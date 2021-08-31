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Nazigul Jusupova

«ВКонтакте» запустила сервис для писем «VK Почта» Статьи редакции

Авторизоваться в сервисе можно через единую учётную запись «ВКонтакте».

  • Пользователи смогут получить почту с доменом @vk.com, сообщили vc.ru в компании.
  • Пользователям будут доступны брендированные темы от «ВКонтакте», сортировка писем, «умные» ответы на базе машинного обучения, а также возможность отписаться от ненужной рассылки одним нажатием.

  • Приложение доступно на iOS и Android, а также в веб-версии. Зарегистрироваться на «VK Почте» можно через мобильное приложение «ВКонтакте» во вкладке «Сервисы» в меню «VK Почта». Для этого можно использовать единую учётную запись VK Connect.

  • Как рассказали в компании, в сервис будет встроена функция перехода из письма в чат. Например, пользователи могут отвечать на письма магазинов из почты через мессенджер в «ВКонтакте». Пока она работает с Ozon, Wildberries и Lamoda.
VK Почта «ВКонтакте»

#новости #вконтакте

3492 просмотров
49 49 комментариев
1
9
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49 комментариев
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MEGAtraXXXer666

28

НУ НАХУЯ…

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Арсений Томилов

MEGAtraXXXer666
8

Сеточка вымирает.

Ответить

Alexey Ivanov

MEGAtraXXXer666
2

СЕО надо рассказывать совету директоров о блестящих перспективах и новых лончах

Ответить

kemko desu

MEGAtraXXXer666
2

Пользователям? Дополнительный домен в котором ещё можно застолбить достаточно "красивый" адрес. Сервису? Чтобы пользователь сильнее был привязан к сервису и не мог с него так просто сбежать. Бросить ВК относительно просто, бросить почтовый сервис, на который завязаны куча аккаунтов по всему интернету сложнее.

Ответить

Alex Suv

MEGAtraXXXer666
2

Они надеются выжить. Хотя труп ВК уже начинает вонять.

Ответить

Tonym dAbKoV

20

На очереди VK пейджер в продуктовом отделе

Ответить

Раскаяние и Мармелад

Tonym
4

А следом за ним ВК Мессенджер с возможностью отправлять помимо текста ещё и эмодзи! 🤣🤣🤣

Ответить

Олег

12

VK, прошел ваш век, но в целом даже и не жалко, учитывая вашу политику сотрудничества с мвд, фсб и т.д.

Ответить

Dmitry Volkov

Олег
8

знаете кого-то в РФ у кого другая политика?

Ответить

Денис Денисов

Dmitry
3

Все, но другие сливают данные по судебному решению , а вк тупо по звонку плюс различные сорм и тд мониторят посты лайки и тд . Любой пук в сторону системы фиксируется и передаётся куда нужно

Ответить

Развитый Денис

Dmitry
–4

Да не, все он знает, ему просто обидно что его данные, маленького любителя экстремизма, никому невсрались, ни мвд ни фсб.

Ответить

Олег

Развитый
0

Мне за людей обидно, которые за лайки, репосты и добавленные аудио/видео сидят.

Ответить

Novoreg

Олег
3

фейсбук например

Ответить

Максим Наумов

9

Как мы шутили в бытность работы в Евросети, когда нам на прикассовую зону поставили Столото и Орбит: «Скоро будем чебуреки продавать».

Ответить

Alexey Moiseenkov

5

Не буду по сути тут что-то говорить, так как полный кринж. Другого слова не нашёл.
Забавно, что скорее всего они просто взяли white label своей же почты от и просто переделали цвета/иконку и добавили на сервак поддержку домена. Все. По сути бесплатно.

Ответить

Alexey Ivanov

4

Покупку авиабилетов и бронирование отелей ждем

Ответить

Sergey L.

Alexey
0

Еще нету чтоли?😂😂👌🏼

Ответить

Сергей Корнилов

3

А зачем, если у mail.sru уже есть своя почта?

Ответить

Sasha Guseinov

Сергей
0

Видать не прогрессирует старый мамонт и никого не привлечь больше…

Ответить

kemko desu

Сергей
0

Это и есть почтовый сервис на технологиях почты mail.ru с кастомным скином и возможно какими-то небольшими дополнениями.

