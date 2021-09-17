Хакеры стали чаще использовать Telegram для продажи украденных паролей, данных карт и паспортов — Financial Times Статьи редакции
Хакеры перешли из даркнета в мессенджер из-за его конфиденциальности, считают эксперты.
- Financial Times совместно с компанией-разработчиком программ для безопасности данных Cyberint провело расследование об анонимных Telegram-каналах. Активность киберпреступников выросла более чем на 100%, рассказал аналитик компании Тал Самра.
- По данным Cyberint, хакеры используют фразы «Email:pass» и «Combo» в сообщениях с украденными данными. Их упоминание в Telegram за последний год увеличилось в четыре раза — до 3400.
- Журналисты нашли сеть каналов с десятками тысяч подписчиков, где продавали украденные данные. Например, в одном канале с более чем 47 тысячами подписчико продавали пароли к 600 тысячам логинов клиентов сервисов «Яндекса». Есть данные пользователей Google, Yahoo, Minecraft и игровых платформ Origin и Uplay.
- Также журналисты нашли каналы с данными банковских карт, копиями паспортов, «вирусами» и инструкциями для взлома.
Хакеры перешли из даркнета в Telegram из-за шифрования мессенджера и меньшего внимания правоохранительных служб к каналам, предположил аналитик Cyberint.
- Представитель Telegram заявил, что ежедневно модераторы банят более 10 тысяч сообществ после жалоб пользователей. Канал, который обнаружил FT, тоже был удалён после обращения журналистов.
"...хакеры используют фразы «Email:pass» и «Combo» в сообщениях с украденными данными. Их упоминание в Telegram за последний год увеличилось в четыре раза — до 3400"
То есть, если я щас со своих аккаунтов буду усиленно спамить этими словами по разным каналам - я буду считаться хакером и в целом активность киберпреступников, благодаря мне, вырастет в разы?
Если так, то что-то мне подсказывает, что подобный подход учёта активности киберпреступлений совсем никуда не годится.
да ладно, а как же клавиатура в андроид, которая является приложением и собирает данные о вводе буков ))))
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