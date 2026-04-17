«ВКонтакте» добавил метки для бизнес-сообществ — например, об их «популярности» и «надёжности»

Это должно помочь пользователям принять решение о покупке товара или услуги, считают в соцсети. Источник: «ВКонтакте»Метки присваиваются автоматически и показываются в «шапке» сообщества, рассказала компания. Всего — десять меток, отобразится самая «приоритетная».Например, есть метка «Проверенный продавец» — она показывает, что у сообщества есть документы, подтверждающие реальное ведение бизнеса.Метка «Популярный магазин» подчёркивает, что сообщество пользуется спросом у подписчиков — они отправляют сообщения, переходят в магазин или на сайт. Метка «Здесь покупают друзья» покажется у пользователей, чьи знакомые приобретали товар в сообществе.Ещё есть метки о наличии товаров с Ozon, интеграции с Yclients, бесплатной доставке, самовывозе, возврате товаров и «возрасте» сообщества.