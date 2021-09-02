Twitter запустил функцию «суперподписок» для доступа к дополнительному контенту Статьи редакции
Пока она работает только на iOS у части пользователей в США.
- Авторы могут настроить свои твиты так, чтобы они были доступны только «суперподписчикам», и твиты будут отображаться в ленте только этих подписчиков, пишет The Verge.
- Новую функцию Twitter анонсировал в феврале. Сейчас она доступна только на iOS и для ограниченного числа пользователей из США, которые подали заявку для участия в тесте. Компания запустит функцию в других странах и на Android в ближайшие недели.
- Пользователи могут взимать с подписчиков $2,99, $4,99 или $9,99 в месяц, платежи обрабатываются через Stripe. Автором «суперподписки» могут стать пользователи из США не моложе 18 лет, у которых больше 10 тысяч читателей.
Лавры рутуба все покоя не дают?) Кому интересно нужны эти дополнительные материалы ни о чем, да еще и за деньги? Мир реально сошел сума уже.
Срочные новости, инсайды можно сначала в платном пуликовать, а потом в общем. Порно картинки опять же в твиттере есть.
Как кому? Twitter это вторая соц.сеть после onlyfans по популярности у людей работающих в эротических жанрах :) это лавры onlyfans и уверен, что там это круто зайдёт
С учетом твитеровской лояльности к любому роду контента, думаю аудитория онлифанс перетечет именно сюда.
Я думаю это все перейдет из закрытых ТГ каналов в платные твиты )) якобы инсайды , интриги , расследования )
Если вы когда-нибудь, как и я, загоритесь идеей сделать полезный и, самое главное, бесплатный продукт в онлайн-образовании, то воспользуйтесь моими выводами относительно его успеха и признания среди массового потребителя.
Раньше сервис только позволял найти исполнителя.
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