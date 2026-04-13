На базе «Дзена» предложили создать Национальную информационную платформу, а его виджет встраивать на сайты соцсетей и видеосервисов — «Ъ»

Идею якобы аргументируют уходом зарубежных сервисов трафика и перетоком аудитории в мессенджеры и платформы «без новостей».Источник: VK В закон «Об информации» предлагают внести поправки о Национальной информационной платформе на базе «Дзена» и механизме её регулирования, пишет «Ъ» со ссылкой на презентацию VK. По словам знакомого с обсуждением инициативы источника газеты, законопроект может быть внесён в Госдуму в мае 2026 года. В «Дзене» отказались от комментариев.Согласно презентации, поисковые и аудиовизуальные сервисы, соцсети и сервисы объявлений обяжут встраивать новостной блок «Дзена» на свои сайты и в приложения. В соцсетях и поисковиках — в формате виджета с топ-5 новостей на главной странице. В аудиовизуальных сервисах и на классифайдах — в виде кнопки для перехода на «Дзен» в раздел топ-15 новостей.По словам газеты, сервисы с активной аудиторией более 5 млн пользователей в день должны будут установить виджет сразу после принятия законопроекта. Остальные — с отсрочкой в полгода. Оператора Нацплатформы на пять лет выберет правительство, оно же определит СМИ, чьи заголовки будут отображаться во встраиваемом блоке «Дзена», приводит «Ъ» презентацию.Монетизировать платформу якобы планируют с помощью рекламы: компании смогут размещаться на странице сюжета в «Дзене», куда пользователь переходит, кликая на новость. Половину выручки смогут получить владельцы «внешних площадок», разместившие виджет, вторую половину направят «на поддержку СМИ».В презентации необходимость законопроекта аргументируют уходом зарубежных сервисов трафика и перетоком аудитории в мессенджеры и платформы «без новостей», пишет газета. Прямой трафик на сайтах СМИ падает, они не могут «получить аудиторию с растущих площадок». Источник издания на медиарынке считает, что «Дзен» беспокоит «потеря потенциальной рекламной выручки от маркетплейсов и видеосервисов».#новости