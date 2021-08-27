«ВКонтакте» ограничит бесплатное прослушивание музыки — она будет доступна только со включённым экраном или на ПК Статьи редакции
Соцсеть позволяла без подписки слушать до получаса в день, но ввела изменения из-за «стандартов индустрии».
«ВКонтакте» объявила об обновлении музыкальной платформы и ограничила прослушивание для пользователей без платной подписки. С 30 августа слушать музыку можно будет только со включённым экраном. Об этом говорится в уведомлении, которое пришло редактору TJ и другим пользователям при заходе в раздел «Музыка» приложения. Это подтверждается в релизе компании.
«ВКонтакте» хотя и упомянула об этом изменении в пресс-релизе об обновлении платформы, внимание на нём не акцентировала. В анонсе в первую очередь рассказали о снижении стоимости подписки, загрузке песен для офлайн-прослушивания и обновлении алгоритмов для рекомендаций.
Вместе с обновлением платформы и вводом ограничений для бесплатных пользователей «ВКонтакте» снизила стоимость подписки VK Combo до 75 рублей в месяц в течение первого полугода для новых пользователей из России. В подписку входит «Музыка», а также другие сервисы соцсети и её партнёров, включая скидки на Delivery Club и такси, онлайн-кинотеатр Wink, каршеринг, игры и образовательные курсы.
В комментарии TJ «ВКонтакте» объяснила ограничение прослушивания «стандартами музыкальной индустрии».
«ВКонтакте» оставалась одной из последних легальных музыкальных платформ, где можно было бесплатно слушать музыку в фоновом режиме до 30 минут в день без дополнительных ограничений. До ограничений, которые ввели в 2017 году, бесплатно слушать музыку в фоновом режиме можно было до часа в день. С того момента пользователи без подписки также прослушивают рекламу, которая появляется после каждой 10-й композиции.
Бесплатно слушать музыку с аудиорекламой можно и в других сервисах, включая «Яндекс.Музыку» (версия для ПК) и Spotify. Однако пользователей без подписки ограничивают в возможностях: например, они не могут переключать больше нескольких песен вперёд или получать персонализированные рекомендации.
Не нажрутся никак. Предлагаю сразу сделать вход в вк платным, чтобы окончательно закончить эту историю.
тем не менее он получает. а если артист топовый, то набегает нормально на вискарь) это плохо?
Совсем не будет повода заходить в вк(
Пора полностью уходить из вк.
Давно сижу на подписке ютюба, так что мне лично пофиг.
Но это жест полных душнил.
Ведь там и так рекламу крцтят на бесплатном акке.
🤦♂️👎
Совсем обнаглели..
Раньше включил, хоть пусть весь день играет и похерь 😅
А щас подписочки, подписочки..
Ухаха,слушаю бесплатно через сторонее приложение или в браузере,я бедный,нечем платить
я ору с комментаторов. мы хотим прекрасную Россию будущего, но при этом западло платить за то, чтобы слушать нормально музон, смотреть футбик на Матч Премьер, кинохи на киношных сервисах. Да, ребята, продолжайте в том же духе ждать обогащения) виси, канеш, собрал, удивительную аудиторию. круче только на спорцру.
Ужасный клуб
думаю у всех комментаторов тут есть подписка на эпл мьюзик или спотифае, а вот платить за эту услугу в приложении вк должно быть зашкваром
Музыка в ВК для меня была переходной точкой от свободного распространения в интернете любой цифровой информации к эре тотального надзора, стало сразу понятно что облачные сервисы слишком легко поддаются любому виду контроля, поэтому держитесь за свои музыкальные сборки на жестких дисках, они нам еще пригодятся в будущем =(
Подписка на музыку в разных сервисах стоит как бутылка пива, я не понимаю нафига что-то где-то хранить
Ещё бы были хорошие сервисы миграции с одного сервиса на другой (я про экспорт плейлиста). За многие годы ранее в ВК собралась внушительная коллекция, и я до сих пор готов многое оттуда слушать, но не в ВК. А в Яндекс Музыке надо ее снова ручками собирать, что нереально
Ахах я тоже просто ржу с этих людей которые устроили тут стену плача «все пропало,вк скатилось, ни как не нажрутся». Бл заплатите за услугу и контент написанный музыкантами 150 рублей!! Сейчас 75 первые пол года, вы что совсем того? Такое чувство что последний ху@ с хлебом доедаете, не удели нету 150 рублей у вас.
В эпичном аниме-дайджесте от Futura by red_mad_robot.
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