Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Онлайн-конференция AliExpress Россия
До старта :
00
дней
00
часов
00
минут
00
секунд
Узнать
(function(d) { var cd = d.getElementById('aliexpress-conf-timer-timer'), daysHTML = cd.querySelector('[data-days]'), hoursHTML = cd.querySelector('[data-hours]'), minsHTML = cd.querySelector('[data-mins]'), secsHTML = cd.querySelector('[data-secs]'), daysTextHTML = cd.querySelector('[data-days-text]'), hoursTextHTML = cd.querySelector('[data-hours-text]'), minsTextHTML = cd.querySelector('[data-mins-text]'), secsTextHTML = cd.querySelector('[data-secs-text]'), deadline = new Date(Date.UTC(2021, 8, 8, 15, 0, 0)); deadline.setMinutes(deadline.getMinutes() + deadline.getTimezoneOffset()) var teaser = d.querySelector('.aliexpress-conf-timer'); // var isFeed = d.querySelector('[air-module="module.feed"]'); var isFeed = "entry-top" === "index-top"; if (teaser) { if (isFeed) { teaser.classList.add('aliexpress-conf-timer--index'); } else { teaser.classList.add('aliexpress-conf-timer--entry'); } } var calcTime = function(t) { var days = Math.floor(t / (1000 * 60 * 60 * 24)); var hours = Math.floor((t%(1000 * 60 * 60 * 24))/(1000 * 60 * 60)); var minutes = Math.floor((t % (1000 * 60 * 60)) / (1000 * 60)); var seconds = Math.floor((t % (1000 * 60)) / 1000); printTime(days, hours, minutes, seconds); }; var printTime = function(d, h, m, s) { daysTextHTML.innerHTML = declOfNum(d, ['день', 'дня', 'дней']); hoursTextHTML.innerHTML = declOfNum(h, ['час', 'часа', 'часов']); minsTextHTML.innerHTML = declOfNum(m, ['минута', 'минуты', 'минут']); secsTextHTML.innerHTML = declOfNum(s, ['секунда', 'секунды', 'секунд']); d = formatTime(d); h = formatTime(h); m = formatTime(m); s = formatTime(s); daysHTML.innerHTML = d; hoursHTML.innerHTML = h; minsHTML.innerHTML = m; secsHTML.innerHTML = s; }; var formatTime = function(t) { return (t < 10) ? '0' + t : t; }; var declOfNum = function(number, wordForms) { if ((number >= 10 && number <= 20) || (number === 0)) { return wordForms[2]; } else { return (number % 10 === 1) ? wordForms[0] : (number % 10 > 1 && number % 10 < 5) ? wordForms[1] : wordForms[2]; } }; var startTimer = function() { var interval = setInterval(function() { var now = new Date(); var offset = 180; now.setMinutes(now.getMinutes() + now.getTimezoneOffset() + offset); var t = deadline.getTime() - now.getTime(); calcTime(t); if (t < 0) { clearInterval(interval); } if (typeof Air === 'object') { const ajaxify = Air.import('module.ajaxify'); ajaxify.one('Before page changed', () => { clearInterval(interval); }); } }, 1000); }; var now = new Date(); var offset = 180; now.setMinutes(now.getMinutes() + now.getTimezoneOffset() + offset); var t = deadline.getTime() - now.getTime(); if (t < 0) { printTime(0,0,0,0); } else { calcTime(t); startTimer(); } }(document));
{"id":6038,"title":"\u041a\u0430\u043a \u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u043a\u0438 \u0438 \u0440\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0434\u0435\u043b\u0430\u044e\u0442 \u0448\u043a\u043e\u043b\u044b \u043b\u0443\u0447\u0448\u0435 \u0431\u0435\u0437 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u0438 \u0433\u043e\u0441\u0443\u0434\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u0430","url":"\/redirect?component=advertising&id=6038&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/284999-kak-nauchit-16-tysyach-chelovek-samostoyatelno-reshat-svoi-problemy&placeBit=1&hash=fdb689f3b35157ed54afb2d02d6cc1360b084ae05261135beb90c0863eb2930c","isPaidAndBannersEnabled":false}
Соцсети
Евгения Евсеева

Сбой у Instagram: пользователи пожаловались на проблемы с загрузкой и входом в профиль Статьи редакции

Жалуются в России и других странах.

14 14 комментариев
1521 просмотров

По данным на 14:30 на сайте Downdetector было более 3 тысяч жалоб из России.

Большинство пользователей (65%) жалуются на проблемы с загрузкой новостной ленты, 23% не могут войти в профиль, 13% — жалуются на работу сайта. Кроме России, на сбой жалуются в европейских странах и США.

𝐃𝐞𝐚𝐫 𝐍𝐚𝐦𝐞 @GreedyyGreedyy
@otischysmisl Инста по всему миру упала
цун сдаёт ЕГЭ✌️ @TsunKleske
у меня инста умерла ленту вообще не обновляет
GLadioLEnUs @GLadioLEnUs
Увед есть а инста лагает печаль https://t.co/EylMFWirS9
Hilal | #HATETHAT 🕸 @ppandalal
Sinirden telefonu fırlatacaktım bir saattir internete sövüyorum meğerse instagram çökmüş
Собиралась от злости выкинуть телефон, уже час ругаю интернет, оказывается, Instagram не работает.
ОПГ желельная памадка @Awot2018
#rip #instagramdown #Instagram #инстаграм похоже что инстаграм 🕴🕴🕴⚰🕴🕴🕴 rip https://t.co/7gAxxMyaYz

#новость #instagram

14 14 комментариев
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","instagram"], "comments": 14, "likes": 5, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "social", "id": 289178, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 02 Sep 2021 14:38:04 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
14 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Осторожный блик

11

Прям ломает, целый час не могу лайк поставить, даже и не знаю, как теперь вообще жить... забухать что ли? ))

Ответить

Пархат Ташметов

5

Да. Ждал этой новости, думал у меня одного «свет» выключили ))

Ответить

Клемент Бурдин

2

Да, не могу загрузить фоточку

Ответить

Артур Анатольевич Ротарь

1

Да, я как раз ноги хотел выложить… досада

Ответить

Алина Луценко

0

Я боялась, что это только у меня не отправляется ничего

Ответить

Шизоидная обезьяна

Алина
4

Сильно испугались?

