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Соцсети
TJ

«ВКонтакте» ограничит бесплатное прослушивание музыки — она будет доступна только со включённым экраном или на ПК Статьи редакции

Соцсеть позволяла без подписки слушать до получаса в день, но ввела изменения из-за «стандартов индустрии».

33 33 комментария
1106 просмотров

«ВКонтакте» объявила об обновлении музыкальной платформы и ограничила прослушивание для пользователей без платной подписки. С 30 августа слушать музыку можно будет только со включённым экраном. Об этом говорится в уведомлении, которое пришло редактору TJ и другим пользователям при заходе в раздел «Музыка» приложения. Это подтверждается в релизе компании.

«ВКонтакте» хотя и упомянула об этом изменении в пресс-релизе об обновлении платформы, внимание на нём не акцентировала. В анонсе в первую очередь рассказали о снижении стоимости подписки, загрузке песен для офлайн-прослушивания и обновлении алгоритмов для рекомендаций.

Сама «Музыка ВКонтакте» остаётся бесплатной: можно слушать любые песни в любом количестве — в десктопной версии «ВКонтакте» и в открытом мобильном приложении. Более того, рекомендации платформы стали лучше учитывать предпочтения пользователей: теперь алгоритм может построить не только привычный дневной плейлист, но и подборки с треками, собранными по похожим артистам, жанрам и звучанию.

из пресс-релиза «ВКонтакте»

Вместе с обновлением платформы и вводом ограничений для бесплатных пользователей «ВКонтакте» снизила стоимость подписки VK Combo до 75 рублей в месяц в течение первого полугода для новых пользователей из России. В подписку входит «Музыка», а также другие сервисы соцсети и её партнёров, включая скидки на Delivery Club и такси, онлайн-кинотеатр Wink, каршеринг, игры и образовательные курсы.

В комментарии TJ «ВКонтакте» объяснила ограничение прослушивания «стандартами музыкальной индустрии».

Стандарты музыкальной индустрии, которым мы должны соответствовать, требуют от нас ряда ограничений для пользователей без подписки. Мы понимаем, что это неприятно, и сохранили бы бесплатное фоновое прослушивание, если бы оставалась такая возможность.

Фоновое прослушивание музыки по-прежнему доступно в версии для компьютера. А с подпиской VK Combo или музыкальной подпиской вы сможете не только слушать любимую музыку с выключенным экраном телефона, но и скачивать в приложении «ВКонтакте», чтобы слушать без интернета.

пресс-служба «ВКонтакте»

«ВКонтакте» оставалась одной из последних легальных музыкальных платформ, где можно было бесплатно слушать музыку в фоновом режиме до 30 минут в день без дополнительных ограничений. До ограничений, которые ввели в 2017 году, бесплатно слушать музыку в фоновом режиме можно было до часа в день. С того момента пользователи без подписки также прослушивают рекламу, которая появляется после каждой 10-й композиции.

Бесплатно слушать музыку с аудиорекламой можно и в других сервисах, включая «Яндекс.Музыку» (версия для ПК) и Spotify. Однако пользователей без подписки ограничивают в возможностях: например, они не могут переключать больше нескольких песен вперёд или получать персонализированные рекомендации.

#новости #вконтакте

33 33 комментария
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33 комментария
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Евгений Красняк

22

Не нажрутся никак. Предлагаю сразу сделать вход в вк платным, чтобы окончательно закончить эту историю.

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A.K.

Евгений
–1

Все-таки проблема тут не в вк, а в блюдях с деньгами и связями, продвигающими музыкальную копирастию. Они могут кого угодно нагнуть

Ответить

Mike K

A.K.
1

за многими артистами стоят огромные команды, почему они не должны получать деньги, если их музыку слушают? Это такой же бизнес. Не хочешь платить - слушай музыку без авторских прав

Ответить

A.K.

Mike
0

Расскажите, сколько получает артист в процентах от суммы трэка. Давайте вместе посмеемся.

Ответить

Вел Колдин

A.K.
0

тем не менее он получает. а если артист топовый, то набегает нормально на вискарь) это плохо? 

