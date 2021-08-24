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Соцсети
Маша Цепелева

Instagram уберёт ссылки на сайты по свайпу в «Историях» Статьи редакции

Вместо этого ссылки будут отображаться в виде стикеров.

  • Instagram планирует убрать свайп в «Историях» с 30 августа. Вместо этого в них будут отображаться стикеры со ссылками на сайты, сообщает The Verge со ссылкой на представителя соцсети.

  • Помимо действия для перехода главное отличие в том, что на «Историю» со стикером пользователи могут ответить, а со свайпом — нет.

  • Стикеры со ссылками будут только у тех, кто раньше мог добавлять ссылку по свайпу — аккаунтов с более 10 тысячами подписчиков. Но соцсеть «всё ещё оценивает» возможность открыть функцию большему числу пользователей.
  • Instagram тестировал стикеры со ссылками с июня 2021 года.
Стикеры со ссылками Instagram

#новость #instagram

2507 просмотров
34 34 комментария
12
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mnktlux

5

Пиздец, обычным пользователям не даст пользоваться. Хотя зачем инстаграммом вообще пользоваться?

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Олег Павлов

mnktlux
10

Так не пользуйтесь) Среди всех моих знакомых, кто реально его снес и ушел из него, нет никого, кто об этом говорил постоянно)

А так выходит, что мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус)

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Деревенский паук например

Олег
11

Да под каждой новостью или статьей про ВК/инстаграм/фейсбук/и т.д. и т.п. всегда находится человек, который такой:
- О! Я не пользуюсь, наверное никто больше и не пользуется, но я лучше спрошу об этом и на всякий случай всему миру расскажу, что не пользуюсь ;)

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ТЕКСТУРА

Деревен…
0

+, постоянно кто-то откуда-то уходит, но никто не говорит куда именно. Непонятно где тогда собираются. Может из соц.сетей выпиливаются?

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Деревенский

ТЕКСТУРА
0

Зачем куда-то уходить? Я много чем не пользуюсь, чем пользуются очень многие. Просто не пользуюсь и все. И не всегда нужны альтернативы ) 

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Роман Дегтярев

Олег
0

И кто ещё бы сожалел причём)

Ответить

Роман Дегтярев

Олег
0

Хотя у меня много знакомых кто вообще его не устанавливал никогда и знают о нём ну очень размыто. 

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Radna

mnktlux
0

А можно ссылку на ваш Инстаграм?)

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Александр _

–1

Живёшь себе, живёшь... мимо пролетает фейсбук, вк, инста, тикток
А ты просто живёшь и радуешься жизни ;)

Убрали-добавили... да какая разница. Этот "концерн" ничего толкового и дельного так и не родил, всё для развлекушечки, для хайпа. У вацапа так и не появилось толком десктопного клиента. Инста самовыпиливается с десктопа и логичную функцию убирает.

Такое чувство, что следующим после тиктока будет нечто, где будет одна большая круглая красная кнопка "старт", после нажатия на которую в уши и глаза прёт постоянный поток "контента", а юзер сидит как зомби с открытым ртом и туда всё прёт и прёт...

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Андрей Семенов

Александр
1

Такая кнопка уже давным давно придумана и она находиться на пульте телевизора.

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Nick Markov

1

Я этого ждал !!! О да детка !! Да !!!💦💦

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Георгий Владимирович

0

кастомизация дельная 👍🏼 пользователь увидит куда ему идти и кликнуть проще чем свайпнуть, наверно :)

Ответить

Роман Дегтярев

Георгий
1

Да, это правда, увидет надпись "удалить" в Google Play например))))

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Деревенский паук например

0

В инсте сейчас от 25 до 35% процентов контента это реклама. Интересно, они понимают, что рано или поздно это как бы всем надоест?)

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Sht_Anton

Деревенский
0

почему реально не запустить допмодель подписки без рекламы. Ни от кого не убудет, а те кто реально хочет юзать, думаю, заплатят. При этом, априори пусть остается бесплатным 

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Андрей Семенов

Sht_Anton
0

А как заставить обычного пользователя не делать рекламный или нативный пост?

Ответить

Sht_Anton

Андрей
0

Как с этим справляется ютуб?

Ответить

Fartesq Winch

Sht_Ant…
1

никак

Ответить

Sht_Anton

Fartesq
0

но там есть подписка и это удобно

Ответить

Fartesq Winch

Sht_Ant…
1

но подписка не спасает от рекламы в самом видео. типа вот тот же славный друже для примера - первые 5 минут в среднем пустой треп и реклама какого нибудь чизкейка, викингов или тинькова. и каждые 5 минут вставки рекламы ютуба. Соответственно подписка отрубает только второе. первое только ванцед убирает и то только на популярных видосах которые вышли не только что. 

Ответить

Роман

Fartesq
1

Вы Рэйд Шедоу Ледженс забыли 

Ответить

Fartesq

Роман
0

бррр, аж передернуло.

Ответить

Sht_Anton

Fartesq
0

нет, ну если реклама часть контента, то это вопросы не к сервису. Мы сейчас говорим про рекламу самого сервиса, которая у Инсты стала через каждые 3 поста ленты и в сторис

Ответить

Fartesq

Sht_Ant…
1

вроде речь шла о том "как заставить обычного пользователя не делать рекламный или нативный пост?" - ответ - никак. ну или банить за преценденты. У ютуба есть метка для авторов "видео содержит рекламу" но пользуются ей через раз и никаких кар от ютуба за это  я не замечал.

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Sht_Anton

Fartesq
0

кстати, в Инсте тоже есть и тоже ей пользуется нечасто. У меня есть ряд подписок на скандинавские аккаунты и вот там почти все рекламные посты помечают :)

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Деревенский паук например

Sht_Anton
0

Да дело даже не в этом. А еще и в том, что когда рекламы ТАКОЕ количество, ее эффективность очень низкая. Пользователи тупо на автомате пролистывают ее. Как и контент, кстати.

Сама идея инсты очень даже неплохая, это удобно как фотоблог, где основной контент это фото, тут не поспоришь. Но ИМХО - пиздец инсте скоро. В обозримом будущем. Монетизация монетизацией, но они реально обезумели)

Про их уебищную умную ленту вообще лучше помолчать.

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Sht_Anton

Деревен…
0

Монетизация монетизацией, но они реально обезумели

если не обезумят остальные :)

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Комментарий удален

Олег Павлов

Sht_Anton
0

Наверное потому что это убьет весь таргет по платформе, оставив за бортом охватов адекватную и платежеспособную аудиторию.

Вот если бы за подписку оставить для себя 3-5 избранных категорий рекламы, которую хочешь (=не против) видеть. Но кто будет такую подписку покупать? Единицы же.

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Sht_Anton

Олег
0

гугл же зарабатывает на ютубе

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Олег Павлов

Sht_Ant…
0

Немного разные модели всё же. Ты ютуб можешь и при подписке смотреть разлогиненным, например, а инсту не можешь

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Sht_Anton

Олег
0

Я про то, что модель уже существует. Раз она существует, то вариант есть. И да, мне тоже непонятна идея с обязаловкой при регистрации

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Комментарий удален

Yury Kotov

0

Хотел недавно вставить ссылку на статью VC в сторис, но не смог 😕

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Denis null

0

инста (как и другие соц сети) чистый наркотик. Удалился от туда, но хочу признать, что это было очень тяжело 

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Роман Дегтярев

0

Как жить дальше?

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