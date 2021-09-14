Instagram начал разрабатывать функцию «Избранное» для просмотра приоритетных постов Статьи редакции
Пользователи смогут добавить туда те аккаунты, за которыми они уже следят.
- Функция позволит упорядочить ленту так, чтобы посты от определённых аккаунтов всегда отображались раньше, чем остальные, пишет TechCrunch.
Функцию заметил инженер Алессандро Палуцци. Согласно скриншотам, которые он опубликовал в Twitter, в список «избранных» пользователи могут включить те аккаунты, за которыми они уже следят. Список можно редактировать в любое время и пользователи не узнают, что их добавили или удалили из «избранных».
- Палуцци удалось составить список «Избранных», но, по его словам, он ещё не заметил никаких изменений в ленте. В Instagram сообщили TechCrunch, что функция на стадии разработки, и отказались рассказывать другие подробности.
В Facebook раньше тоже тестировали разные ленты, но толку от них мало было. Нет ничего лучше возможности выбрать полностью хронологичную ленту без алгоритмов вовсе. А все остальное лишь танцы с бубном и повод ещё больше рекламы показывать пользователям
Раньше я заходил по выходным в инстаграм и просто просматривал всё, что произошло за неделю. Сейчас в соцсети царит полный хаос и мне кажется, что это сделано специально, чтобы за счёт путаницы приходилось открывать приложение регулярнее и проводить в нём больше времени дабы чаще натыкаться на рекламу. Очень скучаю по временам когда это был фотохостинг для друзей с ламповыми квадратными фото. Фейсбук отравляет всё к чему прикасается.
Одинаковый бинокль
Я в инсте отписался от всех кто слишком много постит и заливает сторис шлаком, стало нормально. Но есть еще пути к улучшению :)
Нельзя просто сделать отдельную кнопку для друзей, чтобы не видеть блогеров, паблики и нативочку. Ах да,💰монетизация
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