Ответить

Mike K

A.K.
0

это лучше, чем ничего, когда твою музыку повально пиратят
а так содержание платформ тоже стоит денег, они тоже должны что-то зарабатывать (с долями пусть разбираются сами), не будем же очевидные вещи обсуждать?

Ответить

A.K.

A.K.
–1

Судя по минусам, кто-то напрягся, что я тривиальную правду раскрыл.

Ответить

Mike K

A.K.
0

правду о своём слабоумии?) ну да, я предпочёл бы этого не знать

Ответить

A.K.

Mike
0

Я написал о том, что вк пошел на эти меры вынужденно, а вы мне тут втираете про что? Почему-то ответить на изначальный комментарий треда вы не захотели

Ответить

Mika Rasulov

11

Совсем не будет повода заходить в вк(

Ответить

Аружан Аманжол

Mika
0

И не говорите

Ответить

Султанов Андрей

6

Пора полностью уходить из вк.

Ответить

Александр Саввин

Султанов
1

Все адекватные уже давно свалили.

Ответить

Сергей Щукин

6

Давно сижу на подписке ютюба, так что мне лично пофиг.

Но это жест полных душнил.
Ведь там и так рекламу крцтят на бесплатном акке.

🤦‍♂️👎

Ответить

Вел Колдин

Сергей
1

а на бесплатном утубе не крутят рекламу?

Ответить

Alexander Carter

4

Паша, они все про*бали!

Ответить

Владимир Князь

2

Совсем обнаглели..
Раньше включил, хоть пусть весь день играет и похерь 😅
А щас подписочки, подписочки..

Ответить

Kot Wild

3

Ухаха,слушаю бесплатно через сторонее приложение или в браузере,я бедный,нечем платить

Ответить

pontlesslizard

3

Картинка подходит как нельзя лучше.

Ответить

Аружан Аманжол

2

Ну это конечно жесткий маркетинговый ход…

Ответить

Николай Николай

2

press F to...

Ответить

Алексей Зиновьев

2

Да уж, последний гвоздь в крышку гроба мертвой сети…

Ответить

Вел Колдин

1

я ору с комментаторов. мы хотим прекрасную Россию будущего, но при этом западло платить за то, чтобы слушать нормально музон, смотреть футбик на Матч Премьер, кинохи на киношных сервисах. Да, ребята, продолжайте в том же духе ждать обогащения) виси, канеш, собрал, удивительную аудиторию. круче только на спорцру.

Ответить

Ужасный клуб

Вел
1

думаю у всех комментаторов тут есть подписка на эпл мьюзик или спотифае, а вот платить за эту услугу в приложении вк должно быть зашкваром 

Ответить

Володя Родионов

0

Музыка в ВК для меня была переходной точкой от свободного распространения в интернете любой цифровой информации к эре тотального надзора, стало сразу понятно что облачные сервисы слишком легко поддаются любому виду контроля, поэтому держитесь за свои музыкальные сборки на жестких дисках, они нам еще пригодятся в будущем =(

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Никита Викторов

Володя
3

Подписка на музыку в разных сервисах стоит как бутылка пива, я не понимаю нафига что-то где-то хранить

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Maxim Sergeevich

Никита
1

Ещё бы были хорошие сервисы миграции с одного сервиса на другой (я про экспорт плейлиста). За многие годы ранее в ВК собралась внушительная коллекция, и я до сих пор готов многое оттуда слушать, но не в ВК. А в Яндекс Музыке надо ее снова ручками собирать, что нереально

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Radna

Никита
0

Ахах я тоже просто ржу с этих людей которые устроили тут стену плача «все пропало,вк скатилось, ни как не нажрутся». Бл заплатите за услугу и контент написанный музыкантами 150 рублей!! Сейчас 75 первые пол года, вы что совсем того? Такое чувство что последний ху@ с хлебом доедаете, не удели нету 150 рублей у вас.

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ivan bagrov

1

Пользователи ограничат бесплатное присутствие на платформе :) 

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Termit Development

0

YouTube Wanced решает!
И музыка и видео без рекламы

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Аркадий Кушнерчук

0

А, ну сосите жопу тогда, хи

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Александр Казаков

0

Дуров - верни музыку!

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Dan Badalian

0

Ну хотя бы на ПК оставили, и на этом спасибо :)

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