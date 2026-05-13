Instagram* добавил в приложение возможность поделиться исчезающими «спонтанными» фотографиями

Соцсеть также тестирует отдельное приложение Instants.Источник: Instagram*Соцсеть официально представила в своём блоге Instants — функцию, которая позволяет делиться с «близкими друзьями» или подписчиками, на которых пользователь тоже подписан, «спонтанными» и неотредактированными фотографиями.Instants находятся в правом нижнем углу в разделе личных сообщений. К снимкам можно добавить подпись, редактировать их нельзя. Фотографии доступны 24 часа, их можно посмотреть один раз, уточняет TechCrunch.У автора они сохранятся в закрытом архиве в течение года — после их можно повторно опубликовать в «Историях» для всех подписчиков. Их архива снимки можно удалить.Instagram* также тестирует приложение Instans в некоторых странах.TechCrunch отмечает, что функция похожа на то, что предлагает сервис BeReal. В соцсети можно выкладывать по одной фотографии, сделанной на основную и фронтальную камеру смартфона раз в день.*Instagram принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в России.#новости