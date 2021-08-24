Instagram уберёт ссылки на сайты по свайпу в «Историях» Статьи редакции
Вместо этого ссылки будут отображаться в виде стикеров.
- Instagram планирует убрать свайп в «Историях» с 30 августа. Вместо этого в них будут отображаться стикеры со ссылками на сайты, сообщает The Verge со ссылкой на представителя соцсети.
Помимо действия для перехода главное отличие в том, что на «Историю» со стикером пользователи могут ответить, а со свайпом — нет.
- Стикеры со ссылками будут только у тех, кто раньше мог добавлять ссылку по свайпу — аккаунтов с более 10 тысячами подписчиков. Но соцсеть «всё ещё оценивает» возможность открыть функцию большему числу пользователей.
- Instagram тестировал стикеры со ссылками с июня 2021 года.
Пиздец, обычным пользователям не даст пользоваться. Хотя зачем инстаграммом вообще пользоваться?
Так не пользуйтесь) Среди всех моих знакомых, кто реально его снес и ушел из него, нет никого, кто об этом говорил постоянно)
А так выходит, что мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус)
Деревенский паук например
Да под каждой новостью или статьей про ВК/инстаграм/фейсбук/и т.д. и т.п. всегда находится человек, который такой:
- О! Я не пользуюсь, наверное никто больше и не пользуется, но я лучше спрошу об этом и на всякий случай всему миру расскажу, что не пользуюсь ;)
Деревенский
Зачем куда-то уходить? Я много чем не пользуюсь, чем пользуются очень многие. Просто не пользуюсь и все. И не всегда нужны альтернативы )
Хотя у меня много знакомых кто вообще его не устанавливал никогда и знают о нём ну очень размыто.
Живёшь себе, живёшь... мимо пролетает фейсбук, вк, инста, тикток
А ты просто живёшь и радуешься жизни ;)
Убрали-добавили... да какая разница. Этот "концерн" ничего толкового и дельного так и не родил, всё для развлекушечки, для хайпа. У вацапа так и не появилось толком десктопного клиента. Инста самовыпиливается с десктопа и логичную функцию убирает.
Такое чувство, что следующим после тиктока будет нечто, где будет одна большая круглая красная кнопка "старт", после нажатия на которую в уши и глаза прёт постоянный поток "контента", а юзер сидит как зомби с открытым ртом и туда всё прёт и прёт...
Такая кнопка уже давным давно придумана и она находиться на пульте телевизора.
кастомизация дельная 👍🏼 пользователь увидит куда ему идти и кликнуть проще чем свайпнуть, наверно :)
Да, это правда, увидет надпись "удалить" в Google Play например))))
почему реально не запустить допмодель подписки без рекламы. Ни от кого не убудет, а те кто реально хочет юзать, думаю, заплатят. При этом, априори пусть остается бесплатным
А как заставить обычного пользователя не делать рекламный или нативный пост?
никак
но подписка не спасает от рекламы в самом видео. типа вот тот же славный друже для примера - первые 5 минут в среднем пустой треп и реклама какого нибудь чизкейка, викингов или тинькова. и каждые 5 минут вставки рекламы ютуба. Соответственно подписка отрубает только второе. первое только ванцед убирает и то только на популярных видосах которые вышли не только что.
Деревенский паук например
Да дело даже не в этом. А еще и в том, что когда рекламы ТАКОЕ количество, ее эффективность очень низкая. Пользователи тупо на автомате пролистывают ее. Как и контент, кстати.
Сама идея инсты очень даже неплохая, это удобно как фотоблог, где основной контент это фото, тут не поспоришь. Но ИМХО - пиздец инсте скоро. В обозримом будущем. Монетизация монетизацией, но они реально обезумели)
Про их уебищную умную ленту вообще лучше помолчать.
Наверное потому что это убьет весь таргет по платформе, оставив за бортом охватов адекватную и платежеспособную аудиторию.
Вот если бы за подписку оставить для себя 3-5 избранных категорий рекламы, которую хочешь (=не против) видеть. Но кто будет такую подписку покупать? Единицы же.
Немного разные модели всё же. Ты ютуб можешь и при подписке смотреть разлогиненным, например, а инсту не можешь
Комментарий удален
инста (как и другие соц сети) чистый наркотик. Удалился от туда, но хочу признать, что это было очень тяжело
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