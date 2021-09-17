Гайд по NFT-токенам: зачем нужны, где купить и как они работают

Объем рынка NFT-токенов за первый квартал составил почти $500 млн. Это больше, чем, например, рынок искусственного интеллекта в России. NFT уже внедряет Ebay, с помощью токенов на площадке можно будет приобретать предметы коллекционирования, основанные на блокчейне. Собственные NFT-токены активно выпускают футболисты, художники, музыканты и…