAZINGA SMM

Максим
0

Яндекс можно заблокировать и алиэкспресс он уже есть в вк. Можно вместе андроида на телефоны поставить ВК типо ВК ОС

Ответить

Ревизор

1

Не пойму, почему всем так все не нравится? Вк же по сути крайне функциональная платформа, очень много разных мелких деталей в ней реализовано, есть почти все фишечки от каждой соц сети, в плане того, насколько она плотно утрамбована различным функционалом у неё нет конкурентов, это единственная подобная платформа, с таким количеством функций, вк развивается 14 лет и постоянно добавляются новые функции, разве это не круто?
Всякие клипы, видео звонки, аудиосообщения, новости, подписки, видео, музыка, и так далее, ну это реально долго все перечислять, и все это быстро и удобно работает.
Но людям не нравится) загадка для меня почему) а какой у вас выбор? Не существовать в соц сети вообще, или же выбрать фейсбук, или одноклассники)) это вот самые близкие, анкетные аналоги, другие не рассматриваю, так как они другие, сравнивать их было бы не совсем правильно) 

Ответить

S.Z

Ревизор
3

Просто время вк ушло. Все в инстаграме. Функциональность как оказалось особой роли не играет

Ответить

Alex Konin

S.Z
0

Ну на самом деле имеет, и как только появился формат сторис, то инста очень сильно заволновалась . Теперь они волнуются из-за тиктока и говорят, что инста - это про видео. В один момент социальный граф инсты не поможет и чьи-то технологии станут весомее кучи фоточек в отсталом приложении.

Ответить

Ревизор

S.Z
–1

А что в инстаграме?) одинаковые лица девушек, утиные губы, розыгрыши, гивы, ботные подписки, однотипные фотографии с отдыха, челленжи от дошколят, студийные одинаковые фотографии и псевдоумный текст под ними. Я например вижу именно это в инстаграме) ну и я специально не сравниваю вк и инстаграм, тк это просто разные продукты 

Ответить

Sht_Anton

Ревизор
0

или же выбрать фейсбук, или одноклассники

такой же комментарий могут написать и пользователи этих 2 соцсетей. Но аудитория голосует за отдельные аппы для потребления контента: мессенджеры, инсту, ютуб, нетфликс, ЯМузыку
Это все удобнее для потребления, чем то комбо, которое предлагают соцсети

Ответить

Виктор Веснов

3

Умирающий вк все чаще мелькает в новостях последнее время:D

Ответить

Nick Markov

–8

ВК - самая лучшая и популярная соцсеть РФ
PS. и не хрюкайте что это помойка а инста мана небесная!

Ответить

MadRat96

Nick
1

Расскажите это человеку, которого посадили за сохранённый в ВК клип группы Rammstein Pussy.

Ответить

Андрей

MadRat96
–6

Ладно. Давайте обсудим. 

Пользователь добавляет себе видео на страницу, кто-то натыкается на это, жалуется, проводится проверка, у ВКонтакте запрашиваются данные пользователя, они их дают, пользователя судят. 

На каком этапе ВКонтакте должны были что-то сделать, чтобы этого избежать? 

Ответить

MadRat96

Андрей
1

Да на любом этапе. ВК мог предоставить информацию, что данный клип доступен не только у данного пользователя, но и у многих других и на Youtube доступен. Почему именно этот пользователь получил срок за это?

Ответить

Животный алмаз

MadRat96
0

"Ваша честь, но ведь не только я делаю закладки, это делают еще тысячи людей. Почему именно меня судят?"
Такая ведь логика у вас, да?

Ответить

A. Bigkkuzin

Животный
4

вообще мимо кассы метафора

Ответить

MadRat96

Животный
0

Если бы этот клип был запрещён на площадках, которые я упомянул, ваше сравнение было бы понятно, но он доступен. 

Ответить

Животный алмаз

MadRat96
0

Но там же вроде речь шла не про обычный клип, а про какую-то порнушную версию, не?

Ответить

MadRat96

Животный
0

Вы правы, но почему тогда запрещена только порнушная версия? С цензурой она family-friendly что ли становится или от добавления цензуры меняется смысл песни?

Ответить

Андрей

MadRat96
0

Вы слабо представляете как работает закон, мне кажется. 

 - Вот пользователь. Вот номер дела. Дайте данные. 
 - Ладно. Дело существует, запрос в рамках закона. Вот данные. 

Самому ВКонтакте никто не рассказывает подробности дел, которые есть против тех, кого проверяют. Тайна следствия, все дела. 

Есть закон, обязывающий предоставлять сведения и российские компании должны его исполнять. Ровно как законы США исполняет Фейсбук, Твиттер, Гугл и подобные. При этом компания может потребовать, чтобы процедура запроса данных была строго по закону и отказать, потребовав запрос в надлежащем виде. 

Учитывая сколько говна получил ВКонтакте за последние годы, я не сомневаюсь, что они это требуют. При этом ваше "Да наверняка сливают" мало чем можно подкрепить. 

Ответить

MadRat96

Андрей
0

В рамках этого дела запрос к ВК производился или дело осуществлялось без запроса к ВК? И я не знаю, где вы в моём комментарии нашли "да наверняка сливают".

Ответить

Андрей

MadRat96
0

Запрос производится, но без подробностей. 

