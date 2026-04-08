Таня Боброва
Соцсети

В X добавили автоматический перевод постов на язык пользователя с помощью Grok

И редактирование картинок по текстовому промпту в iOS-приложении.

  • Соцсеть начала внедрять функцию по всему миру, обратило внимание TechCrunch. За перевод отвечает Grok. Пользователи могут переключиться на исходный язык по кнопке над публикацией или отключить автоматический перевод, кликнув на «шестерёнку» там же.
  • Также X запускает обновлённый фоторедактор — сначала в своём iOS-приложение, поддержку для Android обещают добавить позже. В редактор добавили функции рисования и текста, редактирование по промптам с помощью Grok и инструмент для размытия части картинки.
  • В декабре 2025 года xAI обновила функцию редактирования изображений в чат-боте Grok. Тогда же в X добавили бесплатный ИИ-редактор картинок из публикаций в ленте.
  • В январе 2026-го СМИ обратили внимание, что пользователи злоупотребляют функцией и массово генерируют откровенные изображения на основе фотографий реальных людей. Из-за порнографических дипфейков несколько стран начали расследования. На фоне критики X сделала редактирование изображений по отметке @grok под постами доступным только платным подписчикам.
