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Соцсети
Маша Цепелева

Количество скачиваний Telegram в мире превысило 1 млрд — Sensor Tower Статьи редакции

Всего 15 приложений преодолели рубеж в миллиард загрузок.

  • Telegram превысил отметку в 1 млрд скачиваний 27 августа, сообщает TechCrunch со ссылкой на отчёт Sensor Tower. Больше всего установок в Индии — 22% от общего количества.
  • На втором месте по странам — Россия (10% от всех установок), на третьем — Индонезия (8%). В первой половине 2021 года Telegram установили 214,7 млн раз, это на 61% больше, чем в первом полугодии 2020 года. В начале 2021 года у Telegram было около 500 млн активных пользователей в месяц.
  • Telegram стал 15-м приложением в мире, которое было загружено более 1 млрд раз, сообщает издание. Также в списке — WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram, Snapchat, Spotify и Netflix.
  • В феврале 2021 года Telegram обогнал TikTok и стал самым скачиваемым неигровым приложением.

#новость #telegram

833 просмотров
18 18 комментариев
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18 комментариев
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Сергей Щукин

5

То, что Индонезия на третьем месте говорит о том, что команда Телеги выбрала верную стратегию. Юго-восточную Азию называют the next billion (users) - именно там происходит скачок бытовой цифровизации от "нет гаджета" до "мобилка", минуя стадию "лэптоп" или просто "комп"..

Эх, жаль, не удалось крипту впилить нативно.. одна надежда на FreeTon осталась

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Sht_Anton

Сергей
0

То что Индонезия на 3-м месте ни о чем не говорит. Это просто одна из самых густонаселенных стран и там многие аппы собирают многомиллионную аудиторию :)
Всем, кто приходит в Азию, приходится сталкиваться с весьма специфическими режимами, которые так или иначе находятся под влиянием Китая. Сомнительная стратегия.

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Seller of Happiness

1

Telegram OS пора пилить уже !

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Кирилл Загоскин

Seller
0

Скорее рекламу пилить и данные продавать

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Dragon Johan

Кирилл
0

Не, противоречит его принципам. Хотя может переобуется еще

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Стас Иванов

Dragon
1

Чем больше СМИ и он сам трубит о своих принципах, тем меньше им веришь

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Seller of

Dragon
0

Как раз чтобы следовать его принципалам., нужно иметь возможность ставить свою ось на телефоны 😀

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Rafa Ramazanov

Seller
0

Пашку андроид устраивает, пока не планируется, но всё возможно👾

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Комментарий удален

Captain

0

Рад за них. Но складывается впечатление, что это программа не для "золотого миллиарда", там все подмяли большие дяди типа Цукерберга... 

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Vladimir Evseenkov

Captain
1

Информация, которой мы никогда не узнаем)
Телеграмм достаточно функциональный, очень юзабельный, и спасибо им на этом ✊

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Олег Asti

0

Как прекрасно, компания из ОАЭ достигла таких высоких показателей)

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Стас Иванов

Олег
1

Компания из ОАЭ - это потому что русский основатель юрлица Виргинских островов сейчас живёт в ОАЭ?)

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Олег Asti

Стас
0

А разве у них головной офис не в ОАЭ?

Ответить

Стас Иванов

Олег
0

Спросил, чтобы узнать, по какому критерию вы определяете причастность компании к государству.
Из-за интереса, не более.

Ответить

Олег Asti

Стас
0

Понятно, вообще с моей точки зрения именно где находится головной офис компании, юрлицо это не то, ведь куча российских компаний зарегистрированы на в России.

Ответить

Стас Иванов

Олег
0

Скоро нельзя будет называть "компания из.. ", когда у стартапов будет полностью удаленная команда)

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Стас Иванов

0

Новость хорошая, но быстрее бы монетизацию ввели.
Напрягают все эти терки с SEC и инвесторами, а так же мутное финансирование "из своего кармана"

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Dragon Johan

Стас
0

У них уже, насколько я знаю, давно нет никаких терок по проекту TON. Дуров отдал инвесторам, то, что занимал. И большую часть еще в прошлом году

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