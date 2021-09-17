Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Соцсети
Маша Цепелева

Хакеры стали чаще использовать Telegram для продажи украденных паролей, данных карт и паспортов — Financial Times Статьи редакции

Хакеры перешли из даркнета в мессенджер из-за его конфиденциальности, считают эксперты.

  • Financial Times совместно с компанией-разработчиком программ для безопасности данных Cyberint провело расследование об анонимных Telegram-каналах. Активность киберпреступников выросла более чем на 100%, рассказал аналитик компании Тал Самра.
  • По данным Cyberint, хакеры используют фразы «Email:pass» и «Combo» в сообщениях с украденными данными. Их упоминание в Telegram за последний год увеличилось в четыре раза — до 3400.
  • Журналисты нашли сеть каналов с десятками тысяч подписчиков, где продавали украденные данные. Например, в одном канале с более чем 47 тысячами подписчико продавали пароли к 600 тысячам логинов клиентов сервисов «Яндекса». Есть данные пользователей Google, Yahoo, Minecraft и игровых платформ Origin и Uplay.
  • Также журналисты нашли каналы с данными банковских карт, копиями паспортов, «вирусами» и инструкциями для взлома.

  • Хакеры перешли из даркнета в Telegram из-за шифрования мессенджера и меньшего внимания правоохранительных служб к каналам, предположил аналитик Cyberint.

  • Представитель Telegram заявил, что ежедневно модераторы банят более 10 тысяч сообществ после жалоб пользователей. Канал, который обнаружил FT, тоже был удалён после обращения журналистов.

#новость #telegram

386 просмотров
4 4 комментария
0
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","telegram"], "comments": 4, "likes": 0, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "social", "id": 294699, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 17 Sep 2021 12:24:22 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
4 комментария
Популярные
По порядку

Sergey Naumovich

0

Проснулись ) они там уже сто лет😂

Ответить

Амбиент Музыкантов

0

"...хакеры используют фразы «Email:pass» и «Combo» в сообщениях с украденными данными. Их упоминание в Telegram за последний год увеличилось в четыре раза — до 3400"

То есть, если я щас со своих аккаунтов буду усиленно спамить этими словами по разным каналам - я буду считаться хакером и в целом активность киберпреступников, благодаря мне, вырастет в разы?

Если так, то что-то мне подсказывает, что подобный подход учёта активности киберпреступлений совсем никуда не годится.

Ответить

Alex Sedoff

0

ждём новых санкций и претензий к телеграму?

Ответить

bloger

0

да ладно, а как же клавиатура в андроид, которая является приложением и собирает данные о вводе буков ))))

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 4 комментария
Финансы
NTI Platform
Гайд по NFT-токенам: зачем нужны, где купить и как они работают

Объем рынка NFT-токенов за первый квартал составил почти $500 млн. Это больше, чем, например, рынок искусственного интеллекта в России. NFT уже внедряет Ebay, с помощью токенов на площадке можно будет приобретать предметы коллекционирования, основанные на блокчейне. Собственные NFT-токены активно выпускают футболисты, художники, музыканты и…

0 Обсудить
NTA
Опыт участия в Data Science соревновании на платформе Kaggle в области компьютерного зрения (Object Detection)

Нашей задачей было распознавание платёжной системы на изображениях банковских карт (Object detection). Метрикой качества в нашей задаче было расстояние Левенштейна – критерий, измеряющий по модулю разность между двумя последовательностями символов. Более подробно про метрику можно почитать здесь.

0 Обсудить
0
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Модульбанк
«Модульбанк» запустил сервис для анализа продаж на маркетплейсах (даже у конкурентов)

Он доступен бесплатно всем клиентам банка.

Brooke Cagle
1 1 комментарий
4
hh.ru
Маркетплейс скидок и акций для сотрудников как инструмент лояльности персонала

В корпоративной среде, которая постоянно трансформируется под влиянием внутренних и внешних факторов, нужны новые проекты и инициативы, объединяющие большинство сотрудников и HR-подразделения. Рассказываем о создании платформы hhland, которая дает возможность любой компании сделать своих сотрудников счастливыми.

0 Обсудить
0
Макс
Как успешно продавать кондиционеры с минимальными затратами на рекламу

Владелица магазина кондиционеров Светлана Исюк рассказала, как полезный контент и внимание к клиентам помогают выделиться на фоне конкурентов и как виртуальный маркетолог Макс помог продать 150 акционных моделей.

6 6 комментариев
5
Southbridge
Как работать удалённо по московскому времени, если живёшь в Сибири

Команда ИТ-компании Southbridge — о преодолении трудностей часовых поясов: графике работы, планировании и отдыхе.

0 Обсудить
4
Техника
Маша Цепелева
Apple отключила функцию «Частный узел» в России — она позволяла скрыть IP-адрес Статьи редакции

Накануне сенаторы Совета Федерации пригрозили компании штрафами и уголовными делами за отказ в сотрудничестве.

125 125 комментариев
43
Офлайн
Таня Боброва
Календарь: выходные и праздничные дни в России в 2022 году Статьи редакции

Десять дней на «новогодние каникулы» и суммарно восемь выходных на «майские».

30 30 комментариев
7
Маркетинг
Passteam
Присылай пользу: что такое транзакционные уведомления и почему они нравятся людям

Компания Sap&LoadHouse провела исследование «Преимущества смс» и сделала вывод: 76% опрошенных клиентов считают транзакционные уведомления хорошим способом повысить качество обслуживания.

Сообщение с предложением оставить отзыв за скидку
12 12 комментариев
6
Сервисы
Маша Цепелева
«Яндекс» будет показывать расширенные карточки Profi.ru и YouDo в поиске после их жалобы в ФАС Статьи редакции

Ущерб от решения правовых вопросов, в том числе от разбирательства о «колдунщиках», может составить 4,4 млрд рублей, ранее сообщали в «Яндексе».

17 17 комментариев
14
Финансы
Евгения Евсеева
Журналисты VTimes узнали детали нового налогового режима для малого бизнеса от ФНС — ставка 7-8% от доходов Статьи редакции

Есть ограничения по выручке и видам деятельности — но их пока не определили.

19 19 комментариев
6
Больше статей
null