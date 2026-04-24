Instagram* запустил в Италии и Испании приложение Instans с исчезающими публикациями

В компании считают, что оно должно дать пользователям «возможность непринуждённо общаться с друзьями».Источник: скриншот Business Insider.Instans позволяет пользователям делиться исчезающими фотографиями: они доступны 24 часа, повторно посмотреть публикации нельзя, пишет Business Insider.Можно публиковать фотографии и видео с текстовыми описаниями — но их нельзя редактировать. Делиться контентом можно с подписчиками или ограниченной группой пользователей.В других странах, кроме Италии и Испании, приложение недоступно, будут ли его запускать по всему миру — неизвестно.Издание отмечает, что приложение похоже на BeReal, которое позволяет делиться фотографиями в реальном времени, и Snapchat — там публикации тоже исчезают через сутки.*Instagram принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории России.