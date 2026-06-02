Meta* начала тестировать функцию, которая позволит объединять ролики в Instagram* и Facebook* в «серии»

Подборки роликов будут доступны в отдельной вкладке профиля.Источник: Meta*Функция называется Series, пишет TechCrunch со ссылкой на компанию. Во время тестов избранные авторы могут создавать «серии» из существующих и новых Reels. Каждый ролик станет отдельным эпизодом. Несколько таких видео будут объединены в специальной вкладке.Пользователи также смогут перейти к «серии» из ленты или вкладки Reels, если видео включено в такую подборку.В Meta* рассказали, что рассматривают возможность монетизации функции, но детали не привели. Когда «серии» откроют для всех авторов, издание не сообщает.С помощью функции компания хочет сформировать у пользователей «устойчивую привычку просмотра» — чтобы те возвращались в соцсеть, отмечает TechCrunch. Авторы же смогут организовать свои видео — например, собрав вместе обучающие ролики.Издание напоминает, что TikTok добавил аналогичную опцию в 2023 году. Авторы могли публиковать подборки видео и скрывать их за пейволлом.*Meta, которой принадлежат Instagram и Facebook, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости