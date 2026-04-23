Евгения Евсеева
Соцсети

Соцсеть X закроет «сообщества» — отдельные ленты по интересам

Вместо этого пользователям предлагают заводить группы в XChat с лимитом в 500 человек. Сообщества можно делать на сотни тысяч пользователей.

Источник: X
  • О закрытии объявил директор по продукту X Никита Бир. Причина — такими сообществами пользуются всё меньше.
  • Вместо них пользователям предложили закрепить ссылку на присоединение к групповому чату в XChat. При этом пользователи отметили: лимит участников в таких группах — 350 человек, в то время как в некоторых сообществах насчитывается больше 100 тысяч подписчиков.
  • После этого лимит увеличили до 500, пообещав в будущем рост до 1000 участников. По словам Бира, это должно покрыть «большинство сообществ» — в том числе и потому, что количество подписчиков не всегда сопоставимо с количеством «живых» пользователей.
  • «Сообщества» запустили ещё в 2021 году — чтобы пользователи могли публиковать посты в отдельной группе, а не для всех своих подписчиков.