Кстати, как правильно заметили: пользователя осудили за порно-версию клипа. На Ютубе же и в других местах доступна обычная версия. 

Ответить

MadRat96

Андрей
0

То есть вы хотите сказать, что с цензурой порно-версия превращается в family-friendly? 😁

Ответить

Андрей

MadRat96
0

Я хочу сказать, что демонстрация открытого полового акта запрещена. Если замазаны половые органы, грудь, то с натяжкой, но распространение такого допустимо. 

При этом, как я понял, даже зацензуренная версия не была выложена на Ютуб. Только нарезки от чужих каналов. Официальная же версия доступна только на порно-сайтах. 

В общем, вы пытаетесь натянуть сову на глобус. Я объяснил почему ВКонтакте не могла отказать в предоставлении данных, вы же начали говорить о цензуре в клипе. 

Ответить

Андрей

Андрей
–2

@Флексий Гром , твоё мнение мне тоже интересно, раз ты мне поставил минус к комментарию. 

Ответить

Rodeus

Nick
0

Среди российских да. Но сейчас такой выбор среди международных, и они популярны в Рунете, поэтому нет смысла оглядываться на ВК как на лучшую российскую.

Ответить

Царь Преисподни

0

Все понятно, будет еще больше рекламы)

Ответить

Андрей

Царь
0

Ведь Ютуб - это уникальная площадка, где нет никакой рекламы в видео. И на сайте. 

Ответить

Rodeus

Андрей
0

Из YT она хотя бы режется, вся, включая встроенную в видео. Как минимум на десктопах в браузерах.

Ответить

hakhagmon

0

решили подсуетиться перед блокировкой ютуба и ограничениями на онлифанс?) 

Ответить

Иван Касаткин

hakhagmon
0

Йоу, ты на TJ не думаешь возвращаться?

Ответить

hakhagmon

Иван
1

вечером попробую, посмотрим через сколько забанят))) 

Ответить

Маркетологов к стенке

0

так, для видео вк есть существующий спонсорблок? Т.е., чтобы блокировало рекламу, вшитую в сам ролик, как на ютубовском варианте.

Ответить

Rodeus

Маркетологов
0

Не слышал о такой. Да и работают они за счет усилий пользователей. А в YT аудитория со спонсорблоками явно выше.

Ответить

Глеб Елкин

0

конвульсии какие-то

Ответить

Дэни Трэхо

0

Ну наконец-то нормальная замена ютубу подъехала!

Ответить

Rodeus

Дэни
0

С отставанием по количеству контента на несколько порядков? Для авторов в качестве хостинга может интересно. Как альтернатива Vimeo. Но в ВК все обмажут рекламой.

Ответить

Владислав Егоров

0

Жаль, что нет 4k@60. Ну и битрейт на 4K помойный - но это как водится, на ютубе то же самое.

Ответить

Константин Суворов

0

У ВК нет четкого понимания концепции user friendly.

Почти любое нововведение легко спотыкается на том, что это сделано для себя любимых, а не для пользователей. Очевидно, что нет никаких тестирований гипотез.

Когда меняли дизайн, пришлось очень много времени доказывать, что за пределами макбуков и ретина-дисплеев за которыми всё это делается есть простые пользователи с Windows и обычными мониторами. Там шрифт был не читаемый и бледный. В итоге поменяли, но сколько же для этого дискуссий пришлось пережить вместо того, чтобы сразу включить здравый смысл.

Или вот, например, введение "умной ленты", после которого и пошла весть про смерть ВК. Стало очевидно, что большая часть ваших знакомых писать перестала, просто потому, что умная лента больше половины контента никогда больше подписчикам не покажет. Они это просто не увидят, зачем генерить в пустоту. С тех пор мало что изменилось, они до сих пор называют "умным" то, что у них самое тупое на площадке. Им до сих пор не пришло в голову, что по умолчанию нужно вернуть хронологический порядок. Правда это уже не поможет, люди отвыкают читать новости из-за этого плохого решения и читают целенаправленно только что-то отдельное, либо раздел "Сообщения" в качестве мессенджера. Мало кому нужно что-то остальное в рамках социальной сети.

Все потуги по разделу "Видео" разбиваются лагающими трансляциями и вставкой рекламы даже в 30-секундные или минутные ролики. Тут как нельзя кстати нужен мем "Больные ублюдки". Но я понимаю зачем это делают, остальные и более продолжительные, видимо, там почти не смотрят.

Ответить

Hambala Fully

0

2021 год, а они только додумались.

Перестал потреблять видеоконтент в вк исключительно потому, что мне надоело смотреть на 360р.

90% пабликов добавляют видео, которые потом сжимаются/пережимаются до невозможности.

Ответить

Марк Бережной

0

"Новые возможности позволят сервису конкурировать с YouTube и другими крупнейшими видеоплатформами." - дальше можно не читать.

Ответить

Башкирские офшоры

0

Хорошая попытка, товарищ майор

Ответить

Andrew

0

Звучит круто на самом деле. Не думал что когда то такое скажу,но мое увожение

Ответить

Termit Development

0

"Коллеги, вы думаете что это поможет пациенту при его смертельном заболевании?
Факты некроза популярности и мутации в междусобойчик налицо!"

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Марат Демченко

0

По описанию выглядит как неплохая альтернатива ютубу и вимео. Лишь бы работало нормально. Ну и монетизацию бы туда прикрутить нормальную. 

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