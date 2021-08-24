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Соцсети
Nazigul Jusupova

Instagram запустит рекламу во вкладке «Магазин» Статьи редакции

В России она доступна с марта 2021 года.

  • Instagram начал тестировать рекламу во вкладке в начале августа в США, пишет TechCrunch. Теперь она будет работать во всех странах, где в приложении есть вкладка «Магазин».
  • В России она работает с марта 2021 года.
Instagram Shop Facebook
  • Сейчас товары в Instagram отображаются в виде сетки из двух столбцов. Рекламные объявления будут помечены в нижнем левом углу как «Спонсируемые».
  • При нажатии на объявление откроется страница с полной информацией о товаре, дополнительными изображениями и другими продуктами бренда. Пользователи смогут сохранить объявления, отправить друзьям или пожаловаться на них и скрыть, если они неуместны.
Instagram Shop Facebook
  • Реклама во вкладке «Магазин» будет работать по модели аукциона и показываться только на мобильных устройствах. Количество рекламных объявлений, которые видит пользователь, будет зависеть от того, как он использует соцсеть и от количества покупателей у конкретного магазина.
  • Facebook представила сервис Shops для создания интернет-магазинов внутри соцсети в мае 2020 года.

#новости #nstagram

899 просмотров
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Михаил Синицын

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Конверсионно однако будет

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Juaquita Howard

Михаил
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М-монетицация!

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Евгений Бв

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Как хорошо, что для андроидов существует версия без рекламы и весь этот хлам проходит мимо

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