Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
eSIM для поездок
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Крипто
Инвестиции
Карьера
Право
Путешествия
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Соцсети

«ВКонтакте» добавил метки для бизнес-сообществ — например, об их «популярности» и «надёжности»

Это должно помочь пользователям принять решение о покупке товара или услуги, считают в соцсети.

Источник: «ВКонтакте»
  • Метки присваиваются автоматически и показываются в «шапке» сообщества, рассказала компания. Всего — десять меток, отобразится самая «приоритетная».
  • Например, есть метка «Проверенный продавец» — она показывает, что у сообщества есть документы, подтверждающие реальное ведение бизнеса.
  • Метка «Популярный магазин» подчёркивает, что сообщество пользуется спросом у подписчиков — они отправляют сообщения, переходят в магазин или на сайт. Метка «Здесь покупают друзья» покажется у пользователей, чьи знакомые приобретали товар в сообществе.
  • Ещё есть метки о наличии товаров с Ozon, интеграции с Yclients, бесплатной доставке, самовывозе, возврате товаров и «возрасте» сообщества.

#новости #вконтакте

5
1
9 комментариев