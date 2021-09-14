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Соцсети
Nazigul Jusupova

Instagram начал разрабатывать функцию «Избранное» для просмотра приоритетных постов Статьи редакции

Пользователи смогут добавить туда те аккаунты, за которыми они уже следят.

  • Функция позволит упорядочить ленту так, чтобы посты от определённых аккаунтов всегда отображались раньше, чем остальные, пишет TechCrunch.

  • Функцию заметил инженер Алессандро Палуцци. Согласно скриншотам, которые он опубликовал в Twitter, в список «избранных» пользователи могут включить те аккаунты, за которыми они уже следят. Список можно редактировать в любое время и пользователи не узнают, что их добавили или удалили из «избранных».

Alessandro Paluzzi @alex193a
#Instagram is working on "Favorites" 👀

ℹ Posts from your favorites are shown higher in feed.
  • Палуцци удалось составить список «Избранных», но, по его словам, он ещё не заметил никаких изменений в ленте. В Instagram сообщили TechCrunch, что функция на стадии разработки, и отказались рассказывать другие подробности.

#новости #instagram

323 просмотров
6 6 комментариев
2
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6 комментариев
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Eugeneer

2

В инсте уже столько рекламы что его даже открывать не хочется.

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Maxim Sergeevich

2

В Facebook раньше тоже тестировали разные ленты, но толку от них мало было. Нет ничего лучше возможности выбрать полностью хронологичную ленту без алгоритмов вовсе. А все остальное лишь танцы с бубном и повод ещё больше рекламы показывать пользователям

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Some One

0

Раньше я заходил по выходным в инстаграм и просто просматривал всё, что произошло за неделю. Сейчас в соцсети царит полный хаос и мне кажется, что это сделано специально, чтобы за счёт путаницы приходилось открывать приложение регулярнее и проводить в нём больше времени дабы чаще натыкаться на рекламу. Очень скучаю по временам когда это был фотохостинг для друзей с ламповыми квадратными фото. Фейсбук отравляет всё к чему прикасается.

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Одинаковый бинокль

Some
0

Я в инсте отписался от всех кто слишком много постит и заливает сторис шлаком, стало нормально. Но есть еще пути к улучшению :) 

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Одинаковый бинокль

0

Ждите во всех аккаунтах блогеров просьбы добавить именно их канал в "Избранное", чтобы не пропустить самое главное и важное. 

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Boris Rozenstein

0

Нельзя просто сделать отдельную кнопку для друзей, чтобы не видеть блогеров, паблики и нативочку. Ах да,💰монетизация

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