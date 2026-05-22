Таня Боброва
Meta* начала тестировать приложение в стиле Reddit для групп Facebook*

В нём лента состоит из обсуждений в группах и есть вкладка Ask, которая помогает собрать ответы из разных сообществ.

Источник: TechCrunch
  • На приложение под названием Forum обратил внимание консультант по соцсетям Мэтт Наварра. В App Store компания описывает его как «пространство для глубоких обсуждений, настоящих ответов и сообществ, которые небезразличны».
  • Как пишет TechCrunch, после входа с помощью аккаунта Facebook* приложение загрузит группы, профиль и активность пользователя. При этом группы останутся и в Facebook* — всё, чем поделится пользователь в Forum, будет и в соцсети.
  • По словам Meta*, ленты в приложении сосредоточены на обсуждениях в группах и позволяют посмотреть, что пользователи «действительно обсуждают», а не просто «что в тренде».
  • В приложении есть вкладка Ask — в ней можно задавать вопросы и получать ИИ-ответы, собранные из обсуждений в группах. Также есть ИИ-помощник для управления группами и модерации контента.
  • The Verge отмечает схожесть ленты с Redidt, а ответов — с Google AI Overview. Представитель Meta* подтвердил изданию запуск приложения и отметил, что компания «тестирует множество новых продуктов».
  • Компания не впервые выпускает отдельное приложение для групп, напоминает TechCrunch. В 2014 году она представила Facebook* Groups, но в 2017-м закрыла проект.

*Facebook принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.

