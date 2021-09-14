Facebook создала «белый список» пользователей, которым можно нарушать правила соцсети — WSJ Статьи редакции
Соцсеть не блокировала аккаунты и не удаляла посты за фейки, а давала знаменитостям 24 часа на исправление ситуации.
- Контент таких пользователей модерирует специальная программа по перекрёстной проверке «XCheck». Она проверяет, нарушают ли посты правила площадки по борьбе с издевательствами, сексуальным контентом, риторикой ненависти и насилием, сообщает WSJ.
- Система не скрывает контент, а сначала отправляет уведомление отдельной команде, которая решает, стоит ли его блокировать.
Во внутренних документах компании журналисты нашли критерии, по которым аккаунт может попасть в «белый список». Это «освещение в прессе» и «влиятельность или популярность».
- По данным на 2020 год, в «белом списке» было 5,8 млн аккаунтов. В списке — блогеры с большим количеством подписчиков, кинозвезды, ведущие ток-шоу, учёные, даже аккаунты, которые ведутся от лица животных.
- Аккаунты публиковали информацию, что вакцины от Covid-19 смертельны, что Хиллари Клинтон связана с тайной организацией педофилов или что Дональд Трамп называл «животными» беженцев. По данным издания, Facebook связывалась с некоторыми нарушителями и давала им 24 часа для удаления постов.
- По данным издания, Facebook постепенно отказывается от этой практики.
А штаны нужного цвета выдадут?
За океаном за такой заголовок... "Белый список", неприкасаемые, особые условия... Почему не просто список, ах, есть же еще "черный список"...
О-о-о и понеслось:)
Звучит как костыль для нестабильной системы, чтобы репутационных потерь из-за проблем у вип-клиентов не было
А для российских СМИ, наверно, "антибелый" список. Равноправие такое равноправие...
Сначала прочитал WSJ как SJW. Хотя в общем-то относительно темы Фейсбука и его правил это звучит логично
Интересно, почему такая влиятельная и популярная персона, широко освещенная в прессе, как Дональд Трамп, не попала в этот список?
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