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Соцсети
Маша Цепелева

Twitter начала тестировать новый раздел — сообщества по интересам Статьи редакции

Пользователи смогут публиковать твиты только в сообществе, а не для всех своих подписчиков.

Твит в тематическом сообществе  Twitter
  • Twitter начала тестировать тематические сообщества в приложении на iOS и в десктопной версии. В приложении раздел появится в нижнем меню, в версии для компьютеров — на боковой панели.
  • Подписчики сообществ смогут публиковать твиты только в этой группе, а не для всех своих подписчиков. Прокомментировать их смогут только подписчики сообщества, где опубликован твит. Все остальные смогут увидеть и процитировать его.
  • Первые сообщества в Twitter посвящены собакам, погоде, кроссовкам, уходу за кожей, астрологии и другим темам. Создатели сообществ смогут приглашать других и устанавливать правила. Пока создавать сообщества может ограниченное количество пользователей. Соцсеть предлагает тем, кто хочет доступ в функции, заполнить форму заявки.
  • Новый раздел — часть стратегии Twitter по увеличению количества пользователей, которые приносят соцсети доход, до 315 млн ежедневно. Компания хочет увеличить годовой доход до $7,5 млрд к концу 2023 года, сообщает CNBC.
Twitter Communities @JoinCommunities
imagine an alternate timeline where everyone just gets you

say hi to Communities—the place to connect with people who Tweet like you. testing now on iOS and web, Android soon!

#новость #twitter

635 просмотров
13 13 комментариев
3
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13 комментариев
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Даниил Слесарчук

6

1) информационные штурм-отряды BLM
2) Трансгедерство
3) лгбтк
4) Корейская музыка для девочек
5) Выставлять напоказ свои сиськи
6) Оранжевый человек - плохой

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БАБКА В ЗАСАДЕ

Даниил
2

7) большие корпорации - зло, которое порабощает людей (сообщество будет заблокировано администрацией твиттера за твиты, содержащие ненависть)

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Дмитрий Дронов

Даниил
0

7) Трамп и его друзья )

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Горный якорь

Дмитрий
1

(вступать для автоматического бана)

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Super 72

Дмитрий
0

Это 6

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Дмитрий Дронов

Super
0

А. Тю. )
Я всё ловлю на лету )
Но тут не понял что конкретно вы имели в виду ))

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Stephanie Aldridge

Даниил
0

Огородить колючей проволокой и сжечь напалмом. 
Кроме п.5

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Никита

1

Самая бесполезная соц. сеть.

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Super 72

Никита
1

В обществе всегда есть пассионарии, которым важно донести своё важное мнение до всех на свете. 

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Роман Александров

1

Стену вернут?

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БАБКА В ЗАСАДЕ

Роман
0

Ага. Великую китайскую 

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Комментарий удален

Super 72

0

Эхо-камера внутри эхо-камеры 

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Павел Родионов

0

Брендам будет интересно меряться размерами их комьюнити

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