Ответить

Dimm Debrov

3

Только что бы зарегить gavno@vk.com)

Ответить

hakhagmon

Dimm
0

vgovne@vk.com уже заняли, тогда motrasvgovne@vk.com

Ответить

911

2

уже даже не смешно, жалко даже)
(гори меил ру)

Ответить

Denchis Позитива

2

Это расширение от товарища Майора)

А по факту сделали для более удобной коллаблрации с маркет плейсами и т.п.

Аналог вичата не за горами. 😎👍

Ответить

Стас Иванов

2

Круто, если можно будет указывать в настройках подпись и делать массовую рассылку разным адресатам, а еще этой почтой логиниться в один клик.
Тогда можно делать sign in в сервисы Юла, Ситидрайв, Одноклассники и в прочее гавно, которым никто не пользуется.

Ответить

Виктория Усмаркина

2

Ну, неактуальненько уже. Разве что фанаты вк заведут себе ещё и почту вкшную. Но я не знаю таких людей ))))

Ответить

Кирилл Баскус

1

Когда будет релиз VK.МойМир?

Ответить

Rodeus

Кирилл
2

ОдноVKлассники

Ответить

Катерина Решетова

1

В мире, когда у каждого уже есть своя почта. и не одна. Вк решается на такой шаг. Ну, камон. поздновато уже.

Ответить

BAZINGA SMM

1

Зачем? Уже поздновато почту создавать

Ответить

Василий Буров

1

Работать будет только со включенным экраном смартфона?

Ответить

Александр Гущин

1

Я отсылал сообщение на сторонную почту из функционала сообщений ВК около 10 лет назад, при этом адрес получателя уже был {id}@vk.com
Потом эту лавочку прикрыли и теперь вот снова распечатали.

Ответить

Дмитрий Тарасов

1

фууу блять...
Менеджмент вк сидит в 2021 году и думает чтобы нам сделать инновационное ? 🧐
О, эврика! А давайте сделаем почту ?
Какую почту ? 
Ну как у мейла, как у яндекс и гугла. 
Но мы же в холдинге mail.ru, у нас уже есть почта. 
Да пофиг, давайте! Только напишем приложения под андройд и ios, а веб юзеров нахуй шлем. 
Блин, только надо сделать какую-то фичу из-за которой наша почта будет популярной. 
Придумал! Давайте сделаем встроенную функцию перехода из письма в чат мессенджера, чтобы люди могли отвечать Ozon, Wildberries и Lamoda.
Ааа, да, точнооооо!! Ебать это будет лучшая почта в мирееее. 

Ответить

Дмитрий Давыдов

0

Фамилия и имя уже заняты, короткие адреса недоступны. 

Вердикт — в топку.

Ответить

Irek Khasyanov

0

"Пользователям будут доступны брендированные темы от «ВКонтакте»" — блин, перехожу с gmail!

Ответить

Rodeus

0

Письма на почту из чатов ВК можно было отправлять и 10 лет назад. Какой смысл в этом, не понятно. Следующий шаг — ВК Телеграф, ВК Телетайп и ВК Морзянка.

Ответить

Для закладок

0

Клон майл ру с другим именем?

Ответить

Marina Verozub

0

Больше свистоперделок богу свистоперделок!

Ответить

Pavel Zhirnov

0

Скоро ждём почту от одноклассников

Ответить

Илюша Шантарамка

0

кхъ

Ответить

hakhagmon

0

Если по делу, то реализация хуйня, потому что могли бы сразу застолбить почту за адресами страниц в vk, а там уже если хочешь - меняй. 
Хотя киберсквоттерам нахуй это не сдалось 

Ответить

Комментарий удален

Алексей Бунак

0

А у меня не появилось, не в ВЕБ, ни на Андроиде...

Ответить

Сомнительный рубин

0

Сколько интеренсо их приложение уже весит

Ответить

Комментарий удален

Novoreg

0

Работает очень тормознуто эта почта в вебе

Ответить

Alex Suv

0

Напиши товарищу майору, ни в чём себе не отказывай. ВК должен умереть и сейчас мы наблюдаем стадию торга, если я не ошибаюсь. Всё за что берутся люди без инициатив, идей и скованные контролем и цензурой будет умирать. Потому что нет энтузиазма. Потому что всё это работает так, как и всё что производят в России, как то едет и хуй с ним. А если не едет, будем придумывать костыли чтобы ехало.

Ответить

Roma Brann

0

Мыло запустило мыло

Ответить

Инвестор спермы

0

Ждем VK Браузер

Ответить

Yura Z.

Инвестор
0

VKomigo

Ответить

Комментарий удален

hakhagmon

–1

ору, технологично 

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