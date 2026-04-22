В X добавили функцию, которая позволяет создавать отдельные ленты для разных тем

Публикации для них подбирают с помощью персонализированного алгоритма и Grok. Источник: XО запуске «пользовательских лент» сообщил директор X по продукту Никита Бир. Ранний доступ к функции уже открыли платными пользователям на iOS. В приложение для Android её добавят позже.Функция позволяет создавать отдельные ленты для более чем 75 тем. Они закрепляются в виде вкладок на главной страницы.По словам Бира, каждая лента формируются индивидуально для конкретного пользователя. Публикации подбираются на основе персонализированного алгоритма и анализа постов с помощью Grok.#новости #x