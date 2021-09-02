Сбой у Instagram: пользователи пожаловались на проблемы с загрузкой и входом в профиль Статьи редакции
Жалуются в России и других странах.
По данным на 14:30 на сайте Downdetector было более 3 тысяч жалоб из России.
Большинство пользователей (65%) жалуются на проблемы с загрузкой новостной ленты, 23% не могут войти в профиль, 13% — жалуются на работу сайта. Кроме России, на сбой жалуются в европейских странах и США.
Я боялась, что это только у меня не отправляется ничего
Сильно испугались?
Примерно так же, как Вашего имени
Какая досада:) те кто помнит 90-е знают как выключали свет к чёртовой матери и уроки приходилось делать при свечах.
А тут сбой так сбой… прям беда
И было классно) Помню в детстве как-то вечером авария была, свет отключили, так всем домом на улице ждали аварийку. Идиллия с соседями была классная
Наконец-то! Можно теперь отвлечься на что-то полезное людям от инсты😄
Вряд ли. Те, кто сильно зависим, будут сидеть и обновлять, обновлять, пока не заработает)
Ахаха, ну через какое-то время осознав свою беспомощность перерыв сделают все-таки..
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