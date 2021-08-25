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Соцсети
Nazigul Jusupova

TikTok начал удалять контент про криптовалюту из-за новой политики по брендированному контенту Статьи редакции

Авторы рассматривают другие каналы для продвижения контента про криптовалюту.

10 10 комментариев
405 просмотров

В июле TikTok внедрил систему, которая может автоматически блокировать видео, нарушающее его политику, пишет CNBC. Компания обновила свою политику и запретила продвигать финансовые услуги, в том числе криптовалюты, без пометки о брендированном контенте.

Создатели контента на TikTok рассказали CNBC, что соцсеть постоянно удаляет их образовательные видеоролики без объяснений. Некоторым пользователям временно блокируют их учётные записи.

При этом большинство авторов сообщили изданию, что не получают оплату за продвижение контента про криптовалюту. По их словам, с июля сократились просмотры и число новых подписчиков.

Авторы получают уведомление, что они нарушили принципы сообщества и разместили контент, связанный с «незаконной деятельностью и регулируемыми товарами». Проблема не в рекламе, а в том, что TikTok подвергает теневому запрету и цензуре криптоконтент, считают пользователи.

Некоторые из них признались CNBC, что рассматривают другие каналы — YouTube, Twitter, Facebook, Instagram.

В TikTok отказались комментировать CNBC, а в ответ указали на правила сообщества компании и не уточнили, какие правила нарушают авторы криптоконтента.

#новости #tiktok

10 10 комментариев
2
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10 комментариев
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Andrey Kuragin

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 При этом большинство авторов сообщили изданию, что не получают оплату за продвижение контента про криптовалюту

Светлые ребята просто от душевной доброты хотят помогать людям стать богаче, а соцсеть хочет, чтобы люди оставались в болоте. Ох уж эти китайцы..

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Стас Иванов

Andrey
1

А если не богаче, то уделать нос жидам-банкирам и примкнуть к расе либертарианцев

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Гена Кулаков

1

Неожиданный поворот.

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Peter Parker

Гена
1

Вполне ожидаемо что китайская соцсеть будет блокировать материал о крипте

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Владислав Пивкин

1

Ещё бы начали блокировать инфоциган на тему Wildberries, а то расплодилось их в тиктоке.

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One Geek

0

Чёт нарушают, но пока непонятно чё. "Идите и читайте правила", - норм объяснение.

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N N

0

И тут китайская гидра ущипнула криптогомосеков за жопу =) 

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Типичный космос

0

А кто крипту будет покупать, если не рекламировать то? Покупатели друг другу что ли продавать будут?

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Vitaly Zubarev

0

Китайская компартия "цифранула юань" и "разобралась" с майнерами...
теперь "разбирается" с криптой и собирается "разобраться" с крипто-маркетингом и крипто-толмачами)?
не забывать следует, что Доуинь - это шпионская сеть

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Роман Онищенко

–1

Наконец-то мамкины криптоинверторы заткнутся.

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