Согласно расследованию, каждый модератор за смену должен изучить не менее 600 жалоб. Им платят по $16,5 в час.

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Мессенджер WhatsApp использует через подрядчика Accenture не менее тысячи модераторов для проверки сообщений, на который пожаловались пользователи, снимая для этого сквозное шифрование. Об этом говорится в расследовании некоммерческой организации ProPublica.

ProPublica выяснила, что офисы модераторов расположены в американском городе Остине штата Техас, в ирландском Дублине и Сингапуре. Представитель WhatsApp по связям с общественностью Карл Вуг подтвердил наличие офиса в США. Он уточнил, что компания предпочитает не употреблять слово «модераторы», так как эти сотрудники занимаются «предотвращением злоупотреблений».

По данным НКО, после жалобы на нарушающий правила мессенджера контент сообщение и предшествующие ему сначала передаются в незашифрованном виде для проверки искусственному интеллекту, а только потом модератору.

Модераторы менее чем за минуту выносят решение о том, что именно есть в сообщении: мошенничество, спам, детская порнография или террористический заговор. ProPublica

ProPublica также выяснила, что WhatsApp не распространяет настройки приватности на метаданные: информацию о количестве сообщений, времени их отправки, продолжительности и времени звонков. Расследовали выяснили, что такие данные помогли прокурорам построить обвинение против сотрудника Минфина США.

НКО обратила внимание, что глава Facebook Марк Цукерберг неоднократно заявлял, что сообщения мессенджера им не видны. Об этом он в том числе говорил во время показаний в Сенате в 2018 году.

Бывший директор по безопасности Facebook Алекс Стэймос в Twitter раскритиковал статью ProPublica, назвав её «ужасной».

Он отметил, что «75% статьи были бы нормальными», если бы не её скандальность. По его словам, нельзя говорить о несоответствии между заявлениями о безопасности данных пользователей и проверке незашифрованных сообщений.