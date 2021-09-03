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Соцсети
Nazigul Jusupova

Twitter запланировала разрешить удалять подписчиков и архивировать твиты Статьи редакции

До конца года соцсеть протестирует функцию выхода из обсуждения.

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Соцсеть планирует протестировать новые функции и дать пользователям больший контроль над своими списками подписчиков, лайками и сообщениями, пишет Bloomberg. С сентября Twitter начнёт предлагать пользователям проверить открытый или закрытый ли у них профиль.

По данным издания, исследование показало, что пользователи Twitter пользователи не всегда понимают, открыт ли их профиль и видны ли их ответы, поэтому меньше общаются в соцсети.

Соцсеть протестирует функции:

  • Архивация твитов. Пользователи смогут скрывать публикации по прошествии времени — например, спустя 30, 60, 90 дней или год.
  • Удаление подписчиков. Сейчас, чтобы отписать от себя человека, нужно его заблокировать. Функцию начнут тестировать в сентябре.
  • Скрытие понравившихся твитов. Можно будет выбирать, кто видит понравившиеся публикации — например, все, только подписчики или отдельные группы.
  • Выход из беседы. Пользователи смогут удалить себя или упоминание из ветки обсуждения. Функцию протестируют до конца года.

1 сентября соцсеть представила режим безопасности, который тестируется у англоязычных аккаунтов. Система автоматически выявляет негативные комментарии и скрывает их.

2 сентября Twitter запустила платную функцию «суперподписок» для доступа к дополнительному контенту.

#новости #twitter

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