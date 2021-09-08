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Соцсети
TJ

ProPublica: WhatsApp после жалоб пользователей отдаёт незашифрованные сообщения на проверку подрядчику Статьи редакции

Согласно расследованию, каждый модератор за смену должен изучить не менее 600 жалоб. Им платят по $16,5 в час.

43 43 комментария
1325 просмотров

Мессенджер WhatsApp использует через подрядчика Accenture не менее тысячи модераторов для проверки сообщений, на который пожаловались пользователи, снимая для этого сквозное шифрование. Об этом говорится в расследовании некоммерческой организации ProPublica.

ProPublica выяснила, что офисы модераторов расположены в американском городе Остине штата Техас, в ирландском Дублине и Сингапуре. Представитель WhatsApp по связям с общественностью Карл Вуг подтвердил наличие офиса в США. Он уточнил, что компания предпочитает не употреблять слово «модераторы», так как эти сотрудники занимаются «предотвращением злоупотреблений».

По данным НКО, после жалобы на нарушающий правила мессенджера контент сообщение и предшествующие ему сначала передаются в незашифрованном виде для проверки искусственному интеллекту, а только потом модератору.

Модераторы менее чем за минуту выносят решение о том, что именно есть в сообщении: мошенничество, спам, детская порнография или террористический заговор.

ProPublica

ProPublica также выяснила, что WhatsApp не распространяет настройки приватности на метаданные: информацию о количестве сообщений, времени их отправки, продолжительности и времени звонков. Расследовали выяснили, что такие данные помогли прокурорам построить обвинение против сотрудника Минфина США.

НКО обратила внимание, что глава Facebook Марк Цукерберг неоднократно заявлял, что сообщения мессенджера им не видны. Об этом он в том числе говорил во время показаний в Сенате в 2018 году.

Бывший директор по безопасности Facebook Алекс Стэймос в Twitter раскритиковал статью ProPublica, назвав её «ужасной».

Он отметил, что «75% статьи были бы нормальными», если бы не её скандальность. По его словам, нельзя говорить о несоответствии между заявлениями о безопасности данных пользователей и проверке незашифрованных сообщений.

Проверяют лишь сообщения, на которые пользователь пожаловался самостоятельно. При этом при отправке жалобы пользователь получает уведомление, что данные перенаправят в WhatsApp и соглашается поделиться им, поэтому здесь нет нарушения конфиденциальности.

#новость #whatsapp

43 43 комментария
3
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43 комментария
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Влад Дементьев

4

кто пользуется ВатсАпп в 2021 году? Бабушки с открытками, семьи? Есть же куча альтернатив, тот же Телеграм

upd: я не говорю, о том что телеграм лучше в разы, но ватсап со всеми его дырами отдыхает, есть куча новостей, что найдена уязвимость, баг, ватсап опять какую то херню придумал, лол

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Роман Аванесов

Влад
21

Началось, блин. Свидетели святого Телеграма.

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Влад Дементьев

Роман
–7

да, в чем проблема? преимущества в очередной раз не хочу говорить

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Роман Аванесов

Влад
14

Вопрос не в преимуществах, а в пренебрежительном тоне и наивной уверенности, что данные из телеги никуда не сливаются. 

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Влад Дементьев

Роман
–3

Но они не сливаются. Да и плюс в том, что всякие вездесущие мошенники стабильно пишут мне в ватсап и Вайбер, а в телеге никогда такого не было

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Rodeus

Влад
2

они не сливаются

Вы знаете это достоверно? Конечно нет
В телеграме никогда такого не было

У вас. Апелляция к личному опыту. В WhatsApp и Viber суммарно аудитория больше на порядок. Махинировать на большой аудитории проще. Ну, и предположу, аудитория телеги в целом слегка грамотнее в плане информационной безопасности.

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Роман Аванесов

Влад
1

Конечно не было, они там просто живут. Достаточно вспомнить различных ставочников и другие скам-проекты. Пользуюсь и вотсапом и телегой, но я не бабушка и не адепт чего-то одного. Я за личный комфорт без штампов. Думаю, дискуссия себя исчерпала. 

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Иван Гуляев

Влад
0

Тыщу раз уже всю телегу спарсили вдоль и поперёк + серверный код не в опенсорсе

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sardelkin

Иван
1

смысл серверного кода в опенсорсе если ты не сможешь проверить какой код крутится на серверах?

Ответить

Ivan

Иван
0

Зачем нужен открытый серверный код? Ты понимаешь всю опасность этого решения? Ты понимаешь, что нельзя проверить, какой код на сервере работает?

Ответить

Иван

Ivan
1

Пожалуй да, согласен, что он не особо нужен.
Просто довольно часто звучит аргумент: "А в телеге всё опенсорс!". Не всё :)

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Иван Бураков

Влад
–1

Россия создала для хомяков приложение, и они довольны. Провели рекламу мол телега такая анонимная что ее не заблокировать. Уморительно что вы в это до сих пор верите, ВК ещё при живом Дурове вёл логи всего что возможно. А телега подавно.

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Ivan

Роман
0

Обычные чаты держатся только на доброй воле Дурова.

В секретных чатах содержимое сообщений в безопасности. Это самое популярное приложение с открытым исходным кодом и сквозным шифрованием. Такая популярность дает уверенность, что огромное количество глаз безопасников приковано к телеге. Он уже прошел проверку временем.