Ответить

Алина Луценко

Шизоидная
3

Примерно так же, как Вашего имени

Ответить

Шизоидная

Алина
0

Это никнейм, а не имя 😉

Ответить

Артур Анатольевич Ротарь

1

Какая досада:) те кто помнит 90-е знают как выключали свет к чёртовой матери и уроки приходилось делать при свечах.
А тут сбой так сбой… прям беда

Ответить

Алесей Кожевников

Артур
0

И было классно) Помню в детстве как-то вечером авария была, свет отключили, так всем домом на улице ждали аварийку. Идиллия с соседями была классная

Ответить

Евгений Вилков

0

Наконец-то! Можно теперь отвлечься на что-то полезное людям от инсты😄

Ответить

Диана Ермолова

Евгений
1

Вряд ли. Те, кто сильно зависим, будут сидеть и обновлять, обновлять, пока не заработает)

Ответить

Евгений Вилков

Диана
0

Ахаха, ну через какое-то время осознав свою беспомощность перерыв сделают все-таки..

Ответить

Здешний супер_стар

0

Лента инсты не грузит - человек переходит в ленту твиттера. Написав там - переходит в ленту VC чекнуть новость)

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 14 комментариев
Qlik
Data Transformation Awards: кто выиграет главный приз от Qlik в России и СНГ

Рассказываем о проектах, участвующих в открытом голосовании премии-конкурса по трансформации бизнеса вместе с Qlik. 17 проектов из разных городов России и СНГ, которым удалось повысить эффективность бизнеса в это непростое время благодаря новым подходам при работе с данными.

0 Обсудить
1
Маркетинг
NoCode-студия Ohuenno
Как с помощью только NoCode мы повысили LTV образовательной платформы на 20%, а конверсию на 30%

Если вы до сих пор уверены, что NoCode-разработка — это ограниченная история, и с ней можно только собирать лендинги на «Тильде», то вам точно нужно прочесть этот кейс.

38 38 комментариев
14
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Otus
История успеха: шел преподавать C++, а в итоге помог перестроить обучение в своей компании
0 Обсудить
1
Mail.ru Group
Голос для бизнеса: как и зачем брендам создавать навыки для голосовых ассистентов

Что нужно учесть при разработке, каким образом нативно интегрировать упоминания бренда и как сделать навык максимально полезным для людей: рассказываем на примере Маруси.

Что можно спросить у Маруси
0 Обсудить
8
Сервисы
Евгения Евсеева
«Яндекс.Услуги» изменят модель работы — будут принимать заказы и передавать партнёрам Статьи редакции

Раньше сервис только позволял найти исполнителя.

«Яндекс»
67 67 комментариев
15
Личный опыт
Николай Дюба
Почему в онлайн-образовании не ценятся бесплатные курсы, а инфоцыгане и онлайн-школы зарабатывают миллионы?

Если вы когда-нибудь, как и я, загоритесь идеей сделать полезный и, самое главное, бесплатный продукт в онлайн-образовании, то воспользуйтесь моими выводами относительно его успеха и признания среди массового потребителя.

105 105 комментариев
73
Talkbank
TalkBank сокращает расходы компаний: роботизация контакт-центра автоматизирует до 90% диалогов без потери качества
  • Чат-бот поддерживает одновременно до 5000 диалогов. Компаниям не нужно содержать огромные контакт-центры.
  • Чат-бот берет обработку до 90% диалогов в автоматическом режиме. Уровень искусственного интеллекта позволяет обрабатывать задачи в полный мере, чтобы каждый второй вопрос не требовал подключения оператора.
  • Чат-бот сокращает расходы компании до 70%. Ресурсы команды можно сфокусировать на более сложных и интересных задачах.
0 Обсудить
0
ITI Capital
Урок 2 — Индивидуальный Инвестиционный Счёт (ИИС)

Индивидуальный Инвестиционный Счёт (или ИИС) — это государственная программа, которая позволяет получить 13% от суммы, вложенной за год, или освободить свой доход с этого счёта от уплаты налога. Есть и ограничения, о которых мы тоже расскажем.

0 Обсудить
0
Карьера
Полина Лааксо
Apple защищает конфиденциальность клиентов, но не сотрудников: она просматривает их звонки, фото и даже сумки Статьи редакции

Сотрудники Apple вынуждены привязывать к рабочему аккаунту личный Apple ID, а когда увольняются, не могут удалить персональные данные. The Verge рассказало, как компания борется с утечками, а сотрудники обвиняют её в двойных стандартах.

«Всё, что есть на вашем iPhone, остаётся на нём» Business Insider
14 14 комментариев
13
Маркетинг
Bidease
Маркетологи в мобайле. Яков Пейсахзон, Mail.ru Group

Коллаборация Bidease, Rocket10 и AppTractor продолжается! Героем этого выпуска стал Яков Пейсахзон, директор по развитию продуктов в коммерческом департаменте Mail.ru Group.

0 Обсудить
11
Техника
Филипп Концаренко
Складной телефон — уже интригующе, но всё ещё непрактично Статьи редакции

Обзор Samsung Z Fold 3.

76 76 комментариев
41
Больше статей
null