Как с помощью только NoCode мы повысили LTV образовательной платформы на 20%, а конверсию на 30%

Если вы до сих пор уверены, что NoCode-разработка — это ограниченная история, и с ней можно только собирать лендинги на «Тильде», то вам точно нужно прочесть этот кейс.