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Соцсети
Маша Цепелева

Facebook создала «белый список» пользователей, которым можно нарушать правила соцсети — WSJ Статьи редакции

Соцсеть не блокировала аккаунты и не удаляла посты за фейки, а давала знаменитостям 24 часа на исправление ситуации.

  • Контент таких пользователей модерирует специальная программа по перекрёстной проверке «XCheck». Она проверяет, нарушают ли посты правила площадки по борьбе с издевательствами, сексуальным контентом, риторикой ненависти и насилием, сообщает WSJ.
  • Система не скрывает контент, а сначала отправляет уведомление отдельной команде, которая решает, стоит ли его блокировать.

  • Во внутренних документах компании журналисты нашли критерии, по которым аккаунт может попасть в «белый список». Это «освещение в прессе» и «влиятельность или популярность».

  • По данным на 2020 год, в «белом списке» было 5,8 млн аккаунтов. В списке — блогеры с большим количеством подписчиков, кинозвезды, ведущие ток-шоу, учёные, даже аккаунты, которые ведутся от лица животных.
  • Аккаунты публиковали информацию, что вакцины от Covid-19 смертельны, что Хиллари Клинтон связана с тайной организацией педофилов или что Дональд Трамп называл «животными» беженцев. По данным издания, Facebook связывалась с некоторыми нарушителями и давала им 24 часа для удаления постов.
  • По данным издания, Facebook постепенно отказывается от этой практики.

#новость #facebook

833 просмотров
8 8 комментариев
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8 комментариев
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Образованный томагавк_два

5

"...Некоторые животные равнее других" (с)

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Dmitry Kiselev

1

А штаны нужного цвета выдадут?

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Rodeus

Dmitry
0

Если у вас есть достаточное количество чатлов для этого. А за малиновые придется и кц раскошелиться.

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Alexandr Ovchinnikov

1

За океаном за такой заголовок... "Белый список", неприкасаемые, особые условия... Почему не просто список, ах, есть же еще "черный список"...
О-о-о и понеслось:)

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Andre Macareno

1

Звучит как костыль для нестабильной системы, чтобы репутационных потерь из-за проблем у вип-клиентов не было

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Anton Frolov

1

А для российских СМИ, наверно, "антибелый" список. Равноправие такое равноправие...

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Alexander Mitryashkin

0

Сначала прочитал WSJ как SJW. Хотя в общем-то относительно темы Фейсбука и его правил это звучит логично

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Rodeus

0

Интересно, почему такая влиятельная и популярная персона, широко освещенная в прессе, как Дональд Трамп, не попала в этот список?

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