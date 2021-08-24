Instagram запустит рекламу во вкладке «Магазин» Статьи редакции
В России она доступна с марта 2021 года.
- Сейчас товары в Instagram отображаются в виде сетки из двух столбцов. Рекламные объявления будут помечены в нижнем левом углу как «Спонсируемые».
- При нажатии на объявление откроется страница с полной информацией о товаре, дополнительными изображениями и другими продуктами бренда. Пользователи смогут сохранить объявления, отправить друзьям или пожаловаться на них и скрыть, если они неуместны.
- Реклама во вкладке «Магазин» будет работать по модели аукциона и показываться только на мобильных устройствах. Количество рекламных объявлений, которые видит пользователь, будет зависеть от того, как он использует соцсеть и от количества покупателей у конкретного магазина.
- Facebook представила сервис Shops для создания интернет-магазинов внутри соцсети в мае 2020 года.
Конверсионно однако будет
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