TikTok начал удалять контент про криптовалюту из-за новой политики по брендированному контенту Статьи редакции
Авторы рассматривают другие каналы для продвижения контента про криптовалюту.
В июле TikTok внедрил систему, которая может автоматически блокировать видео, нарушающее его политику, пишет CNBC. Компания обновила свою политику и запретила продвигать финансовые услуги, в том числе криптовалюты, без пометки о брендированном контенте.
Создатели контента на TikTok рассказали CNBC, что соцсеть постоянно удаляет их образовательные видеоролики без объяснений. Некоторым пользователям временно блокируют их учётные записи.
При этом большинство авторов сообщили изданию, что не получают оплату за продвижение контента про криптовалюту. По их словам, с июля сократились просмотры и число новых подписчиков.
Авторы получают уведомление, что они нарушили принципы сообщества и разместили контент, связанный с «незаконной деятельностью и регулируемыми товарами». Проблема не в рекламе, а в том, что TikTok подвергает теневому запрету и цензуре криптоконтент, считают пользователи.
Некоторые из них признались CNBC, что рассматривают другие каналы — YouTube, Twitter, Facebook, Instagram.
В TikTok отказались комментировать CNBC, а в ответ указали на правила сообщества компании и не уточнили, какие правила нарушают авторы криптоконтента.
При этом большинство авторов сообщили изданию, что не получают оплату за продвижение контента про криптовалюту
Светлые ребята просто от душевной доброты хотят помогать людям стать богаче, а соцсеть хочет, чтобы люди оставались в болоте. Ох уж эти китайцы..
А если не богаче, то уделать нос жидам-банкирам и примкнуть к расе либертарианцев
Неожиданный поворот.
Вполне ожидаемо что китайская соцсеть будет блокировать материал о крипте
Ещё бы начали блокировать инфоциган на тему Wildberries, а то расплодилось их в тиктоке.
Чёт нарушают, но пока непонятно чё. "Идите и читайте правила", - норм объяснение.
Китайская компартия "цифранула юань" и "разобралась" с майнерами...
теперь "разбирается" с криптой и собирается "разобраться" с крипто-маркетингом и крипто-толмачами)?
не забывать следует, что Доуинь - это шпионская сеть
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