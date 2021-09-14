Функцию заметил инженер Алессандро Палуцци. Согласно скриншотам, которые он опубликовал в Twitter, в список «избранных» пользователи могут включить те аккаунты, за которыми они уже следят. Список можно редактировать в любое время и пользователи не узнают, что их добавили или удалили из «избранных».