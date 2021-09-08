Twitter начала тестировать новый раздел — сообщества по интересам Статьи редакции
Пользователи смогут публиковать твиты только в сообществе, а не для всех своих подписчиков.
- Twitter начала тестировать тематические сообщества в приложении на iOS и в десктопной версии. В приложении раздел появится в нижнем меню, в версии для компьютеров — на боковой панели.
- Подписчики сообществ смогут публиковать твиты только в этой группе, а не для всех своих подписчиков. Прокомментировать их смогут только подписчики сообщества, где опубликован твит. Все остальные смогут увидеть и процитировать его.
- Первые сообщества в Twitter посвящены собакам, погоде, кроссовкам, уходу за кожей, астрологии и другим темам. Создатели сообществ смогут приглашать других и устанавливать правила. Пока создавать сообщества может ограниченное количество пользователей. Соцсеть предлагает тем, кто хочет доступ в функции, заполнить форму заявки.
- Новый раздел — часть стратегии Twitter по увеличению количества пользователей, которые приносят соцсети доход, до 315 млн ежедневно. Компания хочет увеличить годовой доход до $7,5 млрд к концу 2023 года, сообщает CNBC.
1) информационные штурм-отряды BLM
2) Трансгедерство
3) лгбтк
4) Корейская музыка для девочек
5) Выставлять напоказ свои сиськи
6) Оранжевый человек - плохой
7) большие корпорации - зло, которое порабощает людей (сообщество будет заблокировано администрацией твиттера за твиты, содержащие ненависть)
7) Трамп и его друзья )
А. Тю. )
Я всё ловлю на лету )
Но тут не понял что конкретно вы имели в виду ))
Самая бесполезная соц. сеть.
Стену вернут?
Комментарий удален
Руководство запрещает сексуальные связи между клиентами и сотрудниками, а сотрудники должны ухаживать за собой и быть не ниже 185 см ростом. Об одном из таких шанхайских кафе рассказывает издание Sixth Tone.
Сначала редизайн будет доступен коропоративным клиентам.
В июле 2020 года любители музыки радовались запуску аудиостримингового сервиса Spotify в России. Этой осенью их ждет еще одна хорошая новость: клиенты Тинькофф могут слушать 70 миллионов музыкальных треков без рекламы, без доступа к интернету, с улучшенным качеством звука и кэшбэком за стоимость подписки до 25%.
Что делать, если картинка плохая и всё размыто — бесплатно и платно.
Одна из важнейших задач в индустрии рекламы — это провести её анализ. Чтобы это сделать с точностью 99,9%, необходимо в первую очередь определить цели рекламной кампании.
По одной плотине и хатке экологи обнаружили в долине реки Ржавка и на реке Химка. На Сетуни бобры в качестве жилища выбрали земляные норы.
Можно долго спорить, что смс оповещение надёжный или ненадёжный способ подтверждения операции от имени клиента, но факт в том, что клиент не имеет никакой возможности доказать, что он не получал, не передавал смс, и что почему-то бремя доказывания, что смс отправил клиент, никак не относится к банку.
На роботе можно будет ездить верхом.