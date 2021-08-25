GeekBrains возврат денег за несостоявшееся обучение - нереальная задача

23.11.19 Оплатил курс Android разработки 117т.р. полностью.

Но к моему большому сожалению так и не смог приступить к обучению из-за нехватки времени. При оплате менеджеры утверждали, что можно всегда сделать возврат при необходимости. Сейчас я перешел на другую работу и на ней мне этот курс не подходит, а времени все так же для обучения нет.

