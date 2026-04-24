Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Оплата подписок
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Путешествия
Крипто
Карьера
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Соцсети

Instagram* запустил в Италии и Испании приложение Instans с исчезающими публикациями

В компании считают, что оно должно дать пользователям «возможность непринуждённо общаться с друзьями».

Источник: скриншот Business Insider.
Источник: скриншот Business Insider.
  • Instans позволяет пользователям делиться исчезающими фотографиями: они доступны 24 часа, повторно посмотреть публикации нельзя, пишет Business Insider.
  • Можно публиковать фотографии и видео с текстовыми описаниями — но их нельзя редактировать. Делиться контентом можно с подписчиками или ограниченной группой пользователей.
  • В других странах, кроме Италии и Испании, приложение недоступно, будут ли его запускать по всему миру — неизвестно.
  • Издание отмечает, что приложение похоже на BeReal, которое позволяет делиться фотографиями в реальном времени, и Snapchat — там публикации тоже исчезают через сутки.

*Instagram принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории России.

#новости

1
1
10 комментариев