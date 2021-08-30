Количество скачиваний Telegram в мире превысило 1 млрд — Sensor Tower Статьи редакции
Всего 15 приложений преодолели рубеж в миллиард загрузок.
- Telegram превысил отметку в 1 млрд скачиваний 27 августа, сообщает TechCrunch со ссылкой на отчёт Sensor Tower. Больше всего установок в Индии — 22% от общего количества.
- На втором месте по странам — Россия (10% от всех установок), на третьем — Индонезия (8%). В первой половине 2021 года Telegram установили 214,7 млн раз, это на 61% больше, чем в первом полугодии 2020 года. В начале 2021 года у Telegram было около 500 млн активных пользователей в месяц.
- Telegram стал 15-м приложением в мире, которое было загружено более 1 млрд раз, сообщает издание. Также в списке — WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram, Snapchat, Spotify и Netflix.
- В феврале 2021 года Telegram обогнал TikTok и стал самым скачиваемым неигровым приложением.
То, что Индонезия на третьем месте говорит о том, что команда Телеги выбрала верную стратегию. Юго-восточную Азию называют the next billion (users) - именно там происходит скачок бытовой цифровизации от "нет гаджета" до "мобилка", минуя стадию "лэптоп" или просто "комп"..
Эх, жаль, не удалось крипту впилить нативно.. одна надежда на FreeTon осталась
То что Индонезия на 3-м месте ни о чем не говорит. Это просто одна из самых густонаселенных стран и там многие аппы собирают многомиллионную аудиторию :)
Всем, кто приходит в Азию, приходится сталкиваться с весьма специфическими режимами, которые так или иначе находятся под влиянием Китая. Сомнительная стратегия.
Telegram OS пора пилить уже !
Скорее рекламу пилить и данные продавать
Не, противоречит его принципам. Хотя может переобуется еще
Чем больше СМИ и он сам трубит о своих принципах, тем меньше им веришь
Комментарий удален
Рад за них. Но складывается впечатление, что это программа не для "золотого миллиарда", там все подмяли большие дяди типа Цукерберга...
Информация, которой мы никогда не узнаем)
Телеграмм достаточно функциональный, очень юзабельный, и спасибо им на этом ✊
Как прекрасно, компания из ОАЭ достигла таких высоких показателей)
Компания из ОАЭ - это потому что русский основатель юрлица Виргинских островов сейчас живёт в ОАЭ?)
Спросил, чтобы узнать, по какому критерию вы определяете причастность компании к государству.
Из-за интереса, не более.
Скоро нельзя будет называть "компания из.. ", когда у стартапов будет полностью удаленная команда)
Новость хорошая, но быстрее бы монетизацию ввели.
Напрягают все эти терки с SEC и инвесторами, а так же мутное финансирование "из своего кармана"
У них уже, насколько я знаю, давно нет никаких терок по проекту TON. Дуров отдал инвесторам, то, что занимал. И большую часть еще в прошлом году
Комментарий удален
Я попал в неприятную ситуацию. Заболела кошка, нашел ветклинику с хорошими отзывами неподалеку, отвезли питомца туда. Там нас с девушкой очень умело развели на 50 000 рублей. Когда переживаешь за любимого зверя, сделать это не так сложно.
В общем и целом, нужна помощь ибо я не знаю, что делать. С правом знаком не очень, а мне прислали судебное заключение (или это не оно, не знаю).
Компания запустила уже 288 спутников «глобального интернета», обанкротилась, вернулась и прогнозирует выручку в $1 млрд в год.
25 августа вступают в силу изменения в действующее законодательство, упрощающие государственную регистрацию юридических лиц и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
Если мебель в хорошем состоянии, её снова выставят на продажу.
На сервисной платформе Torrow можно не только настроить онлайн-запись на услуги, интернет-магазин или аренду, но и управлять личной информацией. Такой подход позволяет интегрировать между собой жизнь людей и процессы бизнеса, решая накопившиеся в настоящее время проблемы.
На Российской креативной неделе обсудили финансирование творческих проектов со стороны кредитных организаций
Выпускник совместного акселератора Сбера и 500 Startups — Sber500, cтартап AURORAi, предлагающий технологии компьютерного зрения, заключил стратегическое партнерство с АО НПЦ ИНФОТРАНС, производителем автоматизированных средств диагностики объектов инфраструктуры для железных дорог России и стран СНГ.
26 мая, в День российского предпринимательства, мы решили сделать что-то важное для российского малого бизнеса. Больше года из-за коронавируса и ограничений предприниматели теряют клиентов. Мы решили помочь им найти новую аудиторию, разместив их рекламу на автомобилях такси на всё лето.
Мягкие навыки порой недооценивают, в резюме их ставят в самый конец, после опыта работы, считая зачастую и вовсе необязательным элементом. Никита Черемисинов, Product Design Lead в Kaspersky, рассуждает, каких мягких навыков порой не хватает в резюме дизайнера (и не только) и почему и как о них стоит говорить.
Компания планирует открыть предзаказы на покупку устройств в сентябре.