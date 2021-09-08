ProPublica: WhatsApp после жалоб пользователей отдаёт незашифрованные сообщения на проверку подрядчику Статьи редакции
Согласно расследованию, каждый модератор за смену должен изучить не менее 600 жалоб. Им платят по $16,5 в час.
Мессенджер WhatsApp использует через подрядчика Accenture не менее тысячи модераторов для проверки сообщений, на который пожаловались пользователи, снимая для этого сквозное шифрование. Об этом говорится в расследовании некоммерческой организации ProPublica.
ProPublica выяснила, что офисы модераторов расположены в американском городе Остине штата Техас, в ирландском Дублине и Сингапуре. Представитель WhatsApp по связям с общественностью Карл Вуг подтвердил наличие офиса в США. Он уточнил, что компания предпочитает не употреблять слово «модераторы», так как эти сотрудники занимаются «предотвращением злоупотреблений».
По данным НКО, после жалобы на нарушающий правила мессенджера контент сообщение и предшествующие ему сначала передаются в незашифрованном виде для проверки искусственному интеллекту, а только потом модератору.
ProPublica также выяснила, что WhatsApp не распространяет настройки приватности на метаданные: информацию о количестве сообщений, времени их отправки, продолжительности и времени звонков. Расследовали выяснили, что такие данные помогли прокурорам построить обвинение против сотрудника Минфина США.
НКО обратила внимание, что глава Facebook Марк Цукерберг неоднократно заявлял, что сообщения мессенджера им не видны. Об этом он в том числе говорил во время показаний в Сенате в 2018 году.
Бывший директор по безопасности Facebook Алекс Стэймос в Twitter раскритиковал статью ProPublica, назвав её «ужасной».
Он отметил, что «75% статьи были бы нормальными», если бы не её скандальность. По его словам, нельзя говорить о несоответствии между заявлениями о безопасности данных пользователей и проверке незашифрованных сообщений.
Проверяют лишь сообщения, на которые пользователь пожаловался самостоятельно. При этом при отправке жалобы пользователь получает уведомление, что данные перенаправят в WhatsApp и соглашается поделиться им, поэтому здесь нет нарушения конфиденциальности.
кто пользуется ВатсАпп в 2021 году? Бабушки с открытками, семьи? Есть же куча альтернатив, тот же Телеграм
upd: я не говорю, о том что телеграм лучше в разы, но ватсап со всеми его дырами отдыхает, есть куча новостей, что найдена уязвимость, баг, ватсап опять какую то херню придумал, лол
Началось, блин. Свидетели святого Телеграма.
да, в чем проблема? преимущества в очередной раз не хочу говорить
Вопрос не в преимуществах, а в пренебрежительном тоне и наивной уверенности, что данные из телеги никуда не сливаются.
Но они не сливаются. Да и плюс в том, что всякие вездесущие мошенники стабильно пишут мне в ватсап и Вайбер, а в телеге никогда такого не было
они не сливаются
Вы знаете это достоверно? Конечно нет
В телеграме никогда такого не было
У вас. Апелляция к личному опыту. В WhatsApp и Viber суммарно аудитория больше на порядок. Махинировать на большой аудитории проще. Ну, и предположу, аудитория телеги в целом слегка грамотнее в плане информационной безопасности.
Конечно не было, они там просто живут. Достаточно вспомнить различных ставочников и другие скам-проекты. Пользуюсь и вотсапом и телегой, но я не бабушка и не адепт чего-то одного. Я за личный комфорт без штампов. Думаю, дискуссия себя исчерпала.
Тыщу раз уже всю телегу спарсили вдоль и поперёк + серверный код не в опенсорсе
Россия создала для хомяков приложение, и они довольны. Провели рекламу мол телега такая анонимная что ее не заблокировать. Уморительно что вы в это до сих пор верите, ВК ещё при живом Дурове вёл логи всего что возможно. А телега подавно.
Обычные чаты держатся только на доброй воле Дурова.
В секретных чатах содержимое сообщений в безопасности. Это самое популярное приложение с открытым исходным кодом и сквозным шифрованием. Такая популярность дает уверенность, что огромное количество глаз безопасников приковано к телеге. Он уже прошел проверку временем.
Металлургический дебаркадер
Я держу его только ради матери, как и многие. Взрослым людям сложно освоить подобное
да ничем телега не сложнее. Просто она и не лучше тоже ничем. Вацап стоит у всех, а телеграмом нет резона пользоваться. Безопасность сообщений? Да никто к этому серьёзно не относится, а вот как раз к тем, кто к этому относится серьёзно, и стоит приглядеться внимательнее
Этот тренд на вопли про безопасность мессенджеров умиляет :)
Что люди своим матерям кидают по вотсаппу, что так переживают за приватность? Вряд ли фото члена (хотя семьи разные бывают, конечно).
Тем более телеграмм российское ПО, анонимности там меньше чем в любом другом мессенджере.
Ведение логов вк с самого основания - Дуров. Вы ни панимаити, телиграм это другое!
Есть десятки альтернатив, но пользуются Ватсапом.
Мы с заказчиками общаемся в мессенджере на его выбор. Заказчик как правило владелец бизнеса, реже маркетолог.
Первое место - Ватсапп.
Второе - Вайбер. (У нас один из немногих вайбер-регионов РФ).
Третье - Телеграм.
В любом случае, можно не писать такой коммент, а сходить в гугл за статистикой.
А электронной почтой не пробовали пользоваться?
Дело не в этом. Дело в том, что в электронной почте проще структурировать данные и импортировать с CRM.
Пользуюсь несколькими мессенджерами сразу, люблю разнообразие, угораю с однопрограммников
О этом уже писал, дубль новости получается https://vc.ru/u/852964-aleksey-shteyn/291211-okazyvaetsya-shifrovanie-whatsapp-otklyuchaetsya-za-minutu-vse-vashi-perepiski-mozhno-prochitat-no-v-kompanii-eto-skryvayut
1) вы опубликовали это в личном блоге, поэтому редакция не стала забирать ваш пост и опубликовала отдельную заметку
2) ваша новость, к сожалению, прямой копипаст с чужого сайта, не надо так делать
Металлургический дебаркадер
получается в личном блоге не стоит ничего публиковать? Я как то пробывал однажды в один из разделов писать, но удаляют якобы это только для редакторов.
Комментарий удален
читаем внимательно " глава Facebook Марк Цукерберг неоднократно заявлял, что сообщения мессенджера им не видны. Об этом он в том числе говорил во время показаний в Сенате в 2018 году"
Не видны. Но когда жалуешься на сообщение другого пользователя, оно редиректится модераторам. Именно то, что ты им сам отправляешь, а не все сообщения …
Металлургический дебаркадер
@Инспектор оскорбление
Комментарий удален
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