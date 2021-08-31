«ВКонтакте» запустила сервис для писем «VK Почта» Статьи редакции
Авторизоваться в сервисе можно через единую учётную запись «ВКонтакте».
- Пользователи смогут получить почту с доменом @vk.com, сообщили vc.ru в компании.
- Пользователям будут доступны брендированные темы от «ВКонтакте», сортировка писем, «умные» ответы на базе машинного обучения, а также возможность отписаться от ненужной рассылки одним нажатием.
Приложение доступно на iOS и Android, а также в веб-версии. Зарегистрироваться на «VK Почте» можно через мобильное приложение «ВКонтакте» во вкладке «Сервисы» в меню «VK Почта». Для этого можно использовать единую учётную запись VK Connect.
- Как рассказали в компании, в сервис будет встроена функция перехода из письма в чат. Например, пользователи могут отвечать на письма магазинов из почты через мессенджер в «ВКонтакте». Пока она работает с Ozon, Wildberries и Lamoda.
НУ НАХУЯ…
СЕО надо рассказывать совету директоров о блестящих перспективах и новых лончах
Пользователям? Дополнительный домен в котором ещё можно застолбить достаточно "красивый" адрес. Сервису? Чтобы пользователь сильнее был привязан к сервису и не мог с него так просто сбежать. Бросить ВК относительно просто, бросить почтовый сервис, на который завязаны куча аккаунтов по всему интернету сложнее.
На очереди VK пейджер в продуктовом отделе
А следом за ним ВК Мессенджер с возможностью отправлять помимо текста ещё и эмодзи! 🤣🤣🤣
VK, прошел ваш век, но в целом даже и не жалко, учитывая вашу политику сотрудничества с мвд, фсб и т.д.
знаете кого-то в РФ у кого другая политика?
Все, но другие сливают данные по судебному решению , а вк тупо по звонку плюс различные сорм и тд мониторят посты лайки и тд . Любой пук в сторону системы фиксируется и передаётся куда нужно
Как мы шутили в бытность работы в Евросети, когда нам на прикассовую зону поставили Столото и Орбит: «Скоро будем чебуреки продавать».
Не буду по сути тут что-то говорить, так как полный кринж. Другого слова не нашёл.
Забавно, что скорее всего они просто взяли white label своей же почты от и просто переделали цвета/иконку и добавили на сервак поддержку домена. Все. По сути бесплатно.
Покупку авиабилетов и бронирование отелей ждем
А зачем, если у mail.sru уже есть своя почта?
Это и есть почтовый сервис на технологиях почты mail.ru с кастомным скином и возможно какими-то небольшими дополнениями.
Только что бы зарегить gavno@vk.com)
Это расширение от товарища Майора)
А по факту сделали для более удобной коллаблрации с маркет плейсами и т.п.
Аналог вичата не за горами. 😎👍
Круто, если можно будет указывать в настройках подпись и делать массовую рассылку разным адресатам, а еще этой почтой логиниться в один клик.
Тогда можно делать sign in в сервисы Юла, Ситидрайв, Одноклассники и в прочее гавно, которым никто не пользуется.
Ну, неактуальненько уже. Разве что фанаты вк заведут себе ещё и почту вкшную. Но я не знаю таких людей ))))
Когда будет релиз VK.МойМир?
В мире, когда у каждого уже есть своя почта. и не одна. Вк решается на такой шаг. Ну, камон. поздновато уже.
Я отсылал сообщение на сторонную почту из функционала сообщений ВК около 10 лет назад, при этом адрес получателя уже был {id}@vk.com
Потом эту лавочку прикрыли и теперь вот снова распечатали.
фууу блять...
Менеджмент вк сидит в 2021 году и думает чтобы нам сделать инновационное ? 🧐
О, эврика! А давайте сделаем почту ?
Какую почту ?
Ну как у мейла, как у яндекс и гугла.
Но мы же в холдинге mail.ru, у нас уже есть почта.
Да пофиг, давайте! Только напишем приложения под андройд и ios, а веб юзеров нахуй шлем.
Блин, только надо сделать какую-то фичу из-за которой наша почта будет популярной.
Придумал! Давайте сделаем встроенную функцию перехода из письма в чат мессенджера, чтобы люди могли отвечать Ozon, Wildberries и Lamoda.
Ааа, да, точнооооо!! Ебать это будет лучшая почта в мирееее.
"Пользователям будут доступны брендированные темы от «ВКонтакте»" — блин, перехожу с gmail!
Письма на почту из чатов ВК можно было отправлять и 10 лет назад. Какой смысл в этом, не понятно. Следующий шаг — ВК Телеграф, ВК Телетайп и ВК Морзянка.
Если по делу, то реализация хуйня, потому что могли бы сразу застолбить почту за адресами страниц в vk, а там уже если хочешь - меняй.
Хотя киберсквоттерам нахуй это не сдалось
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Напиши товарищу майору, ни в чём себе не отказывай. ВК должен умереть и сейчас мы наблюдаем стадию торга, если я не ошибаюсь. Всё за что берутся люди без инициатив, идей и скованные контролем и цензурой будет умирать. Потому что нет энтузиазма. Потому что всё это работает так, как и всё что производят в России, как то едет и хуй с ним. А если не едет, будем придумывать костыли чтобы ехало.
Ждем VK Браузер
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