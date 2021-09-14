Как победить на Всероссийской олимпиаде: три новые истории школьников Тинькофф Поколения

В прошлой статье мы рассказали про опыт старшеклассников, а сейчас взяли интервью у призеров Всероса, у которых впереди есть еще олимпиадные сезоны. Ребята подробнее расскажут, как готовиться в течение года и сохранять спокойствие на самой олимпиаде.