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Misha Zakarin

Влад
1

«Не хочу говорить о преимуществах, но перечислите мне недостатки»?

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Металлургический дебаркадер

Влад
3

Я держу его только ради матери, как и многие. Взрослым людям сложно освоить подобное

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Dmitriy Alekperov

Металлургический
4

да ничем телега не сложнее. Просто она и не лучше тоже ничем. Вацап стоит у всех, а телеграмом нет резона пользоваться. Безопасность сообщений? Да никто к этому серьёзно не относится, а вот как раз к тем, кто к этому относится серьёзно, и стоит приглядеться внимательнее

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Олег Павлов

Dmitriy
0

Этот тренд на вопли про безопасность мессенджеров умиляет :)

Что люди своим матерям кидают по вотсаппу, что так переживают за приватность? Вряд ли фото члена (хотя семьи разные бывают, конечно).

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Металлургический

Dmitriy
0

Не сложнее,но дело привычки

Ответить

Иван Бураков

Dmitriy
–1

Тем более телеграмм российское ПО, анонимности там меньше чем в любом другом мессенджере.

Ответить

Rodeus

Иван
–1

Российское ПО ==> разрыв логики ==> Анонимности меньше

Ответить

Иван Бураков

Rodeus
–1

Ведение логов вк с самого основания - Дуров. Вы ни панимаити, телиграм это другое!

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Иннокентий Фефилов

Влад
2

Есть десятки альтернатив, но пользуются Ватсапом.
Мы с заказчиками общаемся в мессенджере на его выбор. Заказчик как правило владелец бизнеса, реже маркетолог.
Первое место - Ватсапп.
Второе - Вайбер. (У нас один из немногих вайбер-регионов РФ).
Третье - Телеграм.

В любом случае, можно не писать такой коммент, а сходить в гугл за статистикой.

Ответить

Sergei Timofeyev

Иннокентий
0

А электронной почтой не пробовали пользоваться?

Ответить

Rodeus

Sergei
0

Депеши с нарочным еще можно использовать. И голубей.

Ответить

Sergei Timofeyev

Rodeus
0

Дело не в этом. Дело в том, что в электронной почте проще структурировать данные и импортировать с CRM.

Ответить

Rodeus

Sergei
0

Думаю, все упирается в сложность решаемого вопроса и оперативность.

Ответить

Sergei Timofeyev

Rodeus
0

Оперативность в 99% случаев не нужна.

Ответить

Rodeus

Sergei
0

Но часто она нужна, поэтому мессенджеры норм.

Ответить

Sergei

Rodeus
0

Часто - это 1%.

Ответить

Игорь Мазаев

Влад
1

Встретиться и поговорить — лучшая альтернатива

Ответить

Филипп Глеб Гаврилов

Влад
1

Пользуюсь несколькими мессенджерами сразу, люблю разнообразие, угораю с однопрограммников

Ответить

Артём А.

Влад
0

Я вайбером и ОК-мессенджером пользуюсь, гораздо лучше энтих ваших воцапов

Ответить

Sergei Timofeyev

Артём
0

У меня ещё и ICQ живой. :))) Номер с 96 года.

Ответить

Rodeus

Артём
0

...лучше для пользователей Вайбера и ОК-мессенджера. Некоторых.

Ответить

Olga RRR

Влад
0

Знаете кто? 90% клиентов. И вот как с этим быть? 
По некоторым признакам, это те же люди, что используют вк и одноклассников 

Ответить

Valentin G

Влад
0

Ключевое слово 'ватсап опять какую то херню придумал'

Ответить

Металлургический дебаркадер

0

О этом уже писал, дубль новости получается https://vc.ru/u/852964-aleksey-shteyn/291211-okazyvaetsya-shifrovanie-whatsapp-otklyuchaetsya-za-minutu-vse-vashi-perepiski-mozhno-prochitat-no-v-kompanii-eto-skryvayut

Оказывается, шифрование WhatsApp отключается за…
Издание ProPublica слило компромат на WhatsApp. Теперь доверие к популярному мессенджеру снова…
vc.ru
Ответить

Андрей Фролов

Металлургический
1

1) вы опубликовали это в личном блоге, поэтому редакция не стала забирать ваш пост и опубликовала отдельную заметку
2) ваша новость, к сожалению, прямой копипаст с чужого сайта, не надо так делать

Ответить

Металлургический дебаркадер

Андрей
0

получается в личном блоге не стоит ничего публиковать? Я как то пробывал однажды в один из разделов писать, но удаляют якобы это только для редакторов.

Ответить

Комментарий удален

Dmitriy Alekperov

Евгений
0

читаем внимательно " глава Facebook Марк Цукерберг неоднократно заявлял, что сообщения мессенджера им не видны. Об этом он в том числе говорил во время показаний в Сенате в 2018 году"

Ответить

Евгений Кислов

Dmitriy
0

Не видны. Но когда жалуешься на сообщение другого пользователя, оно редиректится модераторам. Именно то, что ты им сам отправляешь, а не все сообщения …

Ответить

Металлургический дебаркадер

Евгений
0

@Инспектор оскорбление

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Комментарий удален

Владимир

0

снимая для этого сквозное шифрование

Деление на ноль какое-то